India vs Pakistan : भारतासमोर उभं राहण्यापूर्वी पाकिस्तान U19 World Cup मधून बाहेर! उपांत्य फेरीसाठी झोप उडवणारं समीकरण

Pakistan U19 semi-final qualification scenario: आयसीसी १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप २०२६मध्ये भारताविरुद्ध सामना होण्यापूर्वीच पाकिस्तानचा १९ वर्षांखालील संघ जवळपास स्पर्धेबाहेर गेला आहे. उपांत्य फेरी गाठण्यासाठी पाकिस्तानसमोर असलेलं गणित इतकं किचकट आहे की ते प्रत्यक्षात सुटणं अशक्यप्राय मानलं जात आहे.
Swadesh Ghanekar
India vs Pakistan Under-19 World Cup 2026 analysis: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ( PCB ) ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत बहिष्काराची भाषा करत असताना १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप स्पर्धेत पाकड्यांवर सुपर सिक्समधूनच बाहेर पडण्याची वेळ आली आहे. Super Sixes, Group 2 मध्ये भारत व पाकिस्तान यांच्यातला सामना १ फेब्रुवारीला होणार आहे. पण, या लढतीपूर्वीच पाकड्यांचे स्पर्धेतील आव्हान संपल्यात जमा झाले आहे, कारण उपांत्य फेरीत स्थान पटकावण्यासाठी त्यांच्यासमोर अशक्य समीकरण उभं आहे.

