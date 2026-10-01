ICC New Rule : मोठी घोषणा, क्रिकेटचे नियम आजपासून बदलले; टाईमपास करणाऱ्या फलंदाजांना दंड ते T20I, ODI मध्ये बदल...

What are the new ICC playing conditions 2026? आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद अर्थात आयसीसीने आजपासून काही नवीन नियम लागून केले आहेत. विशेष म्हणजे वेळ वाया घालवणाऱ्या फलंदाजांवर आता कडक कारवाई होणार आहे. सध्या सुरू असलेल्या मालिका जुन्या नियमांनुसारच खेळल्या जातील..जर फलंदाज निर्धारित वेळेत चेंडूचा सामना करण्यासाठी तयार झाला नाही, तर पहिल्या चुकीसाठी इशारा दिला जाईल, दुसऱ्या चुकीसाठी अंतिम इशारा मिळेल आणि तिसऱ्या व त्यानंतरच्या प्रत्येक चुकीसाठी क्षेत्ररक्षण करणाऱ्या संघाला ५ पेनल्टी धावा दिल्या जातील. तसेच वारंवार उल्लंघन केल्यास 'आचारसंहिते'नुसार कारवाई केली जाऊ शकते. आता पुरुष, महिला आणि ज्युनिअर क्रिकेटसाठी वापरण्यात येणाऱ्या चेंडूंच्या आकार आणि वजनाचे तीन स्वतंत्र निकष निश्चित करण्यात आले आहेत. धावबाद करण्यासाठी किंवा धावा रोखण्यासाठी चेंडू थेट स्टंपच्या दिशेने फेकला गेला तरच त्याला 'ओवरथ्रो' मानले जाईल. चेंडू पकडताना झालेली चूक ओवरथ्रो मानली जाणार नाही..सामना शेवटच्या टप्प्यात असताना चेंडू Dead झाला आहे की नाही, हे ठरवण्याचे अधिक अधिकार आता पंचांना मिळतील. यष्टीचित (Stumping) किंवा धावबाद करण्यासाठी क्षेत्ररक्षकाचे चेंडूवर पूर्ण नियंत्रण असणे अनिवार्य आहे. स्टंप उडवताना चेंडूला फक्त हात लागणे पुरेसे ठरणार नाही. याशिवाय खराब प्रकाशामुळे खेळ खंडित होऊ नये म्हणून दोन्ही संघांच्या संमतीने दिवसाच्या कसोटी सामन्यांमध्ये गुलाबी चेंडू वापरण्याची चाचणी घेतली जाईल. सामना सुरू होण्यापूर्वीच हा निर्णय घ्यावा लागेल आणि एकदा सामना सुरू झाल्यावर लाल चेंडूवरून गुलाबी चेंडूवर बदलता येणार नाही..IND vs WI 3rd ODI: भारतीय संघात अचानक बदल, CSK च्या स्टार खेळाडूला बोलावलं; तिसऱ्या वन डेत Playing XI मध्ये बदल निश्चित.तसेच दिवसाच्या शेवटच्या षटकात विकेट पडल्यास सामना लगेच संपणार नाही. ते षटक पूर्ण करावे लागेल. यामुळे पुढील दिवशी शिल्लक चेंडू टाकण्याचा वेळ वाचेल आणि गोलंदाजी करणाऱ्या संघाला फायदा होईल. वन डे व ट्वेंटी-२० क्रिकेटमध्ये आता मध्यंतराबाबतचा नियम बदलला आहे. ट्वेंटी-२०त आता १५ मिनिटांचा इनिंग ब्रेक निश्चित केला गेला आहे. डावात वेळ वाया गेला असेल तर हा ब्रेक १० मिनिटांचाही केला जाऊ शकतो. ड्रिंक्स ब्रेकदरम्यान मुख्य प्रशिक्षक किंवा त्यांनी नियुक्त केलेली व्यक्ती मैदानावर जाऊ शकते. लेग-साइड वाईडबाबतची चाचणी आता वन डे आणि ट्वेंटी-२० नियमांमध्ये कायमस्वरूपी समाविष्ट करण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.