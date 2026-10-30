Cricket

India vs Pakistan Live Score : भारताचा लाजीरवाणा पराभव, पाकिस्तानने २३ चेंडूंत ९१ धावा करून जिंकली मॅच; कृणाल पांड्याच्या एका षटकात ३१ धावा

India vs Pakistan Hong Kong Sixes match result : हाँगकाँग इंटरनॅशनल सिक्सेस स्पर्धेत भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील सामना चांगलाच रंगला; मात्र या लढतीत भारतीय संघाला निराशाजनक पराभवाचा सामना करावा लागला.
India vs Pakistan Hong Kong Sixes match result

India vs Pakistan Hong Kong Sixes match result

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

IND Vs PAK Live Score : कृणाल पांड्याच्या नेतृत्वाखालील भारतीय संघाला हाँगकाँग सिक्स स्पर्धेत पराभव पत्करावा लागला. पाकिस्तानविरुद्धचा सामना म्हटलं की भारतीय खेळाडू त्वेषाने खेळतील असे वाटले होते. पण, शुक्रवारी झालेल्या सामन्यात पाकिस्तानी खेळाडू वरचढ ठरले. पाकिस्तानने अवघ्या ३.५ षटकांत ९१ धावा करून मॅच जिंकली.

Loading content, please wait...
sports
Cricket News
Cricket News in Marathi
cricket news today
India vs Pakistan
Marathi cricket news