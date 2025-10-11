Cricket

IND vs WI, 2nd Test: I love U, Shubman! लाईव्ह सामन्यादरम्यन मिस्ट्री गर्लने झळकावलं पोस्टर, फोटो तुफान व्हायरल

Shubman Gill’s Fan Proposes Him Live: भारत-वेस्ट इंडिज दुसऱ्या कसोटी सामन्यात शुभमन गिलने नाबाद शतक केले. या सामन्यादरम्यान एका मुलीने गिलला चक्क प्रपोझल दिले, ज्याची चर्चा होत आहे.
Sakal

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • दिल्लीतील अरुण जेटली स्टेडियमवर भारत-वेस्ट इंडिज कसोटी सामन्यात शुभमन गिलने नाबाद शतक ठोकले.

  • सामन्यादरम्यान एका मुलीने गिलला प्रपोझल दिले, ज्याची सध्या चर्चा होत आहे.

  • या मुलीने स्टेडियममध्ये गिलला प्रपोजल देणारे पोस्टर झळकावले आहे.

