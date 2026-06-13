ENG W vs SL W : रेकॉर्ड ब्रेकिंग मॅच! इंग्लंडचा दणदणीत विजय अन् श्रीलंकेविरुद्ध विक्रमांचा पाऊस; टीम इंडियाचाही विक्रम मोडला

ICC Women's T20 World Cup 2026 opening match records: यजमान इंग्लंडने महिला ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या पहिल्याच सामन्यात श्रीलंकेवर ८७ धावांनी दणदणीत विजय मिळवला. डॅनी वॅट-हॉजचे नाबाद शतक अन् एमी जोन्स व नॅट शिव्हर ब्रंटसोबतच्या विक्रमी भागीदारीनंतर फ्रेया केम्पच्या अचूक माऱ्यासमोर श्रीलंकेच्या संघाने शरणागती पत्करली. या सामन्यात अनेक विक्रम नोंदवले गेले. त्यात भारताचा विक्रमही मोडला गेला आहे..डॅनी व एमी यांनी पहिल्या विकेटसाठी १३५ धावांची भागीदारी केली. एमी ३८ चेंडूंत ५३ धावांवर बाद झाल्यानंतर डॅनी व नॅट ही जोडी मैदानावर उभी राहिली. या दोघींनी संघाला १ बाद २१९ धावांपर्यंत पोहोचवले. डॅनी ६२ चेंडूंत १३ चौकार व १ षटकारासह १०५ धावांवर नाबाद राहिली, तर नॅटनेही २२ चेंडूंत नाबाद ४६ धावा केल्या. प्रत्युत्तरात श्रीलंकेचा संघ १३२ धावांत तंबूत परतला. निलाशिका सिल्वा ( ३९) हिने संघासाठी सर्वाधिक धावा केल्या. फ्रेया केम्पने २२ धावांत ४ विकेट्स घेतल्या, तर चार्ली डीन व सोफी एस्क्लेस्टन यांनी प्रत्येकी दोन बळी टिपले..Fifa World Cup : चोरांचा इंग्लंडच्या ट्रेनिंग किटवर डल्ला... खेळाडूंचा सराव सुरू होण्यापूर्वी व्हॅनमधून सामान पळवले, फक्त एक चेंडू ठेवला... .इंग्लंडने पाकिस्तानविरुद्ध (केप टाऊन, २०२३) केलेल्या २१३/५ या आपल्याच धावसंख्येला कालच्या सामन्यात मागे टाकत महिला ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेतील आतापर्यंतची सर्वोच्च सांघिक धावसंख्या उभी केली. विशेष म्हणजे, या स्पर्धेत एकही विकेट न गमावता १३० पेक्षा जास्त धावा करण्याची ही केवळ तिसरीच वेळ होती. यापूर्वी ऑस्ट्रेलियाने बांगलादेशविरुद्ध (कॅनबेरा, २०२०) १८९/१ आणि दक्षिण आफ्रिकेने पाकिस्तानविरुद्ध (सिल्हेट, २०१४) १६३/० अशी कामगिरी केली होती..श्रीलंकेने प्रत्युत्तरात १३२ धावा केल्या, ज्यामुळे त्यांना ८७ धावांनी पराभव पत्करावा लागला. असे असूनही, हा सामना महिला वर्ल्ड कप स्पर्धेतील दुसरा सर्वाधिक धावांचा सामना ठरला, जो २०१८ मध्ये प्रोव्हिडन्स येथे भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यात झालेल्या ३५४ धावांच्या विक्रमापेक्षा केवळ तीन धावांनी कमी पडला. पण, २०२३ मध्ये ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध भारत यांच्यातल्या ३३९ धावांचा विक्रम मोडला गेला.डॅनीने केलेली १०५* धावसंख्या आता ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कपमधील चौथी सर्वोच्च वैयक्तिक धावसंख्या ठरली आहे. ३५ वर्षीय डॅनी ही या स्पर्धेत शतक झळकावणारी इंग्लंडची दुसरी फलंदाज ठरली आहे. तिच्या आधी २०२० मध्ये कॅनबेरा येथे थायलंडविरुद्ध हेदर नाईटने ( १०८* ) ही कामगिरी केली होती..डॅनी ( ३५ वर्षे आणि ५२ दिवस) ही पूर्ण-सदस्य संघांमधील खेळाडूंमध्ये महिला ट्वेंटी-२० आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये शतक झळकावणारी सर्वात वयस्कर खेळाडू ठरली आहे; चमारी अटापटून २०२४ मध्ये दोन शतके केली होती, त्यातील दुसरे शतक तिने वयाच्या ३४ वर्षे आणि १६४ दिवसांनी केले होते.डॅनीचे तिसरे ट्वेंटी-२० आंतरराष्ट्रीय शतक ठरले आणि ती चमारी अटापटू (श्रीलंका), रेबेका ब्लेक (रोमानिया), फातुमा किबासू (झिम्बाब्वे), हेली मॅथ्यूज (वेस्ट इंडिज) आणि लॉरा वॉल्व्हार्ड (दक्षिण आफ्रिका) यांच्यासोबत या फॉरमॅटमधील संयुक्तपणे दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. युएईची ईशा ओझा अग्रस्थानी आहे. हेदर नाईट आणि टॅमी ब्यूमॉन्ट या इंग्लंडच्या या फॉरमॅटमधील इतर शतकवीर आहेत. त्यांनी प्रत्येकी एक शतक झळकावले आहे..IND vs AFG 1st ODI: धर्मशालेतून वाईट बातमी! पहिला सामना वेळेत सुरू होण्याची शक्यता कमी, चाहत्यांच्या आनंदावर विरजण .नॅट शिव्हर-ब्रंटने ( ७८४) शार्लट एडवर्ड्सच्या ७६८ धावांचा टप्पा ओलांडून महिला ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कपमध्ये इंग्लंडची सर्वाधिक धावा करणारी फलंदाज बनण्याचा मान मिळवला. डॅनीन ( ५९३) सारा टेलर (५४१) आणि नाईट (५०५) यांना मागे सोडले.डॅनी आणि एमी जोन्स यांनी जोडलेल्या १३५ धावांनी महिला ट्वेंटी-२०वर्ल्ड कप स्पर्धेतील तिसरी सर्वोच्च सलामीची भागीदारी ठरली, आणि २०२० मध्ये कॅनबेरा येथे थायलंडविरुद्ध नाईट आणि शिव्हर-ब्रंट यांच्यातील १६९* धावांच्या भागीदारीनंतर, स्पर्धेतील कोणत्याही विकेटसाठी इंग्लंडची ही दुसरी सर्वोत्तम भागीदारी आहे.फ्रेया केम् ( ४-२१) ही महिला ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या पदार्पणात चार बळी घेणारी तिसरी गोलंदाज ठरली आहे. तिच्या आधी २०१० मध्ये बॅसेटेरे येथेच वॅट-हॉज (दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध ४/११) आणि भारताची डायना डेव्हिड (न्यूझीलंडविरुद्ध ४/२७) यांनी ही कामगिरी केली होती. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.