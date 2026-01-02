RO-KO ला अडवणं आता अवघड! २०२६ मध्ये विराट कोहली, रोहित शर्मा किती वन डे सामने खेळणार? कोणत्या प्रतिस्पर्धींना भिडणार?

India ODI home and away matches 2026: ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप, वन डे मालिका आणि कसोटी मालिका... भारतीय संघासाठी हे वर्ष अत्यंत व्यग्र असणार आहे. सूर्यकुमार यादव ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप जेतेपदक कायम राखण्यासाठी भारतीय संघाचे नेतृत्व करणार आहे. २०२७ चा वन डे वर्ल्ड कप डोळ्यासमोर ठेवून यंदाच्या वन डे मालिकांमध्ये संघबांधणीवर जोर असणार आहे. त्यामुळे रोहित शर्मा ( Rohit Sharma) व विराट कोहली ( Virat Kohli) या जोडीवर पुन्हा सर्वांच्या नजरा खिळल्या आहेत. या दोघांनी विजय हजारे ट्रॉफीत खणखणीत शतक झळकावताना निवड समितीला उत्तर दिले. .३९ वर्षीय रोहित व ३६ वर्षीय विराट यांच्या फिटनेसवर अनेकांना शंका होत्या.. या दोघांचं वय पाहता त्यांनी २०२७ च्या वर्ल्ड कपचा विचार सोडून द्यावा असे अनेकांचे मत होते. पण, RO-KO ने आपल्या कामगिरीतून सर्वांना उत्तर दिले. रोहितने ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावर शतक झळकावले, तर विराट आफ्रिकेविरुद्ध चमकला. त्यानंतर विजय हजारे ट्रॉफीत दोघांनी शतक झळकावले. न्यूझीलंडविरुद्ध तीन वन डे सामन्यांच्या मालिकेतून ही दोघं पुन्हा टीम इंडियाच्या जर्सीत दिसणार आहेत..रोहित शर्मा, विराट कोहली यांनी खेळणं सोडलं तर काय होईल? R Ashwin च्या धक्कादायक दाव्याने क्रिकेटविश्वात खळबळ.२०२७ चा वर्ल्ड कप खेळण्यासाठी २०२६ हे वर्ष दोघांसाठी महत्त्वाचे असणार आहे. भारतीय संघ या वर्षात १८ वन डे सामने खेळणार आहेत. यामध्ये न्यूझीलंड, अफगाणिस्तान, वेस्ट इंडिज, श्रीलंका हे संघ भारत दौऱ्यावर येणार आहेत. तर भारतीय संघ इंग्लंड व न्यूझीलंड दौऱ्यावर जाणार आहेत..INDIA'S ODI SCHEDULE FOR 2026- ३ सामने वि. न्यूझीलंड ( होम)- ३ सामने वि.अफगाणिस्तान ( होम )- ३ सामने वि.इंग्लंड ( अवे)- ३ सामने वि. वेस्ट इंडिज ( होम)- ३ सामने वि. न्यूझीलंड ( अवे )- ३ सामने वि. श्रीलंका ( होम)मागच्या वर्षी बांगलादेश दौरा स्थगित करण्यात आला होता, तो २०२६ मध्ये होईल असे जाहीर केले होते. पण, या वर्षी तो होण्याची शक्यता कमीच आहे..India Vs Pakistan: व्हा सज्ज... २०२६ मध्ये भारत-पाकिस्तान हे कट्टर प्रतिस्पर्धी कितीवेळा भिडणार? चाहत्यांसाठी पर्वणीच....रोहित, विराटच्या निवृत्तीनंतर वन डे क्रिकेटला घरघर...२०२७च्या वर्ल्ड कप स्पर्धेनंतर वन डे प्रकाराचे भवितव्य कसे असेल, याबाबत मी साशंक आहे. मी विजय हजारे करंडक स्पर्धेचा फॉलोअर आहे; परंतु मुश्ताक अली राष्ट्रीय ट्वेंटी-२० स्पर्धा अधिक प्रमाणात फॉलो करत आहे, असे अश्विन आपल्या यूट्युब चॅनेलवर म्हणाला. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे प्रेक्षकांना नेमके कोणते क्रिकेट पाहायचे आहे, याचा अभ्यास करायला हवा. कसोटी क्रिकेटसाठी वेगळा प्रेक्षकवर्ग आहे आणि त्याची पारंपरिक लोकप्रियता आहे; परंतु लोकप्रियतेमध्ये आता वन डे प्रकाराची जागा कमी होत आहे. यातच विराट आणि रोहित या प्रकारातूनही निवृत्त झाल्यावर ५०-५० षटकांच्या क्रिकेटचे भवितव्य अंधारमय असेल, असा दावा भारताचा माजी फिरकीपटू आर अश्विनने केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.