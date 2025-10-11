IND vs WI, 2nd Test: I love U, Shubman! लाईव्ह सामन्यादरम्यन मिस्ट्री गर्लने झळकावलं पोस्टर, फोटो तुफान व्हायरल

दिल्लीतील अरुण जेटली स्टेडियमवर भारत-वेस्ट इंडिज कसोटी सामन्यात शुभमन गिलने नाबाद शतक ठोकले. सामन्यादरम्यान एका मुलीने गिलला प्रपोझल दिले, ज्याची सध्या चर्चा होत आहे. या मुलीने स्टेडियममध्ये गिलला प्रपोजल देणारे पोस्टर झळकावले आहे..भारत आणि वेस्ट इंडिज संघात कसोटी मालिकेतील दुसरा सामना दिल्लीतील अरुण जेटली स्टेडियमवर खेळला जात आहे. या सामन्यात भारताचा कर्णधार शुभमन गिलने दुसऱ्या दिवशी (शनिवार, ११ ऑक्टोबर) शतकी खेळी केली आहे. या सामन्यात पहिला दिवस यशस्वी जैस्वालने पावणेदोनशे धावा ठोकल्या होत्या. त्यानंतर शुभमन गिलने दुसऱ्या दिवशी नाबाद शतक केले. याचदरम्यान गिलला चालू सामन्यातच एक मुलीकडून प्रपोझल आल्याचे पाहायला मिळाले आहे. .IND vs WI 2nd Test: कॅप्टन शुभमन गिलचं खणखणीत शतक; रोहित शर्माला मागे टाकून धोनी-गांगुलीच्या विक्रमाशी बरोबरी.खरंतर क्रिकेट सामना पाहायला आलेल्या अनेक प्रेक्षकांकडून विविध पोस्टर्स झळकावण्यात येतात. यामध्ये खेळाडूंसाठी विविध संदेशही लिहिलेले असतात.त्याप्रमाणे एका मुलीने थेट गिलकडे प्रेमाचा प्रस्ताव ठेवल्याचे दिसत आहे. शनिवारी सामना सुरू असताना अचानक एका मुलीवर कॅमेरा गेला. यामध्ये तिने हातात फोटो घेतल्याचे दिसले, ज्यावर लिहिले होते. 'आय लव्ह यू, शुभमन'. तिचा फोटो सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे..भारतीय संघाचा प्रिन्स म्हणून ओळखला जाणारा गिल अनेक मुलींचा क्रशही आहे. दरम्यान, गिल असा पहिला खेळाडू नाही, ज्याला चालू सामन्यामध्ये कोणत्या मुलीने अशाप्रकारे प्रेमाचा प्रस्ताव दिला आहे. यापूर्वी अनेक खेळाडूंसोबत असे घडले आहे, यामध्ये विराट कोहली, झहीर खान अशी नावंही आहेत. तथापि, गिलसोबत काही मुलींची नावंही जोडली गेली असून अनेकदा त्याचं नाव सचिन तेंडुलकरची मुलगी सारा तेंडुलकरसोबतही जोडलं जातं. मात्र गिलने तो सध्या रिलेशनशीपमध्ये नसल्याचा खुलासा करत या सर्व आफवा असल्याचे म्हटले होते..सामन्याबद्दल सांगायचे झाले, तर भारताने पहिला डाव १३४.२ षटकात ५ बाद ५१८ धावांवर घोषित केला आहे. भारताकडून यशस्वी जैस्वालने सर्वाधिक १७५ धावांची खेळी केली. त्याने २५८ चेंडूत २२ चौकारांसह ही खेळी केली. तसेच शुभमम गिलने १९६ चेंडूत १६ चौकार आणि २ षटकारांसह नाबाद १२९ धावा केल्या. याशिवाय साई सुदर्शनने १६५ चेंडूत १२ चौकारांसह ८७ धावांची खेळी केली.याशिवाय नितीश कुमार रेड्डीने ५४ चेंडूत ४३ धावा केल्या, ध्रुव जुरेलने ७९ चेंडूत ४४ धावांची खेळी केली..Smriti Mandhana: स्मृती मानधनाने मोडला Virat Kohli चा मोठा विक्रम! भारताच्या पुरुष क्रिकेटपटूंनाही नाही जमला असा पराक्रम केला.गिलने केली विराटची बरोबरीदरम्यान, गिलने २०२५ वर्षात कर्णधार म्हणून कसोटीमध्ये पाचवे शतक केले आहे. यापूर्वी त्याने इंग्लंड दौऱ्यात भारताचा कर्णधार म्हणून कसोटी मालिकेत ४ शतके केली होती. त्यामुळे त्याने एका वर्षात कसोटीत सर्वाधिक शतके करणाऱ्या भारतीय कर्णधारांमध्ये विराट कोहलीची बरोबरी केली आहे. विराटने २०१७ आणि २०१८ या दोन्ही वर्षी कसोटीत भारताचा कर्णधार म्हणून प्रत्येकी ५ शतके केली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.