Salman Ali Agha: वर्ल्डकप तिकीट विक्रीच्या पोस्टरवरून सलमानला वगळले; पाकिस्तान क्रिकेट मंडळ ‘आयसीसी’वर नाराज

कराची : आशियाई करंडकानंतर आता टी-२० विश्वकरंडकाआधीही पाकिस्तान क्रिकेट मंडळाकडून नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे. भारत व श्रीलंका या देशांमध्ये पुढल्या वर्षी (२०२६, फेब्रुवारी-मार्च) टी-२० विश्वकरंडकाचे आयोजन करण्यात येत आहे..त्याआधी आयसीसीकडून टी-२० विश्वकरंडकाच्या तिकीट विक्रीसाठी जाहीर केलेल्या प्रचारात्मक पोस्टरवर पाकिस्तान संघाचा कर्णधार सलमान आगाचा फोटो नसल्यामुळे पाकिस्तान क्रिकेट मंडळ निराश झाले आहे. तसेच त्यांच्याकडून आयसीसीवरही नाराजीचा सूर उमटला आहे..आयसीसीकडून टी-२० विश्वकरंडकासाठी प्रचारात्मक पोस्टर जाहीर करण्यात आले. यामध्ये सूर्यकुमार यादव (भारत), एडन मार्करम (दक्षिण आफ्रिका), मिचेल मार्श (ऑस्ट्रेलिया), दसुन शनाका (श्रीलंका) व हॅरी ब्रुक (इंग्लंड) या खेळाडूंची छायाचित्रे आहेत. याबाबत पाकिस्तान क्रिकेट मंडळाच्या सूत्रांकडून सांगण्यात आले, की या प्रकरणाबाबत आम्ही आयसीसीला विचारणा करणार आहोत..सूत्रांकडून पुढे सांगण्यात आले, की काही महिन्यांपूर्वी आशियाई करंडक स्पर्धा आयोजित करण्यात आली होती. त्या स्पर्धेदरम्यानही अशाच प्रकारची घटना घडली होती. आशियाई करंडकाचे ब्रॉडकास्टर्स (प्रसारक) यांच्याकडून प्रचारात्मक मोहीम राबवण्यात आली. त्यामधूनही पाकिस्तानी कर्णधाराला वगळण्यात आले होते. त्यानंतर पाकिस्तान क्रिकेट मंडळाकडून आयसीसीशी संवाद साधण्यात आला. यानंतर परिस्थिती बदलली..PAK vs SL: म्हणे श्रीलंकेच्या खेळाडूंना देणार राष्ट्रपतींची सुरक्षा! पाकिस्तान हट्ट सोडायला तयार नाही, कंबर कसली....क्रमवारीचा दाखलासूत्रांकडून पुढे सांगण्यात आले, की आशियाई करंडकाप्रमाणे टी-२० विश्वकरंडकातही आम्हाला अशाप्रकारचा सामना करावा लागत आहे. पाकिस्तानचा संघ टी-२० क्रमवारीमध्ये अव्वल पाच क्रमांकावर नसेल; पण पाकिस्तानी क्रिकेटला समृद्ध वारसा आहे. पाकिस्तानचा संघ विशेष आकर्षणांपैकी एक आहे. आगामी दिवसांमध्ये आयसीसीकडून पाकिस्तानच्या कर्णधाराला पोस्टरवर स्थान मिळेल, याचा विश्वास आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.