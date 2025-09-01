Cricket

१,२२,५६,७३,४००! वन डे वर्ल्ड कप स्पर्धेची prize money जाहीर, मागील स्पर्धेच्या तुलनेत २९७ % ने वाढ, विजेत्या संघाला मिळणार...

Women’s World Cup 2025 India Sri Lanka prize money details : आयसीसीने महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप २०२५ स्पर्धेसाठी पारितोषिक रक्कमेत विक्रमी वाढ जाहीर केली आहे. भारत आणि श्रीलंका येथे होणाऱ्या या स्पर्धेसाठी आयसीसीने एकूण १३.८८ दशलक्ष डॉलर्स (अमेरिकन डॉलर) इतकी रक्कम ठेवली आहे.
RIZE MONEY FOR WOMEN’S WORLD CUP 2025
RIZE MONEY FOR WOMEN’S WORLD CUP 2025
Swadesh Ghanekar
Updated on

ICC increases Women’s World Cup 2025 prize money by 297 percent : भारत आणि श्रीलंका यांच्या संयुक्त विद्यामाने होणाऱ्या महिला वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या बक्षीस रकमेची आयसीसीने आज घोषणा केली. आठ संघांच्या या स्पर्धेत एकूण बक्षीस रक्कम १३.८८ दशलक्ष (अमेरिकन डॉलर्स) असणार आहे आणि २०२२ मध्ये न्यूझीलंडमध्ये झालेल्या मागील स्पर्धेच्या ३.५ दशलक्ष डॉलरच्या तुलनेत २९७ टक्क्यांनी अधिक आहे. ही एकूण बक्षीस रक्कम दोन वर्षांपूर्वी भारतात झालेल्या आयसीसी पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप स्प्रधेच्या १० दशलक्ष डॉलरच्या एकूण बक्षीस रकमेपेक्षा जास्त आहे.

Loading content, please wait...
sports
Cricket News
Cricket News in Marathi
Women Cricket
cricket news today
ICC Women's World Cup
Women's ODI World Cup 2025
ICC prize money increase
Cricket prize distribution

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com