IND vs ENG: गौतम गंभीर इंग्लंडमध्ये परत न आल्यास, टीम इंडियाचा हेड कोच कोण? तीन नावं चर्चेत; जाणून घ्या महत्त्वाचे अपडेट्स

Who Will Coach India If Gambhir Remains Absent? 3 Strong Candidates : भारतीय क्रिकेट संघ पाच सामन्यांच्या कसोटी मालिकेसाठी इंग्लंडला आला आहे. २० जूनपासून सुरू होणाऱ्या या संघाचे नेतृत्व शुभमन गिलकडे सोपवण्यात आले आहे, तर रिषभ पंत उपकर्णधार असणार आहे. इंग्लंड दौऱ्यावर भारतीय संघासोबत मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर देखील गेला होता, परंतु आईची प्रकृती बिघडल्याने तो भारतात परतला आहे.