१,२२,५६,७३,४००! वन डे वर्ल्ड कप स्पर्धेची prize money जाहीर, मागील स्पर्धेच्या तुलनेत २९७ % ने वाढ, विजेत्या संघाला मिळणार...

ICC increases Women's World Cup 2025 prize money by 297 percent : भारत आणि श्रीलंका यांच्या संयुक्त विद्यामाने होणाऱ्या महिला वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या बक्षीस रकमेची आयसीसीने आज घोषणा केली. आठ संघांच्या या स्पर्धेत एकूण बक्षीस रक्कम १३.८८ दशलक्ष (अमेरिकन डॉलर्स) असणार आहे आणि २०२२ मध्ये न्यूझीलंडमध्ये झालेल्या मागील स्पर्धेच्या ३.५ दशलक्ष डॉलरच्या तुलनेत २९७ टक्क्यांनी अधिक आहे. ही एकूण बक्षीस रक्कम दोन वर्षांपूर्वी भारतात झालेल्या आयसीसी पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप स्प्रधेच्या १० दशलक्ष डॉलरच्या एकूण बक्षीस रकमेपेक्षा जास्त आहे. .आयसीसीने महिला ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप २०२४ च्या आधी वेतन समानतेची घोषणा करण्यात आली होती. १३व्या महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप स्पर्धेतील विजेत्या संघाला ४.४८ दशलक्ष डॉलर म्हणजेच ३९ कोटी पर्यंत बक्षीस रक्कम मिळेल. २०२२ मध्ये विश्वविजेत्या ऑस्ट्रेलियाला १.३२ दशलक्ष डॉलर इतकी बक्षीस रक्कम मिळाली होती. उपविजेत्या संघाला १९.७७ कोटी मिळतील. उपांत्य फेरीत पराभूत झालेल्या दोन्ही संघांना प्रत्येकी ९.८८ कोटी दिले जाणार आहे. .साखळी फेरीत सहभागी होणाऱ्या प्रत्येक संघाला २.२० कोटी, तर या फेरीती विजयानंतर जवळपास ३ कोटी बक्षीस दिले जाणार आहे. ."ही घोषणा महिला क्रिकेटच्या प्रवासातील एक महत्त्वपूर्ण टप्पा आहे. बक्षीस रकमेतील चार पटीने करण्यात आलेली वाढ महिला क्रिकेटसाठी एक ऐतिहासिक क्षण आहे आणि तिच्या दीर्घकालीन वाढीसाठी आमच्या स्पष्ट वचनबद्धतेचे प्रती.वनडे वर्ल्ड कप २०२५ साठी भारतीय महिला संघ : हरमनप्रीत कौर (कर्णधार), स्मृती मानधना (उपकर्णधार), प्रतिका रावल, हरलीन देओल, दीप्ती शर्मा, जेमिमाह रॉड्रिग्स, रेणुका सिंग ठाकूर, अरुंधती रेड्डी, रिचा घोष (यष्टीरक्षक), क्रांती गौड, अमनजोत कौर, राधा यादव, श्री चरणी, यास्तिका भाटिया (यष्टीरक्षक) आणि स्नेह राणा.भारताचे महिला वनडे वर्ल्ड कप २०२५ चे वेळापत्रक३० सप्टेंबर - भारत विरुद्ध श्रीलंका, बंगळुरू५ ऑक्टोबर - भारत विरुद्ध पाकिस्तान, कोलंबो९ ऑक्टोबर - भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका, विशाखापट्टणम१२ ऑक्टोबर - भारत विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया, विशाखापट्टणम१९ ऑक्टोबर - भारत विरुद्ध इंग्लंड, इंदूर२३ ऑक्टोबर - भारत विरुद्ध न्यूझीलंड, गुवाहाटी२६ ऑक्टोबर - भारत विरुद्ध बांगलादेश, बंगळुरू.