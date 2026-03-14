BAN vs PAK : यांना चौकारही अडवता येत नाही... पाकिस्तानी चेंडूसकट सीमारेषेबाहेर... धाडकन आपटला, हॉस्पिटलमध्ये पोहोचला...

Hussain Talat injured while stopping boundary : बांगलादेशविरुद्धच्या दुसऱ्या वनडे सामन्यात पाकिस्तानचा अष्टपैलू खेळाडू हसैन तलात गंभीर जखमी झाला. सीमारेषेजवळ चौकार अडवण्याचा प्रयत्न करताना तो चेंडूसह वेगाने बाहेर गेला आणि जोरात आपटला. या धडकेत त्याच्या डाव्या खांद्याला दुखापत झाली.
Pakistan’s Hussain Talat Crashes Beyond Boundary While Fielding, Taken to Hospital After Shoulder Injury

Swadesh Ghanekar
Updated on

Pakistan allrounder Hussain Talat taken to hospital after fielding accident: पाकिस्तानचा अष्टपैलू खेळाडू हसैन तलात या बांगलादेशविरुद्धच्या सामन्यात चौकार अडवताना जाहीरात बोर्डावर आपटला अन् त्याला तातडीने हॉस्पिटलमध्ये नेण्यात आले. पाकिस्तानने दुसरा वन डे सामना ११४ धावांनी जिंकून मालिका १-१ अशी बरोबरीत आणली. याच सामन्यात सलमान अली आघा याच्या रन आऊटवरून वाद घडला होता. त्यात आता पाकिस्तानला आणखी एक मोठा धक्का बसला आहे.

