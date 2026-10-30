IND Vs PAK Live Score : कृणाल पांड्याच्या नेतृत्वाखालील भारतीय संघाला हाँगकाँग सिक्स स्पर्धेत पराभव पत्करावा लागला. पाकिस्तानविरुद्धचा सामना म्हटलं की भारतीय खेळाडू त्वेषाने खेळतील असे वाटले होते. पण, शुक्रवारी झालेल्या सामन्यात पाकिस्तानी खेळाडू वरचढ ठरले. पाकिस्तानने अवघ्या ३.५ षटकांत ९१ धावा करून मॅच जिंकली. .यूएईकडून हार पत्करणाऱ्या पाकिस्तानला हाँगकाँग सिक्स स्पर्धेत दिवसाच्या दुसऱ्या सामन्यात भारतानेही रडवले. राहुल त्रिपाठी ( ९) व नितीश राणा ( १९ रिटायर्ड आऊट) हे अपयशी ठरल्यानंतर शशांक सिंग मैदानावर उभा राहिला. त्याने ११ चेंडूंत २ चौकार व ५ षटकारांसह ४० धावांची खेळी केली. पण, अब्दुल समदने दोन चेंडूंत राहुल तेवाटिया व कर्णधार कृणाल पांड्या यांना भोपळ्यावर माघारी पाठवले. टी नटराजनने ६ चेंडूंत १२ धावांचे योगदान देताना संघाला ८८ धावांपर्यंत पोहोचवले.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.लक्ष्याचा पाठलाग करणाऱ्या पाकिस्तानने पहिल्या षटकापासून प्रहार केला आणि कृणाल पांड्याच्या पहिल्या षटकात ३१ धावा कुटल्या. कर्णधार अब्बास आफ्रिदीने ६,६,६,६,६ असे सलग पाच षटकार खेचले. त्याने ७ चेंडूंत १ चौकार व ५ षटकार खेचून संघाला २ षटकांत ५९ धावांपर्यंत पोहोचवले. तिसऱ्या षटकात शशांक सिंगने हे वादळ थांबवले. आफ्रिदी ८ चेंडूंत १ चौकार व ५ षटकारांसह ३५ धावांवर झेलबाद झाला..खवाजा नफाय व अब्दुल समद यांनी मोर्चा सांभाळला आणि भारताच्या गोलंदाजांना चांगला चोप दिला. ३ षटकांत १ बाद ७३ धावा करून त्यांनी विजयाच्या दिशेने कूच केली. १८ चेंडूंत १६ धावा त्यांना हव्या होत्या. राहुल तेवाटियाच्या षटकात सलग दोन षटकार खेचून खावाजाने सामन्याचा निकाल स्पष्ट केला. खवाजाने १२ चेंडूंत २ चौकार व ५ षटकारांसह ४१ धावांची खेळी केली. पाकिस्तानने ३.५ षटकांत २ बाद ९१ धावा करून मॅच जिंकली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.