ICC ODI World Cup Schedule : प्रतीक्षा संपली! वन डे वर्ल्ड कप २०२७ स्पर्धेचे वेळापत्रक जाहीर; India vs Pakistan सामना कधी व केव्हा; जाणून घ्या टीम इंडियाचे टाईमटेबल

ICC ODI World Cup 2027 Schedule Announced: दक्षिण आफ्रिका, नामिबिया आणि झिम्बाब्वे यांच्या संयुक्त यजमानपदाखाली होणाऱ्या वन डे वर्ल्ड कप स्पर्धेचे वेळापत्रक जाहीर करण्यात आले. या स्पर्धेत १० ऐवजी १४ संघ सहभाग घेणार आहेत आणि त्यामुळे स्पर्धा फॉरमॅटमध्येही बदल करण्यात आलेला आहे. रोहित शर्मा व विराट कोहली यांचा हा शेवटचा वन डे वर्ल्ड कप असल्याने, त्यांच्या हातात ट्रॉफी पाहण्याची तमाम भारतीयांची इच्छा आहे. २०२३ मध्ये फायनलला पराभूत झाल्याने रोहितचे वर्ल्ड कप जिंकण्याचे स्वप्न अपूर्ण राहिले होते. यावेळेस तो ते पूर्ण करण्याच्या निर्धाराने मैदानावर उतरेल. २ ऑक्टोबर २०२७ पासून या स्पर्धेला सुरुवात होणार आहे. भारत आणि पाकिस्तान एकाच गटात आहेत. .वर्ल्ड कप स्पर्धेचा फॉरमॅटसुपर सीरिज - १२, १३ आणि १४ व्या स्थानावरील संघांमध्ये साखळी फेरीसारख्या लढती होतील आणि त्यातला विजेता संघ पुढील फेरीत दाखल होईल. १२ संघांची प्रत्येकी ६-६ अशा दोन गटांत विभागणी केली जाणार आहे. प्रत्येक गटातून अव्वल तीन संघ आणि दोन्ही गटातील सर्वोत्तम स्थानावर असलेला चौथा संघ सुपर ७ साठी पात्र ठरेल.Super 7 मध्ये राऊंड रॉबिन सामने होतील आणि अव्वल चार संघ उपांत्य फेरीत खेळतील. पहिल्या क्रमांकावरील संघ चौथ्या क्रमांकावरील संघाविरुद्ध आणि दुसऱ्या व तिसऱ्या क्रमांकांचे संघ उपांत्य फेरीत एकमेकांविरुद्ध खेळतील..१२ शहरांमध्ये होणार सामनेदक्षिण आफ्रिका - वॉन्डरर्स स्टेडियम (जोहान्सबर्ग), सेंचुरियन (त्शवाने), न्यूलँड्स क्रिकेट ग्राउंड (केप टाऊन), किंग्समीड क्रिकेट ग्राउंड (डर्बन), सेंट जॉर्ज पार्क (ग्केबेर्हा), मांगाउंग ओव्हल (ब्लोमफॉन्टेन), बोलँड पार्क (पार्ल), बफेलो पार्क (कुगोम्पो सिटी, पूर्वीचे ईस्ट लंडन)झिम्बाब्वे- हरारे स्पोर्ट्स क्लब (हरारे), क्वीन्स स्पोर्ट्स क्लब (बुलावायो), मोसी-ओआ-तुन्या आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम (व्हिक्टोरिया फॉल्स)नामिबिया - नामिबिया क्रिकेट ग्राउंड (विंडहोक)..ICC World Cup 2027 India fixtures and venuesदक्षिण आफ्रिकेत २४ वर्षानंतर वन डे वर्ल्ड कप स्पर्धा होणार आहे. २००३ च्या वर्ल्ड कप स्पर्धेत टीम इंडिया फायनलपर्यंत पोहोचली होती आणि तेव्हाही ऑस्ट्रेलियाने सौरव गांगुलीच्या संघाला हरवले होते. पण, आता पुढच्या वर्षी येथे वर्ल्ड कप उंचावण्यासाठी भारत सज्ज आहे. भारतीय संघाला अ गटात अफगाणिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, झिम्बाब्वे आणि क्वालिफायर अ संघाविरुद्ध खेळावे लागणार आहे. ब गटात बांगलादेश, इंग्लंड, दक्षिण आफ्रिका, श्रीलंका, न्यूझीलंड व क्वालिफायरमधील दुसरा संघ असेल. .