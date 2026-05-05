Cricket

Team India : भले शाब्बासssss! भारतीय संघासाठी ICC ची सर्वात मोठी घोषणा; T20 वर्ल्ड कप राखल्यानंतर जबरदस्त बातमी

India top ICC T20I team ranking 2026: टीम इंडियाने ट्वेंटी-२० क्रिकेटमध्ये आपले वर्चस्व पुन्हा एकदा सिद्ध केले आहे. सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संघाने यंदा ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप जिंकत इतिहास रचला आणि आता ICC च्या वार्षिक T20I क्रमवारीत अव्वल स्थान कायम ठेवले आहे.
India celebrate as they retain the No.1 position in ICC T20I team rankings

Swadesh Ghanekar
Updated on

ICC annual team rankings latest update: ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेचे जेतेपद राखणारा भारतीय संघ, हा जगातील पहिलाच संघ ठरला. सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संघाने अंतिम सामन्यात न्यूझीलंडवर दणदणीत विजय मिळवला आणि सलग दुसरा ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप नावावर केला. त्यानंतर भारतीय खेळाडू आयपीएलमध्ये व्यग्र आहेत आणि अशात आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेने ( ICC) मोठी घोषणा केली आहे. आयसीसीने जाहीर केलेल्या वार्षिक ट्वेंटी-२० क्रमवारीत भारतीय संघाने अव्वल स्थान कायम राखले आहे. मे २०२५ नंतर खेळलेल्या सर्व सामन्यांमधून १०० टक्के गुण व त्याआधीच्या दोन वर्षांत खेळलेल्या सामन्यांचे ५० टक्के गुण असे मिळून भारतीय संघ अव्वल स्थानी कायम आहे.

