ODI World Cup Format: वर्ल्ड कपच्या नव्या फॉरमॅटला विरोध! ICC विरोधात चार देश उभे राहिले, WCA चे पाठबळ मिळाले; कोणासाठी केला जातोय बदल? थेट सवाल

Why four countries oppose ICC World Cup format? आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेने ( ICC) २०२७ चा वन डे वर्ल्ड कप आणि २०२८ च्या ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप फॉरमॅटमध्ये बदलाची घोषणा काही दिवसांपूर्वी केली. जय शाह प्रमुख असलेल्या आयसीसीने घेतलेल्या या निर्णयावर आता नाराजीचा सूर उमटू लागला आहे. विशेषतः वन डे वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या फॉरमॅटमध्ये केलेल्या बदलाविरोधात चार देश उभे राहिले आहेत. या नव्या फॉरमॅटमुळे आयसीसी अधिकचा महसूल कमवू शकेल, परंतु त्यांचा हा निर्णय संलग्न संघटनांना धक्का देणारा ठरू शकतो. या वर्ल्ड कप स्पर्धेची पात्रता मिळवण्यासाठी वर्षभर मेहनत करणाऱ्या या संलग्न देशांनी आवाज उचलला आहे. या स्पर्धेत आता १४ ऐवजी १२ संघ खेळणार आहेत..आयसीसीने नव्या फॉरमॅटची घोषणा केल्यानंतर क्रिकेटपटूंच्या जागतिक संघटनेने ( WCA) त्याला विरोध केला. संलग्न संघटनेच्या काही खेळाडूंनी आणि क्रिकेट कम्युनिटींनी हा फॉरमॅट अन्यायकारक असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे आता २०२७ च्या वन डे वर्ल्ड कप स्पर्धेभवती आतापासूनच वाद निर्माण होऊ लागला आहे..'गौती भाई, इंडियन टीम मे आ जाओ...'; रोहित शर्माने ज्याला आणले, त्या गौतम गंभीरनेच कसा घात केला ते वाचा... धक्कादायक माहिती समोर.नवीन फॉरमॅटनुसार पात्रता फेरीतून पात्र ठरलेले तीन संघ आता थेट मुख्य स्पर्धेत प्रवेश करणार नाहीत. त्याऐवजी त्यांना प्राथमिक "सुपर सिरीज" मध्ये खेळावे लागेल आणि विजेता संघच पुढील फेरीत जाईल. म्हणजे या तीन संघांमध्ये एकप्रकारे तिरंगी मालिका होईल. एक संघ पुढे जाऊन उर्वरित ११ संघांमध्ये सामील होईल. पात्रता फेरीसाठी वर्षानुवर्षे संघर्ष करणाऱ्या सहयोगी राष्ट्रांसाठी हा एक मोठा धक्का आहे. .नेदरलँड्सचा कर्णधार स्कॉट एडवर्ड्स याने हा निर्णय अत्यंत निराशाजनक असल्याचे मत व्यक्त केले, तेच स्कॉटलंडचा रिची बेरिंग्टन, नामिबियाच्या गेर्हार्ड इरास्मस, आयर्लंडच्या पॉल स्टर्लिंग, अमेरिकेच्या हरमीत सिंग यांनी चर्चा करायला हवी होती, असे मत व्यक्त करताना अप्रत्यक्ष या निर्णयाला विरोध दर्शवला..डब्ल्यूसीएचे मुख्य कार्यकारी टॉम मॉफॅट यांनी म्हटले की, “आयसीसीला आपल्या जागतिक स्पर्धांची रचना ठरवण्याचा अधिकार आहे. तथापि, जेव्हा खेळासाठी वचनबद्धता दर्शवली जाते, पात्रतेचे मार्ग निश्चित केले जातात आणि देश व खेळाडू त्या संधी मिळवण्यासाठी अनेक वर्षे गुंतवणूक करतात, तेव्हा महत्त्वपूर्ण बदलांसाठी खरा सल्लामसलत, पारदर्शकता आणि स्पष्टीकरण आवश्यक गरजेचे आहे. जागतिक स्तरावर क्रिकेटचा विकास करण्याच्या खेळाच्या घोषित महत्त्वाकांक्षेचा आणि महत्त्वपूर्ण संधी कमी करणाऱ्या निर्णयांचा मेळ घालणे कठीण आहे.".Rohit Sharma: रोहित शर्माच्या निवृत्तीच्या चर्चांवर BCCIचा मोठा खुलासा! सचिवांनी सगळं स्पष्ट केलं, वाचा रोहित खेळणार की नाही .ICC introduces new format for ODI World Cup 2027आयसीसीने जाहीर केलेल्या नव्या फॉरमॅटनुसार १४ संघ वन डे वर्ल्ड कप स्पर्धेत खेळतील... यातील पात्रता फेरीतून आलेल्या १२,१३ व १४ क्रमांकांच्या संघांमध्ये सामने होतील आणि त्यातील एक संघ उर्वरित ११ संघांना पुढील फेरीत गाठेल. त्यानंतर १२ संघांची दोन गटात विभागणी केली जाईल आणि राऊंड रॉबिन प्रमाणे लढती होतील. दोन्ही गटांतून प्रत्येकी ३ असे सहा आणि सर्वोत्तम गुण असलेला चौथ्या क्रमांकावरील एक संघ पुढील फेरीत जाईल. सुपर ७ मध्ये सर्व संघ एकमेकांविरुद्ध खेळतील आणि त्यातील चार संघ उपांत्य फेरीत प्रवेश करतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.