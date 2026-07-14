India vs Pakistan, जास्त सामन्यांसाठी ICC ने शोधला जुगाड; वर्ल्ड कप स्पर्धेचा फॉरमॅटच बदलणार, WTC मध्येही बदल करणार

ICC World Cup format change & WTC semi-finals latest Marathi news : आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद लवकरच काही महत्त्वाच्या स्पर्धांमध्ये बदल करण्याचा विचार करत आहे. जागतिक कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धेचा फॉरमॅट हा नेहमीच चर्चेत राहणारा मुद्दा आहे आणि एडिनबर्ग येथे झालेल्या आयसीसीच्या वार्षिक परिषदेत WTC ची रंजकता वाढवण्यासाठी काही बदल करता येतील का, यावर विचार झाला. सध्या WTC दोन वर्ष सुरू राहते आणि सर्वाधिक टक्के मिळवणारे दोन संघ फायनलमध्ये भिडतात. पण, BBC ने दिलेल्या वृत्तानुसार आता WTC मध्येही उपांत्य फेरीचे सामने खेळवण्याचा विचार आहे..दरम्यान, आयसीसीचा एक कार्यकारी गट अफगाणिस्तान, आयर्लंड आणि झिम्बाब्वे यांचा समावेश करून स्पर्धेचा विस्तार १२ संघांपर्यंत करण्याच्या शक्यतेची तपासणी करत आहे. पण, हा बदल पुढील फ्युचर टूर्स प्रोग्राम (FTP) चक्रापूर्वी हे होण्याची शक्यता कमी आहे. त्याशिवाय या परिषदेत आयसीसीच्या व्हाईट-बॉल वर्ल्ड कप स्पर्धांमधील महत्त्वपूर्ण बदलांवरही चर्चा झाली. त्यानुसार, पुरुष वन डे वर्ल्ड कप स्पर्धेतील संघांची संख्या १४ वरून १२ पर्यंत कमी करण्याचा आणि 'सुपर सेव्हन' नावाचा नवीन टप्पा सुरू करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे..IND VS ENG 1ST ODI: भारताने फास आवळला, पण जो रूट नडला; सोबतीला डॉसन जबरदस्त खेळला, इंग्लंडनं उभं केलं तगडं लक्ष्य .हे सुधारित स्वरूप दक्षिण आफ्रिका, नामिबिया आणि झिम्बाब्वे येथे होणाऱ्या २०२७ च्या वर्ल्ड कपपासून लागू होऊ शकते. त्यामुळे जागतिक पात्रता स्पर्धेतून चार ऐवजी केवळ दोनच संघ पात्र ठरतील. ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कपच्या रचनेतही बदल होऊ शकतो, ज्यामध्ये सध्याच्या सुपर एट टप्प्याचा विस्तार करून सुपर-१० टप्पा समाविष्ट केला जाऊ शकतो. या दोन्ही प्रस्तावांमुळे भारत-पाकिस्तान सामन्यांची शक्यता वाढण्याची अपेक्षा आहे. ज्यामुळे आयसीसीला अधिक आर्थिक फायदा होऊ शकतो..२०२६ च्या वर्ल्ड कप स्पर्धेतत भारत आणि पाकिस्तान एकाच गटात होते, परंतु सुपर-एटच्या वेगवेगळ्या गटांमध्ये पोहोचले. आयसीसीने सुलभ व्यवस्थापनासाठी सुपर-एट टप्प्यासाठी मानांकन आधीच ठरवले होते, ज्यामुळे या दोन आशियाई प्रतिस्पर्ध्यांना दुसऱ्या फेरीच्या एकाच गटात ठेवणे अवघड झाले. पण, जर स्पर्धेचा दुसरा टप्पा १० संघांमध्ये खेळवला गेल्यास, IND vs PAK यांच्यात अधिक सामने होण्याची शक्यता आहे..पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड 'खंडणीखोर'! परदेशातील फ्रँचायझींकडून भांडाफोड, शेजाऱ्यांची लायकी जगासमोर... .त्याचप्रमाणे, वन डे वर्ल्ड कप स्पर्धा राऊंड-रॉबिन पद्धतीने खेळली जाते आणि अव्वल चार संघ उपांत्य फेरीत पात्र ठरतात. पण, सुपर-सेव्हन फेरीमुळे भारत आणि पाकिस्तानला दुसऱ्यांदा आमनेसामने येण्याची आणखी एक संधी मिळेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.