IND A vs NZ A Live: लोकेश राहुल, यशस्वी जैस्वाल पुन्हा फेल! न्यूझीलंडच्या २०४ धावांच्या आघाडीचा पाठलाग करताना ढेपाळले... Video

India A batting collapse against New Zealand A in unofficial Test: भारताच्या कसोटी संघातील स्टार फलंदाज लोकेश राहुल ( KL Rahul) व यशस्वी जैस्वाल ( Yashasvi Jaiswal) यांनी पुन्हा एकदा निराश केले. भारत अ संघाचा पहिला डाव ११३ धावांवर गुंडाळून न्यूझीलंड अ संघाने ३१७ धावा करून २०४ धावांची आघाडी घेतली. दुसऱ्या डावात भारताकडून सडेतोड उत्तर अपेक्षित होते, परंतु लोकेश व यशस्वी अवघ्या १० धावा फलकावर असताना माघारी परतले. .लोकेश पहिल्या डावात भोपळ्यावर तंबूत परतला होता, तर यशस्वीने १७ धावा केल्या होत्या. दुसऱ्या डावात लोकेशने धावांचे खाते उघडले, परंतु ४ धावा करतानाही तो चाचपडताना दिसला. फ्रेझर शीटने टाकलेला चेंडू त्याच्या बॅटला लागून यष्टिंवर आदळला. त्याआधी यशस्वी ५ धावांवर सिमॉन किनेच्या गोलंदाजीवर यष्टिरक्षकाच्या हाती झेल देऊन तंबूत परतला. देवदत्त पडिक्कल आणि साई सुदर्शन ही जोडी मैदानावर उभी आहे आणि भारत अजूनही १७३ धावांनी पिछाडीवर आहे. .भारताच्या पहिल्या डावातील ११३ धावांमध्ये नागपूरच्या यश राठोडने सर्वाधिक ४४ आणि देवदत्त पडिक्कलने ३२ धावांचे योगदान दिले होते. सिमॉनने पाच विकेट्स घेतल्या होत्या. न्यूझीलंड अ संघाचे सलामीवीर रायस मारियू ( ७६) व कर्टीस हिफी ( ४४) यांनी दमदार सुरुवात करून देताना १३२ धावा जोडल्या. पण, आकिब नबीने सलग दोन विकेट्स घेतल्या आणि मुकेश चौधरीने महत्त्वाची विकेट मिळवून पहिल्या दिवसअखेर किवींना ३ धक्के दिले..MS Dhoni on IPL 2027 : पुढे खेळायचं की नाही, डिसेंबरमध्ये निर्णय घेणार; महेंद्रसिंग धोनीने स्पष्ट केलं चित्र, तेव्हा असं नेमकं काय घडणार?.दुसऱ्या दिवसाच्या पहिल्या सत्रात अंशुल कंबोझने धक्के दिले. डिन फॉक्सक्रॉफ्टने ५१ आणि क्रिस्टिन क्लार्कने ४२ धावा करताना संघाला ३१७ धावांपर्यंत पोहोचवले. भारतीय गोलंदाजांनी ४६ अतिरिक्त धावा दिल्या. भारताकडून कंबोज व आकिब यांनी प्रत्येकी ३ विकेट्स घेतल्या. आकाश दीपने दोन बळी टिपले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.