२ ऑक्टोबर - क्वालिफायर १ वि. क्वालिफायर ३४ ऑक्टोबर - क्वालिफायर १ वि क्वालिफायर २६ ऑक्टोबर - क्वालिफायर २ वि. क्वालिफायर ३७ ऑक्टोबर - भारत विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया८ ऑक्टोबर - पाकिस्तान वि. अफगाणिस्तान८ ऑक्टोबर - इंग्लंड वि. बांगलादेश९ ऑक्टोबर - झिम्बाब्वे विरुद्ध पात्रता फेरीतील संघ A (Qualifier A)९ ऑक्टोबर - दक्षिण आफ्रिका विरुद्ध न्यूझीलंड१० ऑक्टोबर - भारत विरुद्ध पाकिस्तान१० ऑक्टोबर - श्रीलंका विरुद्ध पात्रता फेरीतील संघ B (Qualifier B)११ ऑक्टोबर - झिम्बाब्वे विरुद्ध अफगाणिस्तान१२ ऑक्टोबर - ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध पात्रता फेरीतील संघ A (Qualifier A)१२ ऑक्टोबर - न्यूझीलंड विरुद्ध बांगलादेश१३ ऑक्टोबर- इंग्लंड विरुद्ध श्रीलंका१३ ऑक्टोबर - दक्षिण आफ्रिका विरुद्ध पात्रता फेरीतील संघ B (Qualifier B)१४ ऑक्टोबर - भारत विरुद्ध अफगाणिस्तान१५ ऑक्टोबर - पाकिस्तान विरुद्ध पात्रता फेरीतील संघ A (Qualifier A)१५ ऑक्टोबर- झिम्बाब्वे विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया१६ ऑक्टोबर - श्रीलंका विरुद्ध बांगलादेश१६ ऑक्टोबर - दक्षिण आफ्रिका विरुद्ध इंग्लंड१७ ऑक्टोबर - भारत विरुद्ध पात्रता फेरीतील संघ A (Qualifier A)१७ ऑक्टोबर - न्यूझीलंड विरुद्ध पात्रता फेरीतील संघ B (Qualifier B)१८ ऑक्टोबर - ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध अफगाणिस्तान१९ ऑक्टोबर - झिम्बाब्वे विरुद्ध पाकिस्तान१९ ऑक्टोबर - दक्षिण आफ्रिका विरुद्ध बांगलादेश२० ऑक्टोबर - न्यूझीलंड विरुद्ध श्रीलंका२० ऑक्टोबर - इंग्लंड विरुद्ध क्वालिफायर बी२१ ऑक्टोबर - अफगाणिस्तान विरुद्ध. क्वालिफायर ए २२ ऑक्टोबर - ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध पाकिस्तान२२ ऑक्टोबर - दक्षिण आफ्रिका वि. श्रीलंका२३ ऑक्टोबर - इंग्लंड वि. न्यूझीलंड२३ ऑक्टोबर - बांगलादेश वि. क्वालिफायर बी२४ ऑक्टोबर - झिम्बाब्वे वि. भारतSuper 7 च्या लढती २५ ऑक्टोबर ते १४ नोव्हेंबर या कालावधीत होतीलउपांत्य फेरीच्या लढती १७ व १८ नोव्हेंबरला होतीलअंतिम सामना २१ नोव्हेंबरला जोहान्सबर्ग येथे होईल. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.