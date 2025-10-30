Cricket

India in WC Final: थँक्स टू Jesus! भारताला फायनलमध्ये पोहोचवल्यावर जेमिमा रॉड्रिग्ज भानविक झाली; म्हणाली, शतकापेक्षा भारत जिंकणं महत्त्वाचं होतं...

Jemimah Rodrigues post-match reaction World Cup 2025 : भारतीय महिला क्रिकेट संघाने ऑस्ट्रेलियावर नाट्यमय विजय मिळवत वर्ल्ड कप फायनलमध्ये प्रवेश केला आणि या ऐतिहासिक क्षणानंतर जेमिमा रॉड्रिग्ज भावनाविवश झाली.
Jemimah Rodrigues gets emotional after India’s victory

India women qualify for ICC World Cup final 2025 : भारतीय महिला संघाने ऐतिहासिक विजयासह महिला वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या फायनलमध्ये प्रवेश केला. उपांत्य फेरीच्या सामन्यात भारताने बलाढ्य ऑस्ट्रेलियाला पराभूत करून तिसऱ्यांदा वर्ल्ड कप फायनल गाठली. भारतीय संघ ३३९ धावांच्या लक्ष्याचा यशस्वी पाठलाग करेल, असे ऑस्ट्रेलियाच्या कधी ध्यानी मनी नव्हते. पण, जेमिमा ( Jemimah Rodrigues, Player of the Match) व हरमनप्रीत कौर यांनी ते शक्य करून दाखवले. वन डे वर्ल्ड कप स्पर्धेतील हा सर्वात मोठा लक्ष्याचा यशस्वी पाठलाग ठरला. या विजयानंतर जेमिमाने पहिले आभार मानले ते जिजसचे...

