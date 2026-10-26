IND A vs NZ A Test: देवदत्त पडिक्कलची १९९ धावांवर विकेट ढापली! भारतीय फलंदाज अम्पायरवर संतापला, नेमकं काय घडलं? Video

Devdutt Padikkal's 199-Run Masterclass Ends In Controversy: भारतीय फलंदाजांनी दुसऱ्या डावात न्यूझीलंड अ संघाच्या गोलंदाजांना चांगलाच घाम गाळायला लावला. पहिला डाव ११३ धावांवर गुंडाळल्यानंतर न्यूझीलंड अ संघाचे गोलंदाज हवेत होते, परंतु भारत अ संघाने दुसऱ्या डावात त्यांना जमिनीवर आणले. देवदत्त पडिक्कल, साई सुदर्शन, यश राठोड, वॉशिंग्टन सुंदर, अंशूल कंबोज व आकिब नबी यांनी किवी गोलंदाजांचा समाचार घेतला. पण, एका वादग्रस्त निकालाने सामना गाजला. १९९ धावांवर खेळणाऱ्या देवदत्तला अम्पायरने झेलबाद दिले आणि त्याचे द्विशतक हुकले. या निर्णयावर नाराज झालेल्या देवदत्तने अम्पायरकडे आश्चर्याने पाहिले. या सामन्यात DRS नसल्याने देवदत्तला निर्णय मान्य करून माघारी जावे लागले..भारताच्या पहिल्या डावातील ११३ धावांच्या प्रत्युत्तरात न्यूझीलंड अ संघाने ३१७ धावा करून २०४ धावांची आघाडी घेतली. यशस्वी जैस्वाल ( ५) व लोकेश राहुल ( ४) हे सलामीवीर दुसऱ्या डावातही अपयशी ठरले. पण, देवदत्त व साई सुदर्श ही जोडी मैदानावर उभी राहिली. या दोघांनी तिसऱ्या विकेटसाठी ११५ धावांची भागीदारी केली. शतकाच्या जवळ आलेल्या साईला ९१ धावांवर माघारी परतावे लागले. त्याने १८४ चेंडूंत १२ चौकारांसह ही खेळी केली. कर्णधार ध्रुव जुरेल २ धावांवर परतला, परंतु यश राठोड मैदानावर उभा राहिला. नागपूरच्या या पठ्ठ्याने पहिल्या डावात सर्वाधिक ४० धावा केल्या होत्या.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.देवदत्तसोबत त्याने भारताचा डाव पुन्हा सावरताना ७२ चेंडूंत ६६ धावांची खेळी केली. द्विशतकाच्या उंबरठ्यावर असलेल्या देवदत्तला गिब्सनने बाद केले. डाव्या बाजूला जाणारा चेंडू देवदत्तने मारण्याचा प्रयत्न केला अन् यष्टिरक्षकाने झेलसाठी जोरदार अपील केले. अम्पायरनेही लगेच बाद निर्णय दिला. या निर्णयावर देवदत्त चिडला.. चेंडू अन् बॅटचा स्पर्श झाला नसल्याचे त्याचा सूचवायचे होते, परंतु DRS नसल्याने त्याला अम्पायरचा निर्णय मान्य करून माघारी जावे लागले. त्याने २४८ चेंडूंत २४ चौकार व ३ षटकारांसह १९९ धावा केल्या. .देवदत्तला दुसऱ्या द्विशतकापासून एका धावेने वंचित रहावे लागले आणि भारत अ कडून खेळताना १९९ धावांवर बाद होणारा तो पहिला फलंदाज ठरला. देवदत्तच्या विकेटनंतर वॉशिंग्टन सुंदरने अर्धशतक झळकावले. अंशूल कंबोजने २३ धावांचे योगदान दिले. हे वृत्त लिहिले तेव्हा भारत अ संघाच्या ८ बाद ४८८ धावा झालेल्या आणि त्यांनी २८४ धावांची आघाडी घेतली होती. सुंदर ५१ धावांवर, तर आकिब नबी ३८ धावांवर खेळत होता. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.