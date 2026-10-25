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IND A vs NZ A Live: लोकेश राहुल, यशस्वी जैस्वाल पुन्हा फेल! न्यूझीलंडच्या २०४ धावांच्या आघाडीचा पाठलाग करताना ढेपाळले... Video

IND A vs NZ A live score KL Rahul and Yashasvi Jaiswal fail: भारत अ आणि न्यूझीलंड अ यांच्यात सुरू असलेल्या अनधिकृत कसोटी सामन्यात भारतीय संघाची सुरुवात निराशाजनक झाली.
IND A vs NZ A

IND A vs NZ A live score KL Rahul and Yashasvi Jaiswal fail

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

India A batting collapse against New Zealand A in unofficial Test: भारताच्या कसोटी संघातील स्टार फलंदाज लोकेश राहुल ( KL Rahul) व यशस्वी जैस्वाल ( Yashasvi Jaiswal) यांनी पुन्हा एकदा निराश केले. भारत अ संघाचा पहिला डाव ११३ धावांवर गुंडाळून न्यूझीलंड अ संघाने ३१७ धावा करून २०४ धावांची आघाडी घेतली. दुसऱ्या डावात भारताकडून सडेतोड उत्तर अपेक्षित होते, परंतु लोकेश व यशस्वी अवघ्या १० धावा फलकावर असताना माघारी परतले.

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