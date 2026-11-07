Yashasvi Jaiswal scores second consecutive century against New Zealand A: भारत अ विरुद्ध न्यूझीलंड अ संघातील दुसऱ्या कसोटीत १५५ धावांची खेळी करणाऱ्या यशस्वी जैस्वालला दुखापत झाली होती आणि त्यामुळे तो तिसऱ्या सामन्यात खेळेल की नाही, याबाबत साशंकता होती. पण, तो खेळला अन् पहिल्याच दिवशी शतकी खेळी करून मैदान गाजवले. यशस्वीच्या सलग दुसऱ्या शतकाने भारताला मजबूत स्थिती मिळवून दिली आहे आणि त्याचा हा फॉर्म आगामी कसोटी मालिकेसाठी भारतासाठी महत्त्वाची गोष्ट आहे..न्यूझीलंड अ संघाने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला. आजच्या सामन्यात रिषभ पंत खेळेल असे वाटले होते, परंतु तो तंदुरुस्त झालेला नाही. पण, रवींद्र जडेजा व तिलक वर्मा हे हा सामना खेळत आहेत आणि जसप्रीत बुमराही संघात परतला आहे. त्यामुळे या सामन्याची प्रचंड उत्सुकता होती. १९ नोव्हेंबरपासून सुरू होणाऱ्या दोन सामन्यांच्या कसोटी मालिकेपूर्वी जड्डू, जस्सी यांना सरावासाठी हा योग्य सामना आहे.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.Mohammed Shami retirement from Tests: "आज, जड अंतःकरणाने..."; मोहम्मद शमीची कसोटी क्रिकेटमधून निवृत्ती; म्हणाला, चांगल्या-वाईट काळात माझ्यावर... .लोकेश राहुल वन डे संघाचा भाग असल्याने तो भारत अ संघाकडून आज खेळत नाहीए. यशस्वी जैस्वाल व साई सुदर्शन या जोडीने भारत अ संघाला दमदार सुरुवात करून दिली. दोघांनी संयम व आक्रमकता याचा योग्य ताळमेळ राखून पहिल्या विकेटसाठी १७५ धावांची भागीदारी केली. यशस्वीने पुन्हा एकदा शतक झळकावले. त्याने १३८ चेंडूंत १६ चौकार व २ षटकारांसह १०२ धावांची खेळी केली. डॅन्रू फर्न्सने न्यूझीलंड अ संघाला ही महत्त्वाची विकेट मिळवून दिली..साई सुदर्शननेही अर्धशतक झळकावले आणि त्याच्यासोबतीला आता देवदत्त पडिक्कल उभा आहे. भारताच्या कसोटी संघात या दोन खेळाडूंमध्ये स्पर्धा आहे आणि त्यात पडिक्कलने स्वतःला सिद्ध केले आहे. पण, साईने आज १५८ चेंडूंत नाबाद ६१ धावांची खेळी केली आहे आणि पहिल्या दिवसाच्या चहापानाच्या ब्रेकपर्यंत भारताने १ बाद १८५ धावा केल्या आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.