गौतम गंभीरनं भारतीय क्रिकेटचं वाटोळं केलं, त्याने संघात राजकारण आणले...! खळबळजनक दाव्याने सारे चक्रावले

Gautam Gambhir accused of bringing politics into Indian cricket team: भारतीय संघ ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत सुपर ८ गटात संघर्ष करताना दिसला.. गौतम गंभीरने टीम इंडियाच्या मुख्य प्रशिक्षकपदाची जबाबदारी घेतल्यानंतर अनेकदा त्याच्या कार्यशैलीवर टीका होताना दिसली आहे. विराट कोहली व रोहित शर्मा यांच्या निवृत्तीला गंभीरच कारणीभूत असल्याची चर्चा रंगली. वर्ल्ड कप स्पर्धेतील दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या विजयानंतर तर गौतमवर गंभीर आरोप करण्यात येत आहेत. पाकिस्तानचा माजी फलंदाज अहमद शहजाद याने विराट कोहलीची अनुपस्थिती भारतीय संघाला मारक ठरल्याचा दावा केला आहे आणि त्याने गंभीरवर टीका केली आहे..पाकिस्तानी टेलिव्हिजन कार्यक्रम 'हारना मन है' मध्ये बोलताना शहजादने कोहलीच्या दबाव सहन करण्याच्या क्षमतेचे कौतुक केले. "विराट कोहलीची जागा घेणे सोपे नाही, हे मी याच कार्यक्रमात म्हटले होते. तो गेल्यावरच तुम्हाला त्याची उणीव भासतेय, तो कोणत्या प्रकारचा खेळाडू होता, हे समजतंय. तो एक राजा आहे. धावांचा पाठलाग करणे हे सामान्य काम नाही. देवाने त्याला एक विशेष क्षमता दिली आहे; त्याने कधीही दबावाचा परिणाम इतरांवर होऊ दिला नाही. तो एकट्याने संघाला पुढे नत राहिला. म्हणूनच त्याला 'राजा' म्हटले जात असे. आता तो संघात नाही, त्यामुळेच संघाची वाटचाल कशी चालली आहे?".India vs Pakistan सामना १४ जूनला! ICC च्या निर्णयाने सर्वांना झटका; १२ संघांचा समावेश असलेल्या मोठ्या स्पर्धेचे संपूर्ण वेळापत्रक.भारताच्या अलीकडील कामगिरीचे विश्लेषण करताना, शहजादने असा दावा केला की गतविजेत्या संघांना धावांचा पाठलाग करण्याचा अनुभव नाही. " या संघात आता कोहली नाही आणि दुसरं म्हणजे, धावांचा पाठलाग करताना संघ अडखळतोय. या संघाकडे खूपच कमी अनुभव आहे. हा संघ धावांचा पाठलाग करताना दबावाखाली जातो, त्यांना संघर्ष करावा लागतो. विराट कोहली त्यात मास्टर होता," तो म्हणाला..शहजादने भारताचे मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर याच्यावर टीका केली. तो म्हणाला, "संघातील संसाधनांचा योग्य वापर केला जात नाहीये. गौतम गंभीर त्यांचे व्यवस्थापन नीट करत नाहीये. तुमच्याकडे कुलदीप यादवसारखा मॅचविनर आहे , पण त्याला योग्यरित्या हाताळले जात नाहीये. जेव्हा तुम्ही कोणत्याही क्षेत्रात प्रवेश करता तेव्हा पूर्ण लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक असते. गंभीरने राजकारणात प्रवेश केला आणि त्याची मानसिकता स्पष्टपणे बदलली. तो राजकारणात फारसा यशस्वी झाला नाही, परंतु असे दिसते की त्याने तेच राजकारण संघाच्या वातावरणात आणले आहे. गौतम गंभीरच्या या राजकारणामुळे भारतीय संघाची प्रतिमा खराब झाली आहे." .PAK vs ENG, T20 WC: पाकिस्तानचा दुसरा सामनाही रद्द झाला तर? मुंबईतील उपांत्य फेरीचा सामना दुसरीकडे नाही खेळवावा लागणार; जाणून घ्या गणित.