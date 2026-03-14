BAN vs PAK : यांना चौकारही अडवता येत नाही... पाकिस्तानी चेंडूसकट सीमारेषेबाहेर... धाडकन आपटला, हॉस्पिटलमध्ये पोहोचला...

Pakistan allrounder Hussain Talat taken to hospital after fielding accident: पाकिस्तानचा अष्टपैलू खेळाडू हसैन तलात या बांगलादेशविरुद्धच्या सामन्यात चौकार अडवताना जाहीरात बोर्डावर आपटला अन् त्याला तातडीने हॉस्पिटलमध्ये नेण्यात आले. पाकिस्तानने दुसरा वन डे सामना ११४ धावांनी जिंकून मालिका १-१ अशी बरोबरीत आणली. याच सामन्यात सलमान अली आघा याच्या रन आऊटवरून वाद घडला होता. त्यात आता पाकिस्तानला आणखी एक मोठा धक्का बसला आहे..पाकिस्तानच्या २७४ धावांचा पाठलाग करायला उतरलेल्या बांगलादेशच्या डावातील सहाव्या षटकात हसैन पडला. मोहम्मद वसीमने टाकलेला चेंडू लिटन दासने ऑफ साईडच्या दिशेने टोलवला. चेंडू सीमारेषेजवळ असताना हसैनने तो आत ढकलण्याचा प्रयत्न केला. पण, त्या प्रयत्नात तो स्वतः चेंडूसकट सीमारेषेला चिकटला अन् त्याचा तोल गेला. सीमारेषेबाहेर असलेल्या जाहीरातीच्या बोर्डवर तो आपटला आणि डाव्या खांद्यावर जोरात आदळला. वैद्यकीय टिमने तातडीने त्याच्याजवळ धाव घेतली आणि त्यानंतर स्ट्रेचर बोलावण्यात आले. त्याला अॅम्बूलन्सने हॉस्पिटलमध्ये नेण्यात आले..मी खिलाडूवृत्ती दाखवली असती! Run Out वर सलमान अली आघाची प्रतिक्रिया; सचिनला बाद केले तेव्हा विसरलेले sportsmanship.पीसीबीने नंतर त्यांच्या निवेदनात सांगितले की, हसैनला तातडीने वैद्यकीय उपचार मिळाले. पुढील तपासासाठी त्याला हॉस्पिटलमध्ये नेण्यात आले आणि तेथे त्याच्यावर उपचार सुरू आहेत. डॉक्टरांनी संपूर्ण तपास केल्यानंतर हसैनच्या दुखापतीबाबत अपडेट्स मिळतील..हा प्रसंग घडला तेव्हा सामना काही काळासाठी थांबवण्यात आला होता. त्याचवेळी विजांचा गडगडाट झाल्याने सर्व खेळाडूंना ड्रेसिंग रूममध्ये पाठवण्यात आले. त्यानंतर बांगलादेशसमोर ३२ षटकांत २४४ धावांचे सुधारित लक्ष्य ठेवण्यात आले. पण, बांगलादेशचा संपूर्ण संघ २३.३ षटकांत ११४ धावांत तंबूत परतला. हॅरिस रौफ व माझ सदाकत यांनी प्रत्येकी ३, तर शाहीन आफ्रिदीने दोन विकेट्स घेतल्या..BAN vs PAK : हा, घे बॉल... कर OUT! पाकिस्तानी फलंदाजाचा मुर्खपणा जगाने पाहिला... बाद देताच बांगलादेशच्या खेळाडूला भिडला Video Viral .पाकिस्तानकडून माझ सदाकतने ४६ चेंडूंत ६ चौकार व ५ षटकारांसह ७५ धावांची खेळी केली. सलमान आघाने ६४ धावा करताना ७ चौकार व २ षटकार लगावले. मोहम्मद रिझवान ( ४४) व साहिबजादा फरहान ( ३१) यांनी चांगला खेळ केला.