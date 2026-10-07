Cricket

IND U19 vs AUS U19 : तन्मय बलोडाच्या १४ विकेट्स अन् ऑस्ट्रेलियाची दाणादाण; भारताने ५ चेंडूंत जिंकली मॅच, मालिका खिशात

Tanmay Baloda 14 wickets against Australia U19: भारताच्या १९ वर्षांखालील संघाने दुसऱ्या युवा कसोटीतही विजय मिळवून ऑस्ट्रेलियाच्या १९ वर्षांखालील संघाविरुद्धची मालिका २-० ने खिशात घातली.
India U19 vs Australia U19

Tanmay Baloda 14 wickets against Australia U19

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

India U19 won by 10 wickets against Australia U19: भारतीय क्रिकेट वर्तुळात सध्या विजयाचे वारे वाहत आहेत. मंगळवारी भारताने ट्वेंटी-२० सामन्यात वेस्ट इंडिजला पराभूत केले आणि त्याचवेळी भारत अ संघानेही वन डे सामन्यात ऑस्ट्रेलिया अ संघाचा पराभव केला. भारताच्या १९ वर्षांखालील संघाने ही विजयी मालिका कायम राखताना बुधवारी ऑस्ट्रेलियाच्या १९ वर्षांखालील संघाविरुद्धची दुसरी कसोटी ५ चेंडूंत जिंकली. तन्मन बलोडा ( Tanmay Baloda ) ने दोन्ही डावांत मिळून १४ विकेट्स घेतल्या आणि भारतासमोर विजयासाठी केवळ ११ धावांचे लक्ष्य कांगारूंना ठेवता आले. भारताने ही मालिका २-० अशी खिशात घातली.

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