Cricket

'मी, भारताचा कर्णधार होण्याचे स्वप्न पाहिले नव्हते'; शुभमन गिल असं का म्हणाला? वन डे वर्ल्ड कपबाबत मोठं विधान, रोहित, विराट...

Shubman Gill statement on ICC World Cup 2027 captaincy: भारतीय क्रिकेट संघाचा कर्णधार शुभमन गिलने वन डे वर्ल्ड कप २०२७ संदर्भात महत्त्वाचे विधान केले आहे. भारताचे नेतृत्व करण्याची संधी मिळणे हा मोठा सन्मान आणि जबाबदारी असल्याचे गिलने सांगितले.
Shubman Gill statement on ICC World Cup 2027 captaincy

Shubman Gill statement on ICC World Cup 2027 captaincy

Swadesh Ghanekar
Updated on

Shubman Gill unfinished business World Cup 2027 statement: भारतीय संघाचा कर्णधार शुभमन गिल याने पुढील वर्षी होणारा वन डे वर्ल्ड कप विजताचा निर्धार व्यक्त केला आहे. आयसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप स्पर्धेसंदर्भात JioStar शी गप्पा मारताना शुभमनने, कधीची भारतीय संघाचा कर्णधार होण्याचे स्वप्न पाहिले नसल्याचे विधान केले. त्याचवेळी त्याने रोहित शर्मा व विराट कोहली हे सीनियर संघात असल्याचा किती फायदा होतो, यावरही भाष्य केले.

Loading content, please wait...
Rohit Sharma
sports
Cricket News
Virat kohli
Cricket News in Marathi
cricket news today
Shubman Gill
Marathi cricket news
Marathi News Esakal
www.esakal.com