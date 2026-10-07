IND U19 vs AUS U19 : तन्मय बलोडाच्या १४ विकेट्स अन् ऑस्ट्रेलियाची दाणादाण; भारताने ५ चेंडूंत जिंकली मॅच, मालिका खिशात

India U19 won by 10 wickets against Australia U19: भारतीय क्रिकेट वर्तुळात सध्या विजयाचे वारे वाहत आहेत. मंगळवारी भारताने ट्वेंटी-२० सामन्यात वेस्ट इंडिजला पराभूत केले आणि त्याचवेळी भारत अ संघानेही वन डे सामन्यात ऑस्ट्रेलिया अ संघाचा पराभव केला. भारताच्या १९ वर्षांखालील संघाने ही विजयी मालिका कायम राखताना बुधवारी ऑस्ट्रेलियाच्या १९ वर्षांखालील संघाविरुद्धची दुसरी कसोटी ५ चेंडूंत जिंकली. तन्मन बलोडा ( Tanmay Baloda ) ने दोन्ही डावांत मिळून १४ विकेट्स घेतल्या आणि भारतासमोर विजयासाठी केवळ ११ धावांचे लक्ष्य कांगारूंना ठेवता आले. भारताने ही मालिका २-० अशी खिशात घातली. .तन्मयने पहिल्या डावात २५-११-३२-६ अशी स्पेल टाकून ऑस्ट्रेलियाला १७४ धावांवर गुंडाळले. पाहुण्याकडून चार्ली हेंडरसन ( ३७) व नील पटेल ( ३१) यांनी सर्वाधिक धावा केल्या. तन्मयला अयान अक्रमने दोन विकेट्स घेत चांगली साथ दिली. भारताने प्रत्युत्तरात पहिल्या डावात ३१५ धावा उभ्या केल्या. कर्णधार यशवर्धन चौहान ( ५२) व अभिप्राय बिस्वास ( ७३) यांनी अर्धशतकं झळकावली. मनल चौहान ( ३४), आर्यन यादव ( ३०) व प्रियांशू सिंग ( नाबाद ३०) यांनी चांगला खेळ केला..VVS Laxman निवड समितीच्या बैठकीत कसा? गौतम गंभीरची जागा घेण्याची तयारी की आणखी काही? BCCI ने दिले उत्तर.ऑस्ट्रेलियाच्या स्पेन्सर ग्रीनने ७ बळी टिपले. पण, फलंदाजांनी पुन्हा निराश केले. तन्मच्या गोलंदाजीसमोर त्यांनी शरणागती पत्करली. ब्लॅक कॅटल ( ६३) व एलि ब्रेन ( ३९) यांचा संघर्ष सोडल्यास ऑस्ट्रेलियाकडून कोणीच फारकाळ टिकले नाही. तन्मयने १९.५-५-४१-८ अशी स्पेल टाकून सामन्यात १४ विकेट्स घेतल्या. प्रियांशू सिंगने दोन विकेट्स घेतल्या आणि ऑस्ट्रेलियाचा दुसरा डाव १५१ धावांवर गडगडला..भुवनेश्वर कुमारची टीम इंडियात वापसी कशी झाली? Ajit Agarkar च्या जाण्याने खुला झाला मार्ग, कोणी भाकरी फिरवली?.भारताने ११ धावांचे लक्ष्य पाच चेंडूत पार केले. लक्ष्य रायचंदानीने ४ चेंडूंत ९ धावा कुटल्या आणि संघाला १० विकेट्स राखून विजय मिळवून दिला. तन्मय या विजयाचा नायक ठरला. तो मुळच हरयाणातील पलवाल येथील आहे आणि त्याने यापूर्वी २ प्रथम श्रेणी सामन्यांत १० विकेट्स घेतल्या आहेत. तो Slow Left arm Orthodox गोलंदाजी करतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.