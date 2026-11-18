Pakistan WTC 2025-27 points percentage after ICC penalty: पाकिस्तान आणि श्रीलंका यांचे जागतिक कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धेची फायनल खेळण्याचे स्वप्न संपुष्टात आले. रावणपिंडी येथे झालेल्या पहिल्या कसोटीत निर्धारित वेळेत षटकं पूर्ण न केल्याने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेने ( ICC) दोन्ही संघांवर कारवाई केली. WTC गुणतालिकेतील या दोघांचे मिळून २० गुण कमी करण्याचा निर्णय आयसीसीने घेतला. यामध्ये श्रीलंकेने १५, तर पाकिस्तानने ५ गुण गमावले. श्रीलंकेने निर्धारित वेळेत १५ षटकं कमी टाकली, तर पाकिस्तानने पाच, त्यामुळे ही कारवाई केली गेली..भारत कितव्या स्थानावर?या गुणकपातीमुळे WTC Standings मधील दोन्ही संघांच्या स्थानावर परिणाम झाला असून, श्रीलंका सातव्या स्थानावरून आठव्या स्थानावर घसरला आहे. त्यांची गुणांची टक्केवारी ३३.३३ वरून १५.४८ पर्यंत घसरली आहे, ज्यामुळे पुढील वर्षी अंतिम फेरीसाठी पात्र ठरण्याची त्यांची शक्यता जवळपास संपुष्टात आली आहे. दुसरीकडे, पाकिस्तान केवळ ३.३३ टक्क्यांसह नवव्या आणि गुणतालिकेत तळाशी आला आहे. न्यूझीलंड ७२.२२ टक्क्यांसह गुणतालिकेत अव्वल स्थानी असून, त्यानंतर दक्षिण आफ्रिका (७१.४३) आणि ऑस्ट्रेलिया (६९.२३) यांचा क्रमांक लागतो. भारत ५१.५२ टक्क्यांसह चौथ्या स्थानावर आहे.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.Video Viral : कसला भारी सामना झाला... अफगाणिस्तानला केवळ ३ चेंडू खेळून काढायचे होते, पण झिम्बाब्वेचा नाट्यमय विजय.WTCच्या अटींनुसार, निर्धारित वेळेत गोलंदाजी न केलेल्या प्रत्येक षटकासाठी संघ एक गुण गमावतो. खेळाडू आणि खेळाडूंच्या सहाय्यक कर्मचाऱ्यांसाठी असलेल्या आयसीसी आचारसंहितेच्या कलम २.२२ अंतर्गत आर्थिक निर्बंधही लागू करण्यात आले आहेत. कमी पडलेल्या प्रत्येक षटकासाठी खेळाडूंना त्यांच्या सामना शुल्काच्या पाच टक्के दंड आकारला जातोआणि एकूण दंडाची कमाल मर्यादा ५० टक्के आहे..पाकिस्तानच्या खेळाडूंना त्यांच्या सामना शुल्काच्या २५ टक्के दंड आकारण्यात आला आहे, तर श्रीलंकेच्या खेळाडूंना ५० टक्के रक्कम गमवावी लागेल. पाकिस्तानचा कर्णधार बाबर आझम आणि श्रीलंकेचा कर्णधार कुसल मेंडिस यांनी चूक कबूल केली आणि प्रस्तावित शिक्षा स्वीकारली. पाकिस्तानने ४३४/९ धावांवर डाव घोषित केला. धनंजय डी सिल्वा आणि मेंडिस यांच्या शतकांच्या जोरावर श्रीलंकेने १२ धावांची आघाडी घेतली, पण पदार्पण करणाऱ्या साकिब खानने सात बळी घेऊन पाहुण्या संघाला रोखले. पाकिस्तानने आपला दुसरा डाव २८४/८ धावांवर संपवला आणि सामना अनिर्णित राहिला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.