Pakistan Cricket: आधी वेस्ट इंडिजने जिरवली, आता ICC ने कारवाई केली! पाकिस्तानच्या दोन गोलंदाजांना झाली शिक्षा...

Why did ICC penalise Mohammad Abbas and Khurram Shahzad? पाकिस्तानचे गोलंदाज मोहम्मद अब्बास आणि खुर्रम शाहजाद यांच्यावर आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेने दंडात्मक कारवाई केली आहे. वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या पहिल्या कसोटीत ९० धावांनी पराभूत झाल्यानंतर पाकिस्तानला हा आणखी एक धक्काच आहे. त्यांच्या दोन वेगवान गोलंदाजांना आता आयसीसीने बेशिस्त वर्तनाबद्दल शिक्षा केली आहे..दुसऱ्या डावात वेस्ट इंडिजचा फलंदाज शे होपला बाद केल्यानंतर त्याच्या खूप जवळ जाऊन जल्लोष केल्याबद्दल खुर्रम शाहजादला त्याच्या सामना शुल्काच्या १५% दंड ठोठावण्यात आला आहे. त्याला एक डिमेरिट पॉइंटही देण्यात आला आहे. अब्बासने जोमेल वॉरिकनला बाद केल्यानंतर केलेला जल्लोष अयोग्य मानला गेला. तो गरजेपेक्षा जास्तच उत्साही होता. कॅरिबियन संघाच्या डावातील ही शेवटची विकेट होती, ज्यानंतर पाकिस्तानला सामना जिंकण्यासाठी २११ धावांची गरज होती. ज्याने ती विकेट घेऊन पाच बळी पूर्ण केले, त्याला त्याच्या कृत्याबद्दल अधिकृतपणे ताकीद देण्यात आली, परंतु शाहजादप्रमाणे दंड आकारण्यात आला नाही. त्याला एक डिमेरिट पॉइंट मिळाला..WI vs PAK 1st Test : पाकिस्तानची वाट लागली... २११ धावाही झेपल्या नाही, वेस्ट इंडिजसमोर गार... WTC FInal शर्यतीतून OUT.दोन्ही खेळाडूंनी सामनाधिकारी जेफ क्रो यांनी सुचवलेली शिक्षा स्वीकारली आणि औपचारिक सुनावणीची गरज भासली नाही. गेल्या २४ महिन्यांतील हा त्यांचा पहिलाच गुन्हा होता. जेव्हा एखादा खेळाडू २४ महिन्यांच्या कालावधीत चार किंवा अधिक डिमेरिट पॉइंट्स जमा करतो, तेव्हा ते निलंबनाच्या गुणांमध्ये रूपांतरित केले जातात आणि त्या खेळाडूवर बंदी घातली जाते..Breaking: स्टोक्स-मॅक्युलमची सत्ता संपली! इंग्लंडच्या मुख्य प्रशिक्षकपदी स्टीफन फ्लेमिंगची नियुक्ती, कर्णधारपदी... ; ECB चा मोठा निर्णय.वेस्ट इंडिजने पहिल्या कसोटीत विजयासाठी ठेवलेल्या २११ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना पाकिस्तानचा संपूर्ण संघ १२० धावांत तंबूत परतला. विंडीजने दोन सामन्यांच्या मालिकेत १-० अशी आघाडी घेतली आहे आणि दुसरा सामना २ ते ६ ऑगस्ट या कालावाधीत पोर्ट ऑफ स्पेन येथे होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.