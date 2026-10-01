Cricket

ICC ODI World Cup 2027 India Fixture: रोहित शर्मा, विराट कोहलीचा शेवटचा वर्ल्ड कप! पण, भारताचे सामने किती वाजता सुरू होणार? कुठे Free पाहता येणार?

Where to watch India matches free in ODI World Cup 2027: २०२७ चा वन डे वर्ल्ड कपच्या भारतीय संघाच्या सामन्यांकडे क्रिकेट चाहत्यांचे लक्ष लागले आहे. रोहित शर्मा आणि विराट कोहली यांचा हा शेवटचा वन डे वर्ल्ड कप असल्याने या स्पर्धेला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
ICC ODI WORLD CUP 2027 INDIA FIXTURE

ICC ODI WORLD CUP 2027 INDIA FIXTURE

Swadesh Ghanekar
Updated on

ICC ODI World Cup 2027 India full fixture date time venue: आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेने ( ICC) पुढल्या वर्षी होणाऱ्या वन डे वर्ल्ड कप स्पर्धेचे वेळापत्रक जाहीर केले. आजपासून बरोबर एका वर्षाने १४ संघांचा सहभाग असणाऱ्या स्पर्धेला सुरुवात होणार आहे. रोहित शर्मा व विराट कोहली या दोन भारतीय दिग्गजांचा हा शेवटचा वर्ल्ड कप असल्याने स्पर्धेला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. वेळापत्रक तर जाहीर झाले, पण हे सामने भारतीय वेळेनुसार किती वाजता सुरू होतील आणि कोणत्या चॅनेलवर अॅपवर पाहायला मिळतील?

Loading content, please wait...
Rohit Sharma
ICC
Virat kohli
ICC World Cup
India vs Pakistan
Cricket World Cup
Rohit Sharma ODI World Cup 2027
Marathi News Esakal
www.esakal.com