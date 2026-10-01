Cricket

ICC New Rule : मोठी घोषणा, क्रिकेटचे नियम आजपासून बदलले; टाईमपास करणाऱ्या फलंदाजांना दंड ते T20I, ODI मध्ये बदल...

ICC new cricket rules effective from October 1 2026: क्रिकेटच्या नियमांमध्ये १ ऑक्टोबर २०२६ पासून मोठे बदल लागू झाले आहेत. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटसाठी आयसीसीने काही नियमांमध्ये अनेक महत्त्वाच्या सुधारणा जाहीर केल्या आहेत.
ICC Stop-clock trial rule begins with T20I series between West Indies and England
ICC Stop-clock trial rule begins with T20I series between West Indies and England sakal
Swadesh Ghanekar
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What are the new ICC playing conditions 2026? आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद अर्थात आयसीसीने आजपासून काही नवीन नियम लागून केले आहेत. विशेष म्हणजे वेळ वाया घालवणाऱ्या फलंदाजांवर आता कडक कारवाई होणार आहे. सध्या सुरू असलेल्या मालिका जुन्या नियमांनुसारच खेळल्या जातील.

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