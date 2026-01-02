Arjun Tendulkar : अर्जुन तेंडुलकरने फलंदाजीवर लक्ष केंद्रित करायला हवं, तो सचिनसारखाच खेळतो... कोण करतंय हा दावा?

Arjun Tendulkar should focus on batting says Yograj: सचिन तेंडुलकरचा मुलगा अर्जुन याची चर्चा नेहमीच रंगतेय.. अर्जुन तेंडुलकर भारतीय क्रिकेट संघात स्थान मिळविण्यासाठी प्रयत्नशील आहे, परंतु त्याच्या कामगिरीने आवश्यक असलेली धार अद्याप दाखवलेली नाही. अर्जुन हा जलदगती गोलंदाजी करणारा अष्टपैलू खेळाडू आहे, परंतु त्याला मिळालेल्या संधींमध्ये तो प्रभावी कामगिरी करू शकलेला नाही. सय्यद मुश्ताक अली २०२५ मध्ये खराब कामगिरी केल्यानंतर, तो विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये देखील संघर्ष करत आहे..अर्जुन पूर्वी स्थानिक क्रिकेटमध्ये मुंबईकडून खेळत होता , पण आता तो गोव्याकडून खेळतोय. आयपीएलमध्ये तो पूर्वी मुंबई इंडियन्स संघाचा भाग होता, पण २०२६ मध्ये तो गुजरात जायंट्सकडून खेळताना दिसणार आहे. आयपीएल २०२६ च्या मिनी लिलावापूर्वी गुजरातने अर्जुनला ट्रेड विंडोतून आपल्या संघात दाखल करून घेतले. गुजरातच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये त्याचा समावेश होईल की नाही हे सांगणे अवघड आहे..India Vs Pakistan: व्हा सज्ज... २०२६ मध्ये भारत-पाकिस्तान हे कट्टर प्रतिस्पर्धी कितीवेळा भिडणार? चाहत्यांसाठी पर्वणीच....अर्जुन कधीकधी प्रभावी गोलंदाजी करतो तर कधीकधी त्याच्या फलंदाजीने प्रभावित करतो. पण, युवराज सिंगचे वडील योगराज सिंग ( Yograj Singh ) यांनी अर्जुनच्या क्षमतेबाबत मोठं विधान केलं आहे. क्रीडा पत्रकार रवीश बिष्ट यांच्याशी बोलताना योगराज सिंग म्हणाले की, अर्जुन तेंडुलकरने त्याच्या फलंदाजीवर लक्ष केंद्रित करावे, कारण तो एक दर्जेदार फलंदाज आहे आणि त्याची फलंदाजी सचिन तेंडुलकरसारखीच आहे..२६ वर्षीय अर्जुनने आतापर्यंत २२ प्रथम श्रेणी सामन्यांमध्ये ४८ विकेट्स घेतल्या आहेत आणि ६२० धावा केल्या आहेत. त्याने २१ लिस्ट ए सामन्यांमध्ये २५ विकेट्स घेतल्या आहेत आणि १४६ धावा केल्या आहेत, तर त्याने आतापर्यंत २९ ट्वेंटी-२० सामने खेळले आहेत ज्यामध्ये त्याने ३५ विकेट्स घेतल्या आहेत आणि १८९ धावा केल्या आहेत. अर्जुनने प्रथम श्रेणी सामन्यांमध्ये शतकी खेळी केली आहे, तर त्याने दोनदा ४ विकेट्स आणि एकदा ५ विकेट्स घेण्याचा पराक्रमही केला आहे..रोहित शर्मा, विराट कोहली यांनी खेळणं सोडलं तर काय होईल? R Ashwin च्या धक्कादायक दाव्याने क्रिकेटविश्वात खळबळ.विजय हजारे ट्रॉफीत मागील तीन सामन्यांत त्याने अनुक्रम नाबाद १, १९ व २४ धावा केल्या आहेत, तर गोलंदाजीत एकही विकेट न घेता ५८, ४९ व ७८ धावा दिल्या. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.