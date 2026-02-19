तो हत्यारा... माझ्याकडे Video पुरावे आहेत! पाकिस्तानी क्रिकेटपटूवर खळबळजनक आरोप; वर्ल्ड कपच्या तोंडावर पाकड्याचा 'कांड' उघड

Pakistan cricketer Imad Wasim ex wife allegations video proof: पाकिस्तान क्रिकेट संघाचा माजी अष्टपैलू खेळाडू इमाद वसीम सध्या खूप चर्चेत आला आहे. इमाद वसीमने नुकतेच नायला रझाशी दुसरे लग्न केले आहे आणि काही फोटो सोशल मीडियावरही समोर आले आहेत. पण, इमाद वसीमच्या पहिली पत्नी सानिया अशफाकने पाकिस्तानी खेळाडूवर गंभीर आरोप केले आहेत. सानियाने तिच्या अधिकृत इंस्टाग्राम अकाउंटवर तिचे आणि इमादचे व्हॉट्सअॅप चॅट शेअर केले आहे..सानियाने इमादवर गर्भपात करण्यास भाग पाडून हत्येचा आरोप केला आहे आणि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) चे प्रमुख मोहसिन नक्वी आणि पंतप्रधान शेहबाज शरीफ यांच्याकडे हस्तक्षेपाची विनंती केली आहे. सानिया म्हणाली की, इमादने तिची फसवणूक केली. PSL मध्ये इस्लामाबाद युनायटेड संघाने त्याला करारबद्ध केले आहे आणि लोकांनी त्यावर बहिष्कार घालावा, असे आवाहन मी करते..IND vs SA, T20 WC: अभिषेक शर्मा OUT, संजू सॅमसनला एक संधी? भारत Super 8 मध्ये दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध Playing XI मध्ये बदल करणार.पहिल्या पोस्टमध्ये सानिया म्हणाली, इमादने तिच्या बाळाचा गर्भपात केल्याचे व्हिडिओ पुरावे आहेत. डिसेंबर २०२३ मध्ये, त्याने लाहोरमध्ये माझ्या बाळाचा गर्भपात केला. तो एक खुनी आहे. त्याने माझी फसवणूक केली.@islamabadunitedpsl ने एका खुनी आणि फसवणूक करणाऱ्याला संधी दिली आहे. #boycottislamabadunited कोणत्याही फसवणूक करणाऱ्याला किंवा खुनीला पळून जाता कामा नये.".इमाद वसीम आणि सानिया अशफाक यांचा डिसेंबर २०२५ मध्ये घटस्फोट झाला. सानिया अशफाक जुलै २०२३ मध्ये इमाद वसीमपासून गर्भवती होती. इमादपासून तिला तिसरे अपत्य होणार होते. तिने शेअर केलेल्या चॅटमध्ये, सानियाने इमाद वसीमला हॉस्पिटलच्या ईमेलचा स्क्रीनशॉट पाठवला ज्यामध्ये असे म्हटले होते की त्यांचे तिसरे मूल ५ जुलै रोजी होणार आहे. सानियाने इमाद वसीमला व्हॉट्सअॅपद्वारे प्रसूतीच्या वेळी हॉस्पिटलमध्ये तिच्यासोबत राहण्याची विनंती केली. माझ्या मुलाच्या मृत्यूनंतर मला कोणताही आधार मिळाला नाही. जेव्हा जेव्हा मी आवाज उठवण्याचे धाडस केले, तेव्हा तेव्हा मला गप्प बसवले गेले आणि सोशल मीडियावर माझ्याविरुद्ध नकारात्मक मोहिमा चालवल्या गेल्या .ICC T20I Rankings: इशान किशन, शिवम दुबेची टॉप-१० मध्ये एन्ट्री! अभिषेक शर्मा तीन डकनंतरही अव्वल क्रमांकावर कायम .इमादने सानिया अशरफच्या मेसेजला उत्तरापेक्षा धमकी दिली. इमादने त्याच्या कारकिर्दीत पाकिस्तानसाठी ५५ वन डे आणि ७५ ट्वेंटी-२० सामने खेळले आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.