Vaibhav Sooryavanshi: आयपीएल २०२६ चा ऑरेंज कॅप विजेता वैभव सूर्यवंशी कसा बनला 'रन मशीन'? बालपणीच्या कोचने उघड केला 'तो' कठीण प्रवास!

Vaibhav Sooryavanshi 600 Balls Daily Practice Habit: आयपीएलच्या(IPL) गेल्या दोन हंगामांपासून वैभव सूर्यवंशीच्या (Vaibhav Sooryavanshi)स्फोटक फलंदाजीने सर्वांनाच थक्क केले आहे. विशेषतः आयपीएल २०२६ मध्ये त्याने केलेल्या दमदार कामगिरीमुळे तो चर्चेचा विषय ठरला. राजस्थान रॉयल्सकडून खेळताना त्याने ७७६ धावांचा पाऊस पाडत ऑरेंज कॅप आपल्या नावावर केली. याचबरोबर त्याने अनेक दिग्गज खेळाडूंचे विक्रमही मोडले. मात्र, या यशामागे त्याची प्रचंड मेहनत आणि तासन्तास केलेला सराव असल्याचे आता समोर आले आहे..आगामी आयर्लंड, इंग्लंड आणि आशियाई क्रीडा स्पर्धेसाठी भारताच्या टी-२० संघात स्थान मिळाल्यानंतर वैभवच्या मेहनतीची पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे. आयपीएल २०२६ मध्ये त्याने २३७ पेक्षा जास्त स्ट्राइक रेटने ७७६ धावा करत अनेक पुरस्कारही जिंकले. पण एवढ्या कमी वयात त्याने हे यश कसे मिळवले, याचा खुलासा त्याचे बालपणीचे प्रशिक्षक मनीष ओझा यांनी केला आहे..Vaibhav Sooryavanshi: ना कोहली ना धोनी १५ वर्षांच्या वैभव सूर्यवंशीचा 'हा' दिग्गज ठरला सुपरहिरो; ज्याने बाउन्सरचा थरार सोपा केला!.पीटीआयशी बोलताना मनीष ओझा यांनी सांगितले की, वैभवने वयाच्या आठव्या वर्षापासून पाटणा येथील अकादमीत प्रशिक्षण घेण्यास सुरुवात केली होती. त्याच्या यशामागे त्याचे आई-वडील आणि कुटुंबीयांचेही मोठे योगदान आहे. त्यांनी त्याच्यासाठी अनेक त्याग केले आहेत. ओझा म्हणाले की, हे सर्व बोलायला जितके सोपे वाटते, तितके प्रत्यक्षात नव्हते. त्यासाठी खूप मेहनत आणि सातत्य लागले..वैभवने टेनिस बॉलऐवजी हार्ड बॉलने खेळण्यास सुरुवात केल्यानंतर त्याचा सराव आणखी कठीण झाला. वयाच्या दहाव्या वर्षापासून तो दररोज सरासरी ६०० हून अधिक चेंडू खेळायचा, असा खुलासा ओझा यांनी केला. त्याचबरोबर तो जवळपास १०० षटकांचा सामना करत असे..IPL 2026, Video: एकट्या १५ वर्षांच्या वैभव सूर्यवंशीने झुंज दिली, पण संघाने साथ सोडली; अश्विनचा राजस्थान रॉयल्सवर हल्लाबोल.याबाबत ओझा म्हणाले, "मी स्वतः वैभवला २०० ते ३०० चेंडू टाकायचो. मी दमलो की इतर सपोर्ट स्टाफ मदतीला यायचे. तेही थकले तर अकादमीतील गोलंदाज सरावासाठी पुढे यायचे. आणि वेळ शिल्लक राहिली, तर २-३ गट तयार करून त्यांना विशिष्ट प्रकारची गोलंदाजी करण्याच्या सूचना दिल्या जायच्या.".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.