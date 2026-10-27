Video Viral : "मला २०२७ चा वर्ल्ड कप खेळायचा आहे, त्यामुळे शुभमन गिलला खूश ठेवावे लागेल", असं का म्हणाला रोहित शर्मा?

Rohit Sharma funny reply on Shubman Gill and Shreyas Iyer: भारतीय क्रिकेट संघाचा अनुभवी फलंदाज रोहित शर्मा पुन्हा एकदा आपल्या मजेशीर उत्तरामुळे चर्चेत आला आहे. रोहितने २०२७ चा वर्ल्ड कप खेळायचेच आहे, हे आधीच स्पष्ट केले आहे, परंतु त्यासाठी त्याला शुभमन गिलला खूश ठेवावे लागेल, असेही तो म्हणाला. २०२७ चा वर्ल्ड कप ही त्याच्या कारकिर्दीतील शेवटची आयसीसी स्पर्धा असू शकते. त्यासाठी तो कठोर परिश्रम करत आहे. रोहितचा एक Video व्हायरल झाला आहे आणि त्यात तो म्हणतो की, मला २०२७ च्या वर्ल्ड कप खेळायचा आहे. त्यासाठी मला कर्णधार शुभमन गिलला खूश ठेवावे लागेल. .'फॅमिली फुल हाऊस विथ रोहित शर्मा' या कार्यक्रमातील हा Video आहे आणि त्यावर त्याने मजेशीर उत्तर दिले. त्याला वन डे आणि कसोटी कर्णधार शुभमन गिल आणि ट्वेंटी-२० कर्णधार श्रेयस अय्यर यांच्यापैकी एकाची निवड करण्यास सांगितले होते . रोहित शर्माने चतुराईने उत्तर दिले. तो म्हणाला, "सध्या दोघेही भारताचे कर्णधार आहेत. गिल सध्या माझा कर्णधार आहे आणि मला २०२७ चा वर्ल्ड कप खेळायचा आहे, त्यामुळे मला त्याला खूश ठेवावे लागेल. २०२७ च्या वर्ल्ड कपनंतर जर मला ट्वेंटी-२० आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पुनरागमन करायचे असेल, तर मला श्रेयसला खूश ठेवावे लागेल. त्यामुळे मला त्या दोघांचीही गरज आहे."सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या तीन सामन्यांच्या वन डे मालिकेत २२५ धावा करून रोहित भारतासाठी दुसरा सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाज होता. न्यूझीलंडविरुद्धही तोच फॉर्म कायम ठेवण्याचा त्याचा प्रयत्न असेल. भारतीय संघाच्या न्यूझीलंड दौऱ्याची सुरुवात ट्वेंटी-२० मालिकेने झाली आहे. या मालिकेनंतर भारतीय संघ यजमानांविरुद्ध पाच वन डे सामने खेळणार आहे. रोहित शर्मा आणि विराट कोहली यांचा खेळ पाहण्यासाठी वन डे सामन्यांची संख्या वाढवण्यात आली आहे. .पहिल्या तीन वन डे सामन्यांसाठी भारतीय संघ - शुभमन गिल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, लोकेश राहुल, नितीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, नमन धीर, अंशूल कंबोज, गुरनूर ब्रार, ऋतुराज गायकवाड, अर्शदीप सिंग, इशान किशन, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव.४ थ्या आणि ५ व्या वन डे सामन्यांसाठी भारतीय संघ - श्रेयस अय्यर (कर्णधार), रोहित शर्मा, विराट कोहली, तिलक वर्मा, इशान किशन (उपकर्णधार आणि यष्टीरक्षक), नितीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, नमन धीर, औकिब नबी, गुरनूर ब्रार, ऋतुराज गायकवाड, अर्शदीप सिंग, कुमार कुशाग्र (यष्टीरक्षक), मोहम्मद सिराज, यश ठाकूर आणि कुलदीप यादव..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.