ICC New Rule: चेंडूचा रंग बदलणार, गौतम गंभीर ड्रिंक्स ब्रेकमध्ये टीमला रणनीती सांगायला येणार; क्रिकेटमध्ये नव्या बदलाचे संकेत

ICC discussion on coach entering field during drinks break: क्रिकेटमधील सर्वात लोकप्रिय फॉरमॅट असलेल्या ट्वेंटी-२० क्रिकेटला अधिक रंजक आणि वेगवान बनवण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) काही क्रांतिकारी बदल करण्याच्या तयारीत आहे. आयसीसीच्या मुख्य कार्यकारी समितीच्या (CEC) आगामी बैठकीत चेंडूचा रंग, डावातील ब्रेकची वेळ आणि इतर नियमांमध्ये बदल करण्याबाबत महत्त्वाचे प्रस्ताव ठेवण्यात आले आहेत. ही बैठक अहमदाबाद येथे ३० मे रोजी होणार आहे..क्रिकबजने दिलेल्या वृत्तानुसार ड्रिंक्स ब्रेकच्या वेळी मुख्य प्रशिक्षकाला मैदानात प्रवेश करण्याची परवानगी देण्याचा प्रस्तावित बदल ठेवला जाणार आहे. हा बदल प्रामुख्याने वन डे क्रिकेटसाठी असणार आहे, जिथे सध्या फक्त बदली खेळाडूंनाच मैदानात प्रवेश करण्याची परवानगी आहे. सध्याच्या नियमानुसार "मैदानात पेय घेऊन जाणाऱ्या कोणत्याही खेळाडूने योग्य क्रिकेट पोशाख परिधान केलेला असावा.".पण, यापुढे मुख्य प्रशिक्षकालाही ड्रिंक्स ब्रेक दरम्यान मैदानात प्रवेश करण्याची परवानगी दिली जाईल. मात्र, मुख्य प्रशिक्षकालाही संघाची जर्सी घालणे बंधनकारक असेल की नाही, हे अद्याप स्पष्ट नाही. ट्वेंटी-२० आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये, रणनीतिक कारणांसाठी ड्रिंक्स ब्रेक दरम्यान मुख्य प्रशिक्षकाला मैदानातील खेळाडूंशी सल्लामसलत करण्याची परवानगी आधीपासूनच आहे..आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२० सामन्यांमधील डावाच्या विश्रांतीचा वेळ १५ मिनिटांपर्यंत कमी करण्याची योजना आखली आहे. सध्याच्या नियमांनुसार, "दोन डावांमध्ये २० मिनिटांचा मध्यांतर आहे." यापुढे, संघांना दुसऱ्या डावासाठी आराम करण्यासाठी, पुन्हा संघटित होण्यासाठी आणि रणनीती आखण्यासाठी पाच मिनिटे कमी मिळतील. सामन्यांदरम्यान गोलंदाजांच्या अवैध ॲक्शन तपासण्यासाठी मैदानातील पंचांना हॉकआय डेटा वापरण्याची परवानगी देण्यात येणार आहे. ही प्रक्रिया नेमकी कशी राबवली जाईल, याचे डिटेल्स अद्याप मिळालेले नाहीत..सर्वात महत्त्वाची सुधारणा म्हणजे पारंपरिक कसोटी सामन्यादरम्यान लाल चेंडूऐवजी गुलाबी चेंडू वापरण्याची शक्यता. हवामानामुळे व्यत्यय आल्यास, दोन्ही संघांची संमती असल्यास, संघांना गुलाबी चेंडू वापरण्याची आणि प्रकाशझोतात सामना सुरू ठेवण्याची परवानगी दिली जाऊ शकते. सामन्यादरम्यान लाल चेंडूकडून गुलाबी चेंडूकडे होणारा हा बदल कसा हाताळला जातो, हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरेल.