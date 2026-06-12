Cricket

IND vs AFG: उद्यापासून वन-डेचा थरार! टीव्ही अन् मोबाईलवर LIVE मॅच कधी, कुठे पाहायची? जाणून घ्या वेळ

Where To Watch IND vs AFG Live On TV: भारत आणि अफगाणिस्तान यांच्यातील वनडे मालिकेला १३ जूनपासून सुरुवात होत आहे. धर्मशाळामध्ये होणाऱ्या पहिल्या सामन्याचे वेळापत्रक, लाईव्ह स्ट्रीमिंग आणि संघ जाणून घ्या.
IND vs AFG

IND vs AFG

esakal

Varsha Balhe
Updated on

Where To Watch IND vs AFG Live On TV: भारत आणि अफगाणिस्तान(IND vs AFG) यांच्यातील एकमेव कसोटी सामन्यातील विजयानंतर आता भारतीय संघ अफगाणिस्तानविरुद्ध ३ एकदिवसीय सामन्यांची मालिका खेळणार आहे.

यासाठी भारतीय संघ सज्ज झाला असून मालिकेला १३ जून म्हणजेच उद्यापासून सुरुवात होणार आहे.

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