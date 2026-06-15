IND A vs SL A: दुष्काळात तेरावा महिना! विपराज निगमच्या चुकीचा फटका; भारताच्या धावा ICCने कमी केल्या, नेमकं काय घडलं?

Why was India A docked 10 runs against Sri Lanka A? भारत अ संघाला तिरंगी मालिकेतील तिसऱ्या सामन्यात श्रीलंका अ संघाविरुद्ध काही खास कामगिरी करता आली नाही. ७ फलंदाज १४३ धावांवर माघारी परतल्यानंतर विपराज निगम आणि सूर्यांश शेडगे, या जोडीने शतकी भागीदारी करून भारताचा डाव सावरला. पण, विपराजच्या अर्धशतकापेक्षा त्याने केलेल्या चुकीची चर्चा जास्त रंगली आहे. त्यामुळे भारताच्या धावांत कपात केली गेली..प्रभसिमरन सिंग ( १) व वैभव सूर्यवंशी ( २१), हे सलामीवीर झटपट माघारी परतल्यानंतर ऋतुराज गायकवाड ( ३७) आणि कर्णधार तिलक वर्मा ( २३) यांनी डाव सावरण्याचा प्रयत्न केला. पण, त्यांच्या विकेटनंतर पुन्हा डाव गडगडला. आयुष बडोणी ( १५) व निशांत सिंधू ( ६) हेही ढेपाळले. श्रीलंकेच्या विशेन हलामबागेने १०-०-२६-३ अशी स्पेल टाकली. सहान आराछिगे, कुगाथास मथूलन व वनुजा सहान यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली. मोहम्मद शिराजने दोन बळी टिपले..IND vs PAK: भारतीय फलंदाजने पाकिस्तानी खेळाडूचा गळा पकडला, धक्काबुक्की झाली? जाणून घ्या Viral Video मागचं सत्य.विपराजची चूक अन्...सूर्यांशसोबत फलंदाजी करत असताना विपराज खेळपट्टीवर धावला आणि त्यामुळे भारताच्या एकूण १० धावा कमी करण्यात आल्या. दोनवेळा ही चूक झाल्याने प्रत्येकी ५ अशा दहा धावा कापल्या गेल्या. ३३व्या षटकात अनुकूल रॉयला सर्वात आधी खेळपट्टीच्या मधून धावल्यामुळे ताकीद दिली गेली होती. अनुकूल बाद झाल्यानंतर विपराजकडून ३५व्या षटकात तिच चूक झाली आणि भारताच्या धावांतील ५ धावा कापल्या गेल्या. त्यानंतर पुन्हा त्याच्याकडून तेच घडले आणि परिणामी भारताला १० धावांचा फटका बसला..फलंदाजांना खेळपट्टीच्या मधोमध, म्हणजेच संरक्षित क्षेत्रात न धावण्याचा सल्ला दिला जातो, कारण तो खेळपट्टीचा सर्वात महत्त्वाचा भाग आहे आणि चेंडू तिथेच पडण्याची सर्वाधिक शक्यता असते. खिळे असलेले बूट घालून त्यावर वारंवार धावल्याने खडबडीत भाग, भेगा आणि पावलांचे ठसे तयार होऊ शकतात, ज्यामुळे गोलंदाजांना मिळणाऱ्या उसळीवर, वेगावर आणि वळणावर परिणाम होतो आणि सामन्याचे संतुलन संभाव्यतः बिघडू शकते. खेळपट्टीची स्थिती टिकवून ठेवण्यासाठी, फलंदाजांनी खेळपट्टीवर धावण्याऐवजी तिच्या बाजूने धावणे अपेक्षित आहे..Fifa World Cup 2026 : जपानी फॅन्स मॅचनंतर स्टेडियममधील कचरा का उचलतात? त्या तरूणीनं 'Meiwaku' बद्दल सांगितलं, जाणून घ्या काय आहे ते? .विपराज, सूर्यांश यांची जबरदस्त कामगिरी...मात्र. विपराज व सूर्यांश यांनी दमदार खेळी करताना वैयक्तिक अर्धशतकासह भारताला सन्मानजनक धावसंख्येपर्यंत घेऊन गेले. या दोघांची १०४ धावांची भागीदारी ४८व्या षटकात तुटली. विपराज ४९ चेंडूंत ६ चौकारांसह ५१ धावांवर रन आऊट झाला. पाठोपाठ अर्शद खानही २ धावांवर पायचीत झाला. सूर्यांश मैदानावर शेवटपर्यंत उभा राहिला आणि त्याच्या ६६ चेंडूंत ३ चौकार व २ षटकारांसह ७२ धावांच्या खेळीने संघाला सर्वबाद २६५ धावांपर्यंत पोहोचवले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.