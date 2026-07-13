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४०-४० षटकांचा वन डे सामना? ICC च्या वार्षिक परिषदेत महत्त्वाचे निर्णय; दोन संघांवर निलंबनाची कारवाई कायम, नेमकं काय घडलं?

ICC Annual Conference 2026 key decisions: आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेच्या (ICC) एडिनबर्ग येथे झालेल्या वार्षिक परिषदेत क्रिकेटच्या भवितव्याशी संबंधित अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा झाली.
ICC Annual Conference 2026 key decisions

ICC Annual Conference 2026 key decisions

Swadesh Ghanekar
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ICC latest updates on WTC expansion: वन डे क्रिकेटची उत्सुकता वाढवण्यासाठी आता काही बदल होणार असल्याची चर्चा सुरू असताना आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेने ( ICC) वार्षिक परिषदेत काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत.

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