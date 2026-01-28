India vs Pakistan : भारतासमोर उभं राहण्यापूर्वी पाकिस्तान U19 World Cup मधून बाहेर! उपांत्य फेरीसाठी झोप उडवणारं समीकरण

India vs Pakistan Under-19 World Cup 2026 analysis: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ( PCB ) ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत बहिष्काराची भाषा करत असताना १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप स्पर्धेत पाकड्यांवर सुपर सिक्समधूनच बाहेर पडण्याची वेळ आली आहे. Super Sixes, Group 2 मध्ये भारत व पाकिस्तान यांच्यातला सामना १ फेब्रुवारीला होणार आहे. पण, या लढतीपूर्वीच पाकड्यांचे स्पर्धेतील आव्हान संपल्यात जमा झाले आहे, कारण उपांत्य फेरीत स्थान पटकावण्यासाठी त्यांच्यासमोर अशक्य समीकरण उभं आहे..पाकिस्तानच्या १९ वर्षांखालील संघाला क गटातील पहिल्याच सामन्यात इंग्लंडकडून हार पत्करावी लागली होती. त्यानंतर त्यांनी पुढील दोन सामन्यांत स्कॉटलंड व झिम्बाब्वे यांच्यावर विजय मिळवून सुपर सिक्समध्ये प्रवेश केला. न्यूझीलंडविरुद्ध सुपर सिक्सच्या लढतीत त्यांनी ८ विकेट्स राखून दणदणीत विजयाची नोंद केली. सुपर सिक्सच्या ग्रुप २ मध्ये ते ४ गुणांसह तिसऱ्या क्रमांकावर आहेत. त्यांच्यापुढे या गटात भारत व इंग्लंड हे दोन तगडे संघ आहेत..पाकिस्तानचा पुढील सामना भारताविरुद्ध होणार आहे आणि त्या सामन्यात नुसता विजय त्यांना उपांत्य फेरीत घेऊन जाण्यासाठी पुरेसा नाही. त्यांना काही गणितांची जुळवाजुळव करावी लागेल, तर ते उपांत्य फेरीत पोहोचू शकतील, अन्यथा त्यांचे आव्हान संपुष्टात येईल..ICC Rankings : सूर्यकुमार यादवची मोठी झेप; टॉप १० फलंदाजांमध्ये भारताचे तीन खेळाडू.Pakistan vs India U19 – Semi-final Scenarioपाकिस्तानला सुपर सिक्सच्या लढतीत रविवारी भारतावर २००+ धावांनी विजय मिळवावा लागणार आहे. पाकिस्तान सध्या १.४८४ नेट रन रेटसह शर्यतीत आहे, परंतु इंग्लंड ( १.९८९) व भारत ( ३.३३३७) यांचा नेट रन रेट हा त्यांच्यापेक्षा चांगला आहे.समजा भारताने प्रथम फलंदाजी करून २०० धावांचे लक्ष्य ठेवले, तर ते पाकिस्तानला २८ किंवा त्यापेक्षा कमी षटकांत ते पार करावे लागेल. २५० धावांच्या लक्ष्यासाठी, २५ किंवा त्यापेक्षा कमी षटकं, ३०० धावांच्या लक्ष्यासाठी २२ किंवा त्यापेक्षा कमी षटकं आणि ३५० धावांच्या लक्ष्यासाठी १९ किंवा त्यापेक्षा कमी षटकं खेळावी लागतील..Pakistan Cricket : पाकड्यांना नेदरलँड्स, अमेरिका यांच्याविरुद्ध विजय मिळवण्याची नाही खात्री; म्हणतात, भारताविरुद्धचा सामना... .तेच पाकिस्तानने प्रथम फलंदाजी करून २५० धावा केल्यास, तो सामना त्यांना ११८+ धावांनी जिंकावा लागेल. ३०० धावा केल्या, ९६+ आणि ३५० धावा केल्यास, ७२+ धावांनी त्यांना विजय मिळवावा लागेल. इंग्लंडचा न्यूझीलंडकडून दारूण पराभव त्यांना आवश्यक असेल. आता एखादा चमत्कारच त्यांना वाचवू शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.