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VAIBHAV SURYAVANSHI: ११ चेंडूत अर्धशतक ठोकणारा वैभव सूर्यवंशी फायनलमध्ये 'असा' झाला आऊट; नक्की काय घडलं?

How VAIBHAV SURYAVANSHI OUT: वैभव सूर्यवंशीने श्रीलंका अ विरुद्धच्या अंतिम सामन्यात अवघ्या 11 चेंडूंमध्ये अर्धशतक झळकावत लिस्ट ए क्रिकेटमधील सर्वात वेगवान अर्धशतकाचा विश्वविक्रम केला. मात्र, 94 धावांवर बाद होत त्याचे शतक अवघ्या 6 धावांनी हुकले.
How VAIBHAV SOORYAVANSHI OUT

How VAIBHAV SOORYAVANSHI OUT

esakal

Varsha Balhe
Updated on

How VAIBHAV SURYAVANSHI OUT: भारत अ संघ आणि श्रीलंका अ(IND A vs SL A Final) संघात त्रिदेशीय मालिकेचा अंतिम सामना रंगला आहे. नाणेफेक जिंकून श्रीलंका अ संघाने प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आणि भारत अ संघ फलंदाजीसाठी मैदानात उतरला.

१५ वर्षीय युवा फलंदाज वैभव सूर्यवंशी(VAIBHAV SURYAVANSHI) आणि प्रियांश आर्या यांनी भारताला वादळी सुरुवात करून दिली. मैदानात उतरताच वैभवने चौफेर फटकेबाजी करत श्रीलंकेच्या गोलंदाजांची चांगलीच धुलाई केली.

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