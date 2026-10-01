ICC ODI World Cup 2027 India Fixture: रोहित शर्मा, विराट कोहलीचा शेवटचा वर्ल्ड कप! पण, भारताचे सामने किती वाजता सुरू होणार? कुठे Free पाहता येणार?

ICC ODI World Cup 2027 India full fixture date time venue: आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेने ( ICC) पुढल्या वर्षी होणाऱ्या वन डे वर्ल्ड कप स्पर्धेचे वेळापत्रक जाहीर केले. आजपासून बरोबर एका वर्षाने १४ संघांचा सहभाग असणाऱ्या स्पर्धेला सुरुवात होणार आहे. रोहित शर्मा व विराट कोहली या दोन भारतीय दिग्गजांचा हा शेवटचा वर्ल्ड कप असल्याने स्पर्धेला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. वेळापत्रक तर जाहीर झाले, पण हे सामने भारतीय वेळेनुसार किती वाजता सुरू होतील आणि कोणत्या चॅनेलवर अॅपवर पाहायला मिळतील?.रोहितसाठी हा वर्ल्ड कप जिंकणे, एक स्वप्न पूर्ण करण्यासारखे आहे. रोहितला २०११ च्या वर्ल्ड कप संघात थोडक्यासाठी मुकावे लागले होते, त्यानंतर २०१५, २०१९ व २०२३ मध्ये त्याने जीव ओतून खेळ केला. पण, त्याला हा वर्ल्ड कप जिंकता आला नाही... त्याच्या नेतृत्वाखाली भारताने २०२३ मध्ये निर्विवाद वर्चस्व गाजवून अंतिम फेरीत धडकही मारली होती, परंतु ऑस्ट्रेलियाने अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर रोहितच्या स्वप्नांचा चुराडा केला..ICC ODI World Cup 2027 India Fixture: India vs Pakistan एकदा नव्हे, तर तीनवेळा भिडणार, जाणून घ्या कधी व कुठे खेळणार....रोहितने त्यानंतर ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप आणि चॅम्पियन्स ट्रॉफी जिंकली, पंरतु अजूनही त्याच्या ट्रॉफीच्या कपाटात वन डे वर्ल्ड कप नाही. त्यामुळेच तो जिद्दीला पेटला आहे आणि २०२७ चा वर्ल्ड कप खेळण्यासाठी फिटनेसवर विशेष लक्ष देतोय. काल त्याने विंडीजविरुद्ध ४०६ धावंचा पाठलाग करताना शतक झळकावून त्याची झलक दाखवली. त्याच्या डोळ्यासमोर फक्त आणि फक्त वर्ल्ड कप आहे.....तेच विराटकडे वन डे , ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप आणि चॅम्पियन्स ट्रॉफी असली तरी त्याला मित्रासाठी २०२७ ची स्पर्धा जिंकायची आहे. रोहितसोबतचं त्याचं बॉडिंग जगाला माहित्येय आणि विराटही हिटमॅनचं स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी जोर लावेल, यात शंका नाही. विराटच्या सोबतीला कर्णधार शुभमन गिल, लोकेश राहुल, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह आदी खेळाडू आहेतच.. त्यामुळे भारतीय चाहत्यांसाठी हा वर्ल्ड कप अविस्मरणीय आठवणी देणारा ठरेल, यात शंका नाही..भारताला वर्ल्ड कप स्पर्धेत पहिल्याच सामन्याय ( ७ ऑक्टोबर) ऑस्ट्रेलियाचा सामना करावा लागणार आहे आणि हा सामना केप टाऊन येथे होईल. त्यानंतर पाकिस्तान ( १० ऑक्टोबर, जोहान्सबर्ग), अफगाणिस्तन ( १४ ऑक्टोबर, टेश्वामे), क्वालिफायर अ ( १७ ऑक्टोबर, ब्लोमफॉन्टेन) आणि झिम्बाब्वे ( २४ ऑक्टोबर, व्हिक्टोरिया फॉल्स) यांच्याशी भिडावे लागणार आहे. २५ ऑक्टोबर ते १४ नोव्हेंबर Super 7 च्या लढती होतील आणि १७ व १७ नोव्हेंबरला उपांत्य फेरीचे सामने. अंतिम सामना २१ नोव्हेंबरला जोहान्सबर्ग येथे होईल. .Where to watch India matches?भारतीय संघाचे सर्व सामने JioHotstar अॅप आणि Star Sports 1, Star Sports 1 Hindi, Star Sports 2, Star Sports 2 Hindi & Star Sports 3 या चॅनेलवर पाहायला मिळतील. भारतीय वेळेनुसार दुपारी १:३० वाजता या लढती सुरू होतील. ज्यांच्याकडे JIO चं सीमकार्ड आहे आणि ते त्यांच्या ४०० पासूनच्या पुढील पॅकचं रिचार्ज करतात त्यांना हॉटस्टारवर वर्ल्ड कप फ्री मध्ये पाहता येईल. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.