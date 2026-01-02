Cricket

RO-KO ला अडवणं आता अवघड! २०२६ मध्ये विराट कोहली, रोहित शर्मा किती वन डे सामने खेळणार? कोणत्या प्रतिस्पर्धींना भिडणार?

India ODI schedule 2026 with opponents: रोहित शर्मा आणि विराट कोहली म्हणजेच RO-KO जोडीला अडवणं आता दिवसेंदिवस अवघड होत चाललं आहे. २०२६ हे वर्ष भारतीय वनडे क्रिकेटसाठी अत्यंत गजबजलेलं असणार असून भारत किमान १८ वनडे सामने खेळणार आहे. त्यामुळे रोहित-कोहली चाहत्यांसाठी ही मोठी पर्वणी ठरणार आहे.
Virat Kohli - Rohit Sharma | ICC ODI Rankings

India ODI home and away matches 2026: ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप, वन डे मालिका आणि कसोटी मालिका... भारतीय संघासाठी हे वर्ष अत्यंत व्यग्र असणार आहे. सूर्यकुमार यादव ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप जेतेपदक कायम राखण्यासाठी भारतीय संघाचे नेतृत्व करणार आहे. २०२७ चा वन डे वर्ल्ड कप डोळ्यासमोर ठेवून यंदाच्या वन डे मालिकांमध्ये संघबांधणीवर जोर असणार आहे. त्यामुळे रोहित शर्मा ( Rohit Sharma) व विराट कोहली ( Virat Kohli) या जोडीवर पुन्हा सर्वांच्या नजरा खिळल्या आहेत. या दोघांनी विजय हजारे ट्रॉफीत खणखणीत शतक झळकावताना निवड समितीला उत्तर दिले.

