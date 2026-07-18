Cricket

ODI World Cup Format: वर्ल्ड कपच्या नव्या फॉरमॅटला विरोध! ICC विरोधात चार देश उभे राहिले, WCA चे पाठबळ मिळाले; कोणासाठी केला जातोय बदल? थेट सवाल

ICC ODI World Cup new format explained: आयसीसीने वन डे आणि ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कपच्या स्पर्धा स्वरूपात केलेल्या बदलांवर आता मोठा वाद निर्माण झाला आहे. स्पर्धेतील सहभागी संघांची संख्या कमी करण्याच्या निर्णयाला चार सदस्य देशांनी उघड विरोध केला आहे.
ICC ODI World Cup new format explained

ICC ODI World Cup new format explained

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Why four countries oppose ICC World Cup format? आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेने ( ICC) २०२७ चा वन डे वर्ल्ड कप आणि २०२८ च्या ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप फॉरमॅटमध्ये बदलाची घोषणा काही दिवसांपूर्वी केली. जय शाह प्रमुख असलेल्या आयसीसीने घेतलेल्या या निर्णयावर आता नाराजीचा सूर उमटू लागला आहे. विशेषतः वन डे वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या फॉरमॅटमध्ये केलेल्या बदलाविरोधात चार देश उभे राहिले आहेत. या नव्या फॉरमॅटमुळे आयसीसी अधिकचा महसूल कमवू शकेल, परंतु त्यांचा हा निर्णय संलग्न संघटनांना धक्का देणारा ठरू शकतो. या वर्ल्ड कप स्पर्धेची पात्रता मिळवण्यासाठी वर्षभर मेहनत करणाऱ्या या संलग्न देशांनी आवाज उचलला आहे. या स्पर्धेत आता १४ ऐवजी १२ संघ खेळणार आहेत.

Loading content, please wait...
sports
Cricket News
ICC
Cricket News in Marathi
cricket news today
T20 Cricket World Cup
Cricket World Cup
Marathi cricket news