India in WC Final: थँक्स टू Jesus! भारताला फायनलमध्ये पोहोचवल्यावर जेमिमा रॉड्रिग्ज भानविक झाली; म्हणाली, शतकापेक्षा भारत जिंकणं महत्त्वाचं होतं...

India women qualify for ICC World Cup final 2025 : भारतीय महिला संघाने ऐतिहासिक विजयासह महिला वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या फायनलमध्ये प्रवेश केला. उपांत्य फेरीच्या सामन्यात भारताने बलाढ्य ऑस्ट्रेलियाला पराभूत करून तिसऱ्यांदा वर्ल्ड कप फायनल गाठली. भारतीय संघ ३३९ धावांच्या लक्ष्याचा यशस्वी पाठलाग करेल, असे ऑस्ट्रेलियाच्या कधी ध्यानी मनी नव्हते. पण, जेमिमा ( Jemimah Rodrigues, Player of the Match) व हरमनप्रीत कौर यांनी ते शक्य करून दाखवले. वन डे वर्ल्ड कप स्पर्धेतील हा सर्वात मोठा लक्ष्याचा यशस्वी पाठलाग ठरला. या विजयानंतर जेमिमाने पहिले आभार मानले ते जिजसचे... .१३४ चेंडूंत १४ चौकारांसह नाबाद १२७ धावा करणारी जेमिमा सामन्यानंतर भावनिक झाली. तिच्या डोळ्यांत अश्रू तरळत होते. ती स्टेडियममध्ये उपस्थित असलेल्या आई-वडिलांकडे पाहून रडली.. चाहत्यांचे हात जोडून आभार मानले. नवी मुंबईतील या मैदानाने तिला भरभरून प्रेम दिले आणि त्यांच्याप्रती हे तिचे प्रेम होते. तिच्या या खेळीमुळे तिला प्लेअर ऑफ दी मॅच पुरस्कार मिळाला. ती म्हणाली, मी येशूचे आभार मानू इच्छिते, मी हे स्वतः केले नाही, ते माझ्याकडून करून घेतले. मी माझ्या आई, बाबा आणि प्रशिक्षकाचे व माझ्यावर विश्वास ठेवणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीचे आभार मानू इच्छिते. हे स्वप्नासारखे वाटत आहे आणि ते अजूनही पूर्ण झालेले नाही. वर्ल्ड कप जिंकायचा आहे. .IND beat AUS in Semi Final: विजयी धाव अन् जेमिमा रॉड्रिग्जसा अश्रू अनावर, हरमनप्रीत कौरही रडली; मुंबईच्या पोरीने मोडला गौतम गंभीरचा विक्रम Video Viral.या सामन्यापूर्वी जेमिमाला तिला तिसऱ्या क्रमांकावर फलंदाजी करायची असल्याचे सांगण्यात आले. त्यावर ती म्हणाली, मी तिसऱ्या क्रमांकावर फलंदाजी करणार आहे, हे मला सुरुवातीला माहित नव्हते. मैदानावर येण्याच्या पाच मिनिटांपूर्वी मला सांगण्यात आले की, तुला नंबर ३ वर फलंदाजी करायची आहे. मला भारतासाठी हा सामना जिंकायचा होता आणि मी हे सर्व सहन करू इच्छित होते. आजचा दिवस माझ्या अर्धशतकाबद्दल किंवा माझ्या शतकाबद्दल नव्हता, भारताला जिंकवण्याबद्दल होता..ती पुढे म्हणाली, गेल्या वर्षी, मला वर्ल्ड कप स्पर्धेतून वगळण्यात आले. मी चांगल्या फॉर्ममध्ये होते. पण गोष्टी एकामागून एक घडत राहिल्या. मी या दौऱ्यात जवळजवळ दररोज रडत आहे देवाने सर्वकाही सांभाळले. सुरुवातीला मी फक्त खेळत होते आणि मी स्वतःशी बोलत राहिले. बायबलमधील गोष्ट मी लक्षात ठेवली आणि ती म्हणजे, फक्त स्थिर राहा आणि देव तुमच्यासाठी लढेल. मी तिथेच उभी राहिले आणि तो माझ्यासाठी लढला. माझ्या आत बरेच काही शिल्लक होते, पण मी शांत राहण्याचा प्रयत्न करत होते. कोणत्याही गोष्टीचे श्रेय घेऊ शकत नाही, मी काहीही केले नाही..IND vs AUS Semi Final: शाब्बासsss जेमिमा रॉड्रिग्ज! टीम इंडिया फायनलमध्ये; हरमनप्रीत कौरसह मिळवला विश्वविक्रमी विजय.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.