'तू ज्यादा...'; या एका वाक्याने वैभव सूर्यवंशी पेटला, फायनलमध्ये श्रीलंकेच्या गोलंदाजांना चोप दिला, मॅचपूर्वी नेमकं काय घडलं?

Vaibhav Sooryavanshi fastest fifty in List A cricket: काल म्हणजेच २१ जून रोजी भारत अ संघ आणि श्रीलंका अ संघात तिरंगी मालिकेचा अंतिम सामना खेळला गेला. या सामन्यात भारताच्या १५ वर्षीय युवा वैभव सूर्यवंशीने(Vaibhav Sooryavanshi) धडाकेबाज फलंदाजी करत श्रीलंका संघाच्या गोलंदाजांना चांगलंच झोडपलं. सामन्यात श्रीलंका संघाने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता, परंतु त्यांचा हा निर्णय चुकीचा ठरवण्याचं काम वैभव सूर्यवंशीने केलं. त्याने या सामन्यात अवघ्या ११ चेंडूत वादळी अर्धशतक झळकावत नवीन विश्वविक्रम आपल्या नावावर केला..भारतातील १५ वर्षीय युवा फलंदाज वैभव सूर्यवंशीने सध्या आपल्या स्फोटक फलंदाजीने सगळ्यांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. आयपीएल २०२६ मध्ये धडाकेबाज कामगिरी करत त्याने ऑरेंज कॅप जिंकली होती. त्यानंतर त्याला आयर्लंड आणि इंग्लंडविरुद्धच्या टी-२० मालिकेसाठी टीम इंडियाकडून पहिल्यांदाच बोलावणंही आलं. .VAIBHAV SURYAVANSHI: १८ चेंडूत ८८ धावा, ३२४ चा स्ट्राईक रेट! वैभव सुर्यवंशीचे शतक ६ धावांनी हुकलं; पठ्ठ्याने श्रीलंकेला झोडलं.त्यामुळे श्रीलंकेत सुरू असलेल्या त्रिदेशीय मालिकेतही त्याच्याकडून मोठ्या खेळीची अपेक्षा होती. मात्र, सुरुवातीच्या चार डावांमध्ये त्याला मोठी खेळी करता आली नाही. त्याने चार सामन्यांत ११७ धावा केल्या, पण प्रत्येक वेळी चांगली सुरुवात मिळूनही तो मोठी खेळी करण्यात अपयशी ठरला..मात्र, अंतिम सामन्यात वैभवने पुन्हा एकदा आपल्या फलंदाजीची ताकद दाखवून दिली. श्रीलंका अ संघाविरुद्धच्या अंतिम सामन्यात त्याने अवघ्या ११ चेंडूत अर्धशतक झळकावत लिस्ट-ए क्रिकेटमधील सर्वात वेगवान अर्धशतकाचा विश्वविक्रम आपल्या नावावर केला. त्यानंतरही तो थांबला नाही आणि अवघ्या २९ चेंडूंमध्ये १० चौकार आणि ८ षटकारांच्या मदतीने ९४ धावांची तुफानी खेळी केली. त्याच्या या खेळीच्या जोरावर भारत अ संघाने ३७७ धावांचा मोठा डोंगर उभा केला..मात्र, अचानक वैभवच्या खेळात इतका बदल कसा झाला? याचं उत्तर स्वतः वैभवने दिलं आहे. धावा होत नसल्यामुळे त्याने भारत अ संघाचे प्रशिक्षक ऋषिकेश कानिटकर यांच्याशी चर्चा केली. श्रीलंकेतील संथ खेळपट्ट्यांमुळे तो जास्त विचार करत होता आणि आपल्या योजना योग्य पद्धतीने राबवू शकत नव्हता. त्यावेळी कानिटकर यांनी त्याला एकच सल्ला दिला.."तु आपला नॅचरल गेम खेळ, जास्त विचार करू नको," असं कानिटकर यांनी वैभवला सांगितलं. या एका सल्ल्यामुळे त्याचा आत्मविश्वास वाढला. त्यानंतर त्याने स्वतःवर विश्वास ठेवला आणि अंतिम सामन्यात श्रीलंकेच्या गोलंदाजांना अक्षरशः झोडपून काढलं. वैभवने सांगितलं की, कानिटकर यांच्या शब्दांमुळे त्याला मोठी प्रेरणा मिळाली आणि त्यामुळेच त्याला ही खेळी करता आली..VAIBHAV SURYAVANSHI: १८ चेंडूत ८८ धावा, ३२४ चा स्ट्राईक रेट! वैभव सुर्यवंशीचे शतक ६ धावांनी हुकलं; पठ्ठ्याने श्रीलंकेला झोडलं.वैभव सूर्यवंशीसाठी आणखी एक खास योगायोगयाशिवाय, वैभव सूर्यवंशीसाठी आणखी एक खास योगायोग जुळून येण्याची शक्यता आहे. २६ जून रोजी आयर्लंडविरुद्ध बेलफास्ट येथील स्टॉर्मॉन्ट क्रिकेट ग्राऊंडवर होणाऱ्या पहिल्या टी-२० सामन्यात त्याला आंतरराष्ट्रीय पदार्पणाची संधी मिळू शकते. विशेष म्हणजे, याच मैदानावर २००७ मध्ये भारताचा सध्याचा कर्णधार रोहित शर्माने एकदिवसीय क्रिकेटमधून भारतासाठी पदार्पण केले होते. .स्टॉर्मॉन्ट मैदानाची प्रेक्षक क्षमता केवळ ४२०० इतकी असली, तरी याच मैदानावर आता आणखी एका युवा स्टारच्या कारकिर्दीची सुरुवात होण्याची शक्यता असल्याने क्रिकेट चाहत्यांमध्ये मोठी उत्सुकता पाहायला मिळत आहे. जर वैभवला या सामन्यात संधी मिळाली, तर तो भारतासाठी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेळणारा सर्वात युवा खेळाडू ठरण्याचाही विक्रम आपल्या नावावर करू शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.