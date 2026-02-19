Cricket

तो हत्यारा... माझ्याकडे Video पुरावे आहेत! पाकिस्तानी क्रिकेटपटूवर खळबळजनक आरोप; वर्ल्ड कपच्या तोंडावर पाकड्याचा 'कांड' उघड

Pakistan cricketer Imad Wasim controversy: ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कपच्या तोंडावर पाकिस्तान क्रिकेटमध्ये मोठा वाद उफाळून आला आहे. माजी क्रिकेटपटू इमाद वसीम याच्यावर त्याची माजी पत्नी Sannia Ashfaq हिने गंभीर आरोप केले आहेत.
Pakistan cricketer Imad Wasim ex wife allegations video proof: पाकिस्तान क्रिकेट संघाचा माजी अष्टपैलू खेळाडू इमाद वसीम सध्या खूप चर्चेत आला आहे. इमाद वसीमने नुकतेच नायला रझाशी दुसरे लग्न केले आहे आणि काही फोटो सोशल मीडियावरही समोर आले आहेत. पण, इमाद वसीमच्या पहिली पत्नी सानिया अशफाकने पाकिस्तानी खेळाडूवर गंभीर आरोप केले आहेत. सानियाने तिच्या अधिकृत इंस्टाग्राम अकाउंटवर तिचे आणि इमादचे व्हॉट्सअॅप चॅट शेअर केले आहे.

