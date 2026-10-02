'मी, भारताचा कर्णधार होण्याचे स्वप्न पाहिले नव्हते'; शुभमन गिल असं का म्हणाला? वन डे वर्ल्ड कपबाबत मोठं विधान, रोहित, विराट...

Shubman Gill unfinished business World Cup 2027 statement: भारतीय संघाचा कर्णधार शुभमन गिल याने पुढील वर्षी होणारा वन डे वर्ल्ड कप विजताचा निर्धार व्यक्त केला आहे. आयसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप स्पर्धेसंदर्भात JioStar शी गप्पा मारताना शुभमनने, कधीची भारतीय संघाचा कर्णधार होण्याचे स्वप्न पाहिले नसल्याचे विधान केले. त्याचवेळी त्याने रोहित शर्मा व विराट कोहली हे सीनियर संघात असल्याचा किती फायदा होतो, यावरही भाष्य केले. .तो म्हणाला, मी लहानाचा मोठा होत असताना कधीची भारतीय संघाचा कर्णधार होण्याचे स्वप्न पाहिले नव्हते. मला फक्त देशासाठी खेळायचे होते आणि सामना जिंकून द्यायचे होते. हेच माझे ध्येय राहिले आहे. त्यामुळे मला कर्णधारपदाची जबाबदारी जेव्हा मिळाली, तेव्हा ती माझ्यासाठी खूप मोठी जबाबदारी होती. माझ्याकडे संघाची जबाबदारी दिलीय, असे मी त्याकडे पाहतो आणि त्यामुळे मला ते खूप सोपे जाते. याचे मला फार दडपण वाटत नाही, कारण जेव्हा तुम्ही एखादी गोष्ट योग्य हेतूने करता, तेव्हा सर्वकाही आपोपाप जुळून येते..२०२३ च्या वन डे वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या फायनलमधील पराभवावर शुभमन व्यक्त झाला. तो म्हणाला, ते अधूरे स्वप्न आहे... आम्ही संपूर्ण स्पर्धेत उल्लेखनीय खेळ केला आणि स्पर्धेतील सर्वोत्तम संघ म्हणून आमच्याकडे सर्व पाहत होते. पण, वर्ल्ड कपसारख्या स्पर्धेत एखादा खराब दिवस तुमच्या सर्व मेहनतीवर पाणी फिरवतो. तो फायनलचा दिवस होता. त्यामुळे अजूनही आमचं ध्येय साध्य झालेले नाही आणि एक खेळाडू म्हणून तुम्हाला वर्ल्ड कपमध्ये देशाचे प्रतिनिधित्व करण्याची फार संधी मिळत नाही. त्यामुळे देशासाठी खेळण्याची संधी मिळणारा प्रत्येक वर्ल्ड कप, हा एक मोठा सन्मान असतो. मला आणखी एक वर्ल्ड कप खेळण्याची संधी मिळतेय, हे माझे भाग्य आहे..ODI World Cup 2027 पूर्वी टीम इंडिया २५ वन डे सामने खेळणार! जाणून घ्या कोणाकोणाला भिडणार... वेळापत्रक एका क्लिकवर.विराट कोहली व रोहित शर्मा यांच्या संघात असल्याचा फायदा होत असल्याचे त्याने मान्य केले. तो म्हणाला, मी स्वतःला खूप नशीबवान समजतो... विराट भाई, हे वन डे क्रिकेटमधील सर्वोत्तम फलंदाज आहे आणि रोहित भाई, हे वन डे तील सर्वोत्तम सलामीवीर आहेत. असे दोन महान खेळाडू संघात असणे, त्यांचा अनुभव आणि त्यांच्याकडून मिळणारे मार्गदर्शन, हे माझ्यासाठी खूप महत्त्वाचे आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.