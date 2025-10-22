ZIM vs AFG : झिम्बाब्वेचा कसोटी इतिहासातील सर्वात मोठा विजय! Blessing Muzarabani ने मोडला मोहम्मद सिराजचा विक्रम

Zimbabwe vs Afghanistan Test result: झिम्बाब्वे क्रिकेट संघाने बुधवारी अफगाणिस्तानविरुद्धच्या एकमेव कसोटी सामन्यात दणदणीत विजयाची नोंद केली. झिम्बाब्वेने हा सामना एक डाव व ७३ धावांची जिंकला आणि कसोटी क्रिकेट इतिहासातील हा त्यांचा सर्वात मोठा विजय ठरला. अफगाणिस्तानचा संघ पाकिस्तानसाठी नेहमीच डोकेदुखी ठरलेला आहे, परंतु झिम्बाब्वेने त्यांना पराभूत करून सर्वांना आश्चर्याचा धक्का दिला. या सामन्यात ब्लेसिंग मुझाराबानीने ( BLESSING MUZARABANI ) दोन्ही डावांत मिळून ६ विकेट्स घेतल्या आणि भारताच्या मोहम्मद सिराजचा विक्रम मोडला..प्रथम फलंदाजीला आलेल्या अफगाणिस्तानचा पहिला डाव १२७ धावांवर गुंडाळून झिम्बाब्वेने सामन्यावर पकड बनवायला सुरूवात केली. अफगाणिस्तानकडून रहमनुल्लाह गुरबाज ( ३७) व अब्दुल मलिक ( ३०) यांनाच चांगला खेळ करता आला. झिम्बाब्वेच्या ब्रॅड इव्हान्सने ९.३-२-२२-५ अशी भन्नाट गोलंदाजी केली. त्याला ब्लेसिंगने ३ विकेट्स घेत चांगली साथ दिली..IPL 2026 Updates: हार्दिकनंतर Mumbai Indians एका जुन्या सहकाऱ्याला परत आणणार; रोहितच्या जागेसाठी सुरू झालाय बॅक अप प्लान.अफगाणिस्तानच्या १२७ धावांच्या प्रत्युत्तरात झिम्बाब्वेने ३५९ धावांचा डोंगर उभा केला. बेन कुरनने २५६ चेंडूंत १५ चौकारांच्या मदतीने १२१ धावांची खेळी केली. त्याला निक वेल्च ( ४९) व ब्रेडन टेलर ( ३२) यांची चांगली साथ मिळाली. सिकंदर रझाने ८८ चेंडूतं ६५ धावा करताना संघाला ३०० पार पोहोचवले. ब्रॅड इव्हान्सने नाबाद ३५ धावा केल्या. अफगाणिस्तानच्या झियूर रहमानने ७ विकेट्स घेतल्या..दुसऱ्या डावात अफगाणिस्तानकडून मोठ्या अपेक्षा होत्या, परंतु त्यांनी पुन्हा गुडघे टेकले. ४३ षटकांत संपूर्ण संघ १५९ धावांत तंबात परतला. सलामीवीर इब्राहिम झाद्रान ( ४२) व बहिर शाह ( ३२) वगळल्यास अन्य फलंदांनी निराश केले. रिचर्ड एनगाराव्हाने पाच, ब्लेसिंगने तीन आणि तनाका चिवांन्गाने दोन विकेट्स घेतल्या. झिम्बाब्वेने एक डाव व ७३ धावांनी हा सामना जिंकला. यापूर्वी त्यांचा सर्वात मोठा विजय हा १९९५ मध्ये पाकिस्तानविरुद्ध होता. तो सामना त्यांनी एक डाव व ६४ धावांनी जिंकला होता. कसोटी इतिहासात त्यांनी तीनवेळाच डावाने विजय मिळवला आहे..ब्लेसिंगचा विक्रम...ब्लेसिंगने या कसोटीत ६ विकेट्स घेतल्या आणि तो २०२५ मध्ये कसोटीत सर्वाधिक विकेट्स घेणारा गोलंदाज ठरला. भारताच्या मोहम्मद सिराजला त्याने मागे टाकले. ब्लेसिंगने १० कसोटीत आतापर्यत ४२ विकेट्स घेतल्या आहेत, तर सिराजच्या नावावर ८ कसोटीत ३७ विकेट्स आहेत. या विक्रमात ऑस्ट्रेलियाचा मिचेल स्टार्क ( २९), पाकिस्तानचा नोमान अली ( २८) व वेस्ट इंडिजचा जोमेल वॉरिकन ( २४) हे अव्वल पाचमध्ये आहेत..Kagiso Rabada ने मोडला फलंदाजीतील ११९ वर्षांपूर्वीचा विक्रम, शाहीन आफ्रिदीला भारताच्या अभिषेक शर्मासारखे झोडले Video Viral .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.