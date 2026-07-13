४०-४० षटकांचा वन डे सामना? ICC च्या वार्षिक परिषदेत महत्त्वाचे निर्णय; दोन संघांवर निलंबनाची कारवाई कायम, नेमकं काय घडलं?

ICC latest updates on WTC expansion: वन डे क्रिकेटची उत्सुकता वाढवण्यासाठी आता काही बदल होणार असल्याची चर्चा सुरू असताना आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेने ( ICC) वार्षिक परिषदेत काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. .एडिनबर्ग येथे झालेल्या या परिषदेत अमेरिका क्रिकेट आणि क्रिकेट कॅनडा यांच्यावरील निलंबनाची कारवाई कायम ठेवण्याचा निर्णय झाला, तर फ्रान्स क्रिकेटलाही नोटीस बजावण्यात आली आहे. त्याशिवाय मॉरिशियस क्रिकेट फेडरेशनला ( MCF) आयसीसीने संलग्न सदस्य म्हणून मान्यता दिली. त्यामुळे आयसीसीची सदस्य संख्या १११ झाली आहे आणि त्यात १२ पूर्ण सदस्यांचा व ९९ संलग्न सदस्यांचा समावेश आहे..जबरदस्त ट्विस्ट... CSK चा नवा कोच कोण? MS Dhoni नव्हे, तर 'हा' भारतीय खेळाडू घेणार फ्लेमिंगची जागा; कल्लाच होणार.या परिषदेत अमेरिका व कॅनडा यांच्या निलंबनाच्या कारवाईवर सविस्तर चर्चा केली गेली. अमेरिकेत २०२८ मध्ये ऑलिम्पिक स्पर्धा होणार आहे आणि त्यात क्रिकेटचा समावेश असणार आहे. या धर्तीवर अमेरिकेच्या निलंबनाचा पुनर्विचार करावा, असा सूर आवळला गेला. पण, सप्टेंबर २०२५ पासून त्यांच्यावरील असेलली बंदी कायम राखली गेली आहे. कॅनडाला काही अंतर्गत वादांमुळे निलंबनाचा सामना करावा लागला आहे. .जागतिक कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धेतील संघ संख्या ९ वरून १२ करण्याचा प्रस्ताव होता, परंतु त्यावर तातडीने निर्णय घेण्यची गरज नसल्याचे समोर आले. हा निर्णय झाला असता तर अफगाणिस्तान, झिम्बाब्वे व आयर्लंड यांचा समावेश करण्यात आला असता. आयसीसीच्या परिषदेत असा कोणताही निर्णय घेतला गेलेला नाही. त्याशिवाय वन डे क्रिकेट ५०-५० षटकांपासून ४०-४० षटकांच्या खेळवण्याच्या चर्चांवरही आयसीसीने पूर्णविराम लावला. त्यावर कोणतेच भाष्य केले गेलेले नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.