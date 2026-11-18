Virat Kohli & Rohit Sharma position in ICC ODI rankings : रोहित शर्मा आणि विराट कोहली यांच्यासाठी न्यूझीलंड दौरा काही खास राहिला नाही. रोहितला चार सामन्यांत मिळून ३० धावा करता आल्या, तर विराटनेही एका अर्धशतकानंतरही चार डावांत ८०-८५ धावाच केल्या. त्यामुळे २०२७ च्या वन डे वर्ल्ड कप स्पर्धेत खरचं या दोन दिग्गजांना संधी द्यायला हवी का, अशी चर्चा नेटकरी करत आहेत. अशातच आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेने ( ICC ) एक घोषणा केली आणि चाहते खडबडून जागे झाले आहेत..आयसीसीने जाहीर केलेल्या ताज्या क्रमवारीत हिटमॅन रोहितला फटका बसला आहे. त्याची पाचव्या स्थानी घसरण झाली आहे. शुभमन गिल ८०६ रेटिंगसह अव्वल स्थआनी कायम आहे. विराट कोहली ( ७७८ तिसऱ्या स्थानावर कायम आहे. अफगाणिस्तानच्या इब्राहिम झाद्रान ( ७५२) याने रोहितला ( ७३२) पाचव्या क्रमांकावर ढकलले आहे. न्यूझीलंडचा डॅरिल मिचेल ( ७५७) दुसऱ्या क्रमांकावर कायम आहे. बाबर आझम एक स्थान वर सरकून ८व्या, तर जो रूट व कुसल मेंडिस दोन स्थानांच्या सुधारणेसह अनुक्रमे ९ व १० व्या क्रमांकावर आले. लोकेश राहुलची ११ व्या क्रमांकावर घसरण झाली..KKR stake Sell: कोलकाता नाइट रायडर्सला मिळणार नवा सह मालक, ३७३६कोटींचा सौदा; IPL 2027 Auction पूर्वी मोठी घडामोड.इंग्लंडच्या टॉम बँटनने ३४ स्थानांची झेप घेताना १३ वा क्रमांक पटकावला आहे. गोलंदाजांच्या क्रमवारीत अव्वल १० स्थानांमध्ये भारताचा एकही खेळाडू नाही. इंग्लंडच्या जोफ्रा आर्चरने ४ स्थानांच्या सुधारणेसह सातव्या क्रमांकावर आला आहे. अष्टपैलू खेळाडूंमध्ये अक्षर पटेल नवव्या स्थानावर आहे.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.When will Rohit Sharma and Virat Kohli play next for India? ५ सामन्यांत ३० धावा... न्यूझीलंड दौऱ्यावर अपयशी ठरला रोहित! हिटमॅन, विराट पुढचा वन डे सामना केव्हा खेळणार?.कसोटीत झिम्बाब्वेची झेप...शारजामध्ये अफगाणिस्तानविरुद्धच्या झिम्बाब्वेच्या मालिकेच्या रोमांचक विजयानंतर त्यांच्या अनेक स्टार खेळाडूंनी ताज्या कसोटी क्रमवारीत लक्षणीय प्रगती केली . वेगवान गोलंदाज ब्लेसिंग मुझारबानीने पाच स्थानांची झेप घेत कसोटी गोलंदाजांच्या यादीत संयुक्तपणे १६ व्या स्थानावर मजल मारली. त्याने निर्णायक दुसऱ्या कसोटीत सहा बळी मिळवून सामनावीर पुरस्कार पटकावला आणि झिम्बाब्वेला ५७ धावांनी निसटता विजय मिळवून देण्यात मदत केली. फिरकी गोलंदाज ग्रॅमी क्रेमर (सहा स्थानांनी वर चढून ६५ व्या स्थानावर) हा कसोटी गोलंदाजांच्या क्रमवारीत प्रगती केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.