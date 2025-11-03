Cricket
World Cup 2025: ...अन् हरमनप्रीत कौर कोच अमोल मुजूमदारला पाहताच पडली पाया; विश्वविजयानंतरचा भावूक करणारा क्षण
Harmanpreet Kaur touches coach Amol Muzumdar feet: भारताच्या महिला संघाने २०२५ महिला वनडे वर्ल्ड कप जिंकल्यानंतर कर्णधार हरमनप्रीत कौरने प्रशिक्षक अमोल मुजूमदार यांना आदराने वंदन केले.
Summary
महिला वनडे वर्ल्ड कप २०२५ मध्ये भारताच्या महिला संघाने हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वात दक्षिण आफ्रिकेला पराभूत करून विजेतेपद पटकावले.
प्रशिक्षक अमोल मुजूमदार यांच्या मार्गदर्शनाखाली संघाने उत्कृष्ट कामगिरी केली.
हरमनप्रीतने विजयानंतर मुजूमदार यांच्या पाया पडून कृतज्ञता व्यक्त केली.