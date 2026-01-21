मोठी बातमी! विराट कोहलीचे संस्थान खालसा; न्यूझीलंडच्या स्टार फलंदाजाने दिला धक्का, रोहित शर्मालाही फटका; ICC ची घोषणा

Virat Kohli loses No 1 ODI ranking: न्यूझीलंडविरुद्धच्या वन डे मालिकेतील पराभवानंतर भारतीय संघाला धक्का देणारी आणखी एक बातमी समोर आली आहे. भारतीय संघाचा स्टार फलंदाज विराट कोहली याचे वन डे फलंदाजांमधील अव्वल स्थान निसटले आहे. न्यूझीलंडचा स्टार फलंदाज डॅरिल मिचेल ( Daryl Mitchell ) हा नंबर वन फलंदाज बनला आहे. विराटची दुसऱ्या स्थानी घसरण झाली आहे. हिटमॅन रोहित शर्मालाही धक्का बसला आहे..भारत-न्यूझीलंड यांच्यातल्या तीन सामन्यांच्या वन डे मालिकेत मिचेलने सर्वाधिक ३५२ धावा केल्या. त्यात दोन शतकं व १ अर्धशतकांचा समावेश होता. त्याच्या या उल्लेखनीय कामगिरीची आयसीसीने दखल घेतली आणि तो अव्वल स्थानी विराजमान झाला. विराटने तिसऱ्या वन डेत शतकी खेळी करून भारताच्या विजयासाठी शर्थीचे प्रयत्न केले होते, परंतु संघ हरला. विराटने या मालिकेत २४० धावांसह दुसरे स्थान पटकावले. त्याने १ शतक व १ अर्धशतक झळकावले होते..मिचेलने तिसऱ्या वन डे त झळकावलेले शतक हे त्याचे नववे शतक ठरले. ३४ वर्षीय मिचेलने वन डे क्रिकेटमध्ये सर्वात वेगाने ९ शतकं पूर्ण करणाऱ्या खेळाडूंमध्ये चौथे स्थान पटकावले. त्याने ५४ डावात हा पराक्रम केला, त्याच्यापुढे इमाम उल हक ( ४८), हाशिम आमला ( ५२) व क्विंटन डी कॉक ( ५३) आघाडीवर आहेत. या मालिकेत मिचेलने ३५२ धावा केल्या, ज्या तीन सामन्यांच्या वन डे मालिकेत फलंदाजाकडून झालेल्या तिसऱ्या सर्वोत्तम धावा ठरल्या. बाबर आझम ( ३६० धावा वि. वेस्ट इंडिज) आणि शुभमन गिल ( ३६० धावा वि. न्यूझीलंड) हे या विक्रमात आघाडीवर आहेत..मिचेलने ही मालिका गाजवल्यानंतर वन डे फलंदाजांमध्ये त्याचे रेटिंग पॉइंट्स ८४५ इतके झाले आहेत आणि विराट ( ७९५) दुसऱ्या स्थानावर घसरला. अफगाणिस्तानच्या इब्राहिम झाद्रानने ७६४ पॉइंट्ससह रोहितला ( ७५७) चौथ्या क्रमांकावर ढकलले. रोहितला किवींविरुद्धच्या मालिकेत काही खास कामगिरी करता आली नाही. भारताचा कर्णधार शुभमन गिल ( ७२३) पाचव्या क्रमांकावर आहे. लोकेश राहुलने ( ६७०) एका स्थानाच्या सुधारणेसह टॉप १० मध्ये एन्ट्री घेतली आहे. श्रेयस अय्यर एक स्थान घसरून ११ व्या क्रमांकावर गेला. .गोलंदाजांमध्ये भारताचा कुलदीप यादव तिसऱ्या क्रमांकावरून सातव्या क्रमांकावर घसरला आहे. श्रीलंकेचा मथिश तिक्षणा, दक्षिण आफ्रिकेचा केशव महाराज, नामिबियाचा बेर्नार्ड श्कोल्त्झ आणि ऑस्ट्रेलियाचा जोश हेझलवूड यांनी आपापल्या क्रमवारीत सुधारणा करताना ३ ते ६ क्रमांक पटकावला. अफगाणिस्तानचा राशिद खान व इंग्लंडचा जोफ्रा आर्चर अनुक्रम पहिल्या व दुसऱ्या क्रमांकावर आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.