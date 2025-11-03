Harmanpreet Kaur - Amol Muzumdar | India vs South Africa | Women's World Cup 2025 Final

World Cup 2025: ...अन् हरमनप्रीत कौर कोच अमोल मुजूमदारला पाहताच पडली पाया; विश्वविजयानंतरचा भावूक करणारा क्षण

Harmanpreet Kaur touches coach Amol Muzumdar feet: भारताच्या महिला संघाने २०२५ महिला वनडे वर्ल्ड कप जिंकल्यानंतर कर्णधार हरमनप्रीत कौरने प्रशिक्षक अमोल मुजूमदार यांना आदराने वंदन केले.
Summary

  • महिला वनडे वर्ल्ड कप २०२५ मध्ये भारताच्या महिला संघाने हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वात दक्षिण आफ्रिकेला पराभूत करून विजेतेपद पटकावले.

  • प्रशिक्षक अमोल मुजूमदार यांच्या मार्गदर्शनाखाली संघाने उत्कृष्ट कामगिरी केली.

  • हरमनप्रीतने विजयानंतर मुजूमदार यांच्या पाया पडून कृतज्ञता व्यक्त केली.

