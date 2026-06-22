ICC Penalty: १२ गुण वजा... खेळाडूंच्या मॅच फीमधून ५० टक्के रक्कम दंड म्हणून वसूल; ICC ने इंग्लंडच्या संघावर का केली कारवाई?

ICC Takes Action Against England: इंग्लंड आणि न्यूझीलंड(England vs New Zealand) यांच्यात ३ सामन्यांची कसोटी मालिका खेळली जात आहे. या मालिकेच्या दुसऱ्या सामन्यानंतर आयसीसीने इंग्लंड संघाला मोठा दंड ठोठावला आहे.दुसऱ्या सामन्यात न्यूझीलंडने पहिल्या डावात ३९१ आणि दुसऱ्या डावात ३६२ धावा केल्या होत्या. त्यानंतर ४६३ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना इंग्लंडचा संघ अवघ्या २०९ धावांवर गारद झाला..न्यूझीलंडच्या मॅट हेन्रीने तब्बल ११ विकेट्स घेत इंग्लंडचा धुव्वा उडवला आणि न्यूझीलंडला २५३ धावांनी ऐतिहासिक विजय मिळवून दिला. या सामन्यात इंग्लंडला मोठा पराभव स्वीकारावा लागला. परंतु सामन्यानंतर इंग्लंड संघाच्या अडचणींमध्ये आणखी वाढ झाली आहे. कारण आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद म्हणजेच आयसीसीने इंग्लंड संघावर मोठी कारवाई केली आहे. .कसोटी क्रिकेटला सीरियसली घ्या ! Jasprit Bumrah ला मिळालीय सूचना, गौतम गंभीर संतापलाय; BCCI म्हणतेय... .त्यामुळे त्यांना जागतिक कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धेतील (WTC) महत्त्वाचे गुणही गमवावे लागले आहेत. झालं असं की, न्यूझीलंडविरुद्धच्या दुसऱ्या कसोटीत इंग्लंड संघाने निर्धारित वेळेत आपली षटके पूर्ण केली नव्हती. सामन्यात इंग्लंडने ६ षटके कमी टाकल्याचे आढळून आले आणि याच कारणामुळे आयसीसीने इंग्लंडवर कठोर कारवाई केली आहे..काय कारवाई केली?आयसीसीच्या नियमानुसार, एखादा संघ निर्धारित वेळेत षटके पूर्ण करू शकला नाही तर प्रत्येक कमी पडलेल्या षटकासाठी खेळाडूंच्या मॅच फीमधील काही रक्कम दंड म्हणून कापली जाते. इंग्लंड संघ ६ षटके कमी टाकल्यामुळे त्यांच्या खेळाडूंच्या मॅच फीमधून तब्बल ५० टक्के रक्कम दंड म्हणून वसूल करण्यात आली आहे..WTC गुणतालिकेत मोठा धक्कायासोबतच इंग्लंडला जागतिक कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धेतही मोठा फटका बसला आहे. आयसीसीने इंग्लंडचे १२ गुण वजा केले आहेत आणि त्यामुळे त्यांची WTC गुणतालिकेतील स्थिती आणखी कमकुवत झाली आहे..INDW vs ENGW: वर्ल्डकपपूर्वी भारतीय संघाला बसला मोठा धक्का; इंग्लंडमध्ये खेळताना 'या' एका चुकीमुळे टीम इंडियाने मालिका गमावली!.आगामी काळात अंतिम फेरी गाठण्याच्या शर्यतीत या गुणकपातीचा मोठा परिणाम होऊ शकतो. विशेष म्हणजे, इंग्लंडचा कर्णधार आणि संघ व्यवस्थापनाने या उल्लंघनाची कबुली दिली असून त्यांनी कोणत्याही सुनावणीची मागणी केली नाही. त्यामुळे आयसीसीने थेट ही शिक्षा लागू केली. एका पराभवानंतर इंग्लंडला दुहेरी फटका बसला आहे. मैदानावरील खराब कामगिरीनंतर आता गुण आणि आर्थिक नुकसानही सहन करावे लागत असल्याने इंग्लंड संघासाठी ही मोठी चिंता ठरत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.