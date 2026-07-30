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Pakistan Cricket: आधी वेस्ट इंडिजने जिरवली, आता ICC ने कारवाई केली! पाकिस्तानच्या दोन गोलंदाजांना झाली शिक्षा...

ICC action against Pakistan bowlers after West Indies Test: पाकिस्तान क्रिकेट संघाला वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या पहिल्या कसोटीनंतर आणखी एक मोठा धक्का बसला आहे. आता ICCने वेगवान गोलंदाज मोहम्मद अब्बास आणि खुर्रम शाहजाद यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई केली आहे.
Mohammad Abbas, Khurram Shahzad Sanctioned by ICC

Mohammad Abbas, Khurram Shahzad Sanctioned by ICC

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Why did ICC penalise Mohammad Abbas and Khurram Shahzad? पाकिस्तानचे गोलंदाज मोहम्मद अब्बास आणि खुर्रम शाहजाद यांच्यावर आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेने दंडात्मक कारवाई केली आहे. वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या पहिल्या कसोटीत ९० धावांनी पराभूत झाल्यानंतर पाकिस्तानला हा आणखी एक धक्काच आहे. त्यांच्या दोन वेगवान गोलंदाजांना आता आयसीसीने बेशिस्त वर्तनाबद्दल शिक्षा केली आहे.

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