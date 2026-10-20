मी अजूनची चांगल्या फॉर्मात आहे, मग भारतीय संघात पुनरागमनाची आशा का सोडू? मोहम्मद शमीचं विधान चर्चेत...

Mohammed Shami latest statement on India return: भारतीय संघातील अनुभवी वेगवान गोलंदाज मोहम्मद शमीने त्याच्या तंदुरुस्तीवर आणि खेळण्याच्या पद्धतीवर होणाऱ्या टीकेला चोख प्रत्युत्तर दिले आहे. बंगालच्या रणजी चषक सामन्यात सैन्यदलाविरुद्ध विजय मिळवल्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना शमीने स्पष्ट केले की, तो अजूनही त्याच्या कारकिर्दीच्या सर्वोत्तम फॉर्ममध्ये असून बाहेर बसलेल्या व्यक्तींनी त्याच्या स्पेलबाबत किंवा विश्रांतीबाबत निर्णय घेणे चुकीचे आहे..देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये लहान स्पेल टाकण्यावरून होणाऱ्या टीकेवर ३६ वर्षीय शमी म्हणाला, "बाहेरून बघणारी कोणतीही व्यक्ती मी किती मोठे स्पेल टाकावेत हे कसे ठरवू शकते? हे सर्व संघाची गरज, खेळपट्टीची परिस्थिती आणि सामन्यातील प्रसंगावर अवलंबून असते. तो संपूर्णपणे कर्णधाराचा निर्णय असतो. आजच मी दीड तास गोलंदाजीचा सराव केला आहे आणि मला कोणतीही अडचण जाणवली नाही.".PAK vs ENG : बाबर आझम पुन्हा फेल गेला... पण, एक असा विक्रम ज्यात शुभमन गिलच्या पंक्तीत जाऊन बसला; Video .सर्व्हिसेसविरुद्धच्या सामन्यात न खेळण्याबाबत स्पष्टीकरण देताना शमीने सांगितले की, दिल्लीविरुद्धच्या पहिल्या सामन्यात १७.३ षटकांत ३० धावा देऊन ४ बळी घेतल्यानंतर मी स्वतः विश्रांती मागितली होती. मी अजूनही माझ्या सर्वोत्तम फॉर्ममध्ये आहे आणि याबाबत कसलाही संशय उरलेला नाही..Shafali Varma: शफाली वर्मावर ICC ची करवाई! झिम्बाब्वेविरुद्धच्या दुसऱ्या सामन्यात रागात केलं होतं चुकीचं कृत्य, नेमकं काय?.न्यूझीलंड दौऱ्यासाठी भारतीय कसोटी संघात किंवा इंडिया 'अ' संघात निवड न झाल्याबद्दल विचारले असता तो म्हणाला,"याबाबत कोणतीही निराशा नाही. आगामी सामन्यांमध्ये जास्तीत जास्त खेळून माझी लय आणि सराव कायम ठेवणे हे माझे मुख्य ध्येय आहे. यामुळे मला आयपीएलच्या तयारीसाठीही मदत होईल. सध्या मी बीसीसीआयच्या केंद्रीय करारात नसल्याने निवडकर्त्यांशी कोणताही थेट संवाद झालेला नाही. २०२७ च्या वर्ल्ड कपचा सध्या विचार करत नसलो, तरी भारतीय संघाकडून खेळण्याची आशा आणि ध्येय आपण कधीच सोडलेले नाही. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.