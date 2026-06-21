VAIBHAV SURYAVANSHI: ११ चेंडूत अर्धशतक ठोकणारा वैभव सूर्यवंशी फायनलमध्ये 'असा' झाला आऊट; नक्की काय घडलं?

How VAIBHAV SURYAVANSHI OUT: भारत अ संघ आणि श्रीलंका अ(IND A vs SL A Final) संघात त्रिदेशीय मालिकेचा अंतिम सामना रंगला आहे. नाणेफेक जिंकून श्रीलंका अ संघाने प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आणि भारत अ संघ फलंदाजीसाठी मैदानात उतरला. १५ वर्षीय युवा फलंदाज वैभव सूर्यवंशी(VAIBHAV SURYAVANSHI) आणि प्रियांश आर्या यांनी भारताला वादळी सुरुवात करून दिली. मैदानात उतरताच वैभवने चौफेर फटकेबाजी करत श्रीलंकेच्या गोलंदाजांची चांगलीच धुलाई केली..या सामन्यात त्याने एक मोठा विश्वविक्रमही आपल्या नावावर केला. त्याने अवघ्या ११ चेंडूंमध्ये अर्धशतक झळकावत लिस्ट ए क्रिकेटमधील सर्वात वेगवान अर्धशतकाची नोंद केली. यानंतरही वैभवचा आक्रमक खेळ सुरूच राहिला. श्रीलंकेच्या गोलंदाजांना रडकुंडीला आणत त्याने केवळ २९ चेंडूंमध्ये १० चौकार आणि ८ षटकारांच्या मदतीने ९४ धावा केल्या. संपूर्ण मैदान त्याच्या शतकाची वाट पाहत होते. मात्र, अवघ्या ६ धावांनी त्याचे शतक हुकले..कसा झाला वैभव बाद?डावाच्या १५ व्या षटकात वैभव ९४ धावांवर खेळत होता. शतकासाठी त्याला फक्त ६ धावांची गरज होती. त्यावेळी श्रीलंकेचा कर्णधार सहन अराच्चिगे गोलंदाजी करत होता. वैभवने क्रीजमध्ये जागा बनवत कव्हरच्या वरून मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, चेंडू बॅटच्या मधोमध लागला नाही. बॅट हातात फिरली आणि चेंडू हवेत उंच गेला..VAIBHAV SURYAVANSHI: १८ चेंडूत ८८ धावा, ३२४ चा स्ट्राईक रेट! वैभव सुर्यवंशीचे शतक ६ धावांनी हुकलं; पठ्ठ्याने श्रीलंकेला झोडलं.मिड-ऑफवर उभ्या असलेल्या विजयकांत वियास्कंत याने धावत जाऊन अप्रतिम झेल पकडला आणि वैभवची तुफानी खेळी संपुष्टात आली. वैभव बाद होताच श्रीलंकेच्या खेळाडूंनी सुटकेचा निश्वास सोडला. शतक हुकले असले, तरी त्याच्या ९४ धावांच्या स्फोटक खेळीने पुन्हा एकदा सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.