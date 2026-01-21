Cricket

मोठी बातमी! विराट कोहलीचे संस्थान खालसा; न्यूझीलंडच्या स्टार फलंदाजाने दिला धक्का, रोहित शर्मालाही फटका; ICC ची घोषणा

ICC ODI rankings latest update: भारतीय क्रिकेटसाठी ही मोठी आणि धक्कादायक बातमी ठरली आहे. विराट कोहलीची वन डे क्रिकेटमधील नंबर एक फलंदाज म्हणून असलेली मक्तेदारी अखेर संपुष्टात आली आहे. न्यूझीलंडच्या एका फॉर्मात असलेल्या फलंदाजाने दमदार कामगिरी करत आयसीसीच्या ताज्या वनडे क्रमवारीत अव्वल स्थान पटकावले आहे.
Virat Kohli
Virat Kohliesakal
Swadesh Ghanekar
Updated on

Virat Kohli loses No 1 ODI ranking: न्यूझीलंडविरुद्धच्या वन डे मालिकेतील पराभवानंतर भारतीय संघाला धक्का देणारी आणखी एक बातमी समोर आली आहे. भारतीय संघाचा स्टार फलंदाज विराट कोहली याचे वन डे फलंदाजांमधील अव्वल स्थान निसटले आहे. न्यूझीलंडचा स्टार फलंदाज डॅरिल मिचेल ( Daryl Mitchell ) हा नंबर वन फलंदाज बनला आहे. विराटची दुसऱ्या स्थानी घसरण झाली आहे. हिटमॅन रोहित शर्मालाही धक्का बसला आहे.

Loading content, please wait...
sports
Cricket News
Virat kohli
Cricket News in Marathi
india vs new zealand
ICC Ranking
cricket news today

Related Stories

No stories found.