IND vs AFG: उद्यापासून वन-डेचा थरार! टीव्ही अन् मोबाईलवर LIVE मॅच कधी, कुठे पाहायची? जाणून घ्या वेळ

Where To Watch IND vs AFG Live On TV: भारत आणि अफगाणिस्तान(IND vs AFG) यांच्यातील एकमेव कसोटी सामन्यातील विजयानंतर आता भारतीय संघ अफगाणिस्तानविरुद्ध ३ एकदिवसीय सामन्यांची मालिका खेळणार आहे. यासाठी भारतीय संघ सज्ज झाला असून मालिकेला १३ जून म्हणजेच उद्यापासून सुरुवात होणार आहे..मालिकेतील पहिला सामना हिमाचल प्रदेशमधील धर्मशाळा येथील मैदानावर रंगणार आहे. या मालिकेसाठी काही नवीन खेळाडूंचाही समावेश करण्यात आला आहे, ज्यामध्ये नितीश कुमार रेड्डी, प्रिन्स यादव आणि हर्ष दुबे यांसारख्या खेळाडूंचा समावेश आहे..World Cup 2027: 39 वर्षांचा विराट, 40 वर्षांचा रोहित; तरीही 2027 विश्वचषक खेळणार? अश्विनच्या वक्तव्याने रंगली चर्चा.या मालिकेत हॅमस्ट्रिंगच्या दुखापतीमुळे विराट कोहली संघाबाहेर गेला आहे. त्याच्या अनुपस्थितीत भारताला फलंदाजीच्या क्रमात काही बदल करावे लागणार आहेत. यामध्ये शुभमन गिल, इशान किशन, यशस्वी जैस्वाल आणि श्रेयस अय्यर हे खेळाडू महत्त्वाची भूमिका बजावतील. हार्दिक पांड्याच्या तंदुरुस्तीबाबत वाढती चिंता लक्षात घेता, त्याच्या पर्याय म्हणून वेगवान गोलंदाजी करणाऱ्या नितीश कुमार रेड्डीकडे सर्वांचे लक्ष असेल..भारत आणि अफगाणिस्तान यांच्यातील पहिला एकदिवसीय सामना कधी आणि कुठे खेळला जाणार?भारत आणि अफगाणिस्तान यांच्यातील एकदिवसीय मालिकेला १३ जूनपासून सुरुवात होणार आहे. मालिकेतील पहिला सामना धर्मशाळा येथील एचपीसीए स्टेडियमवर खेळला जाईल.हा सामना भारतीय वेळेनुसार दुपारी १.३० वाजता सुरू होईल. त्यापूर्वी अर्धा तास आधी, म्हणजेच दुपारी १ वाजता नाणेफेक होईल..या सामन्याचे थेट प्रक्षेपण कुठे पाहता येणार?भारत आणि अफगाणिस्तान यांच्यातील उद्याच्या सामन्याचे प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्कवर केले जाईल. तसेच या सामन्याचे थेट प्रक्षेपण जिओहॉटस्टारवर पाहता येईल..भारत आणि अफगाणिस्तान संघभारत शुभमन गिल (कर्णधार), यशस्वी जैस्वाल, केएल राहुल, कुलदीप यादव, नितीश कुमार रेड्डी, प्रसिद्ध कृष्णा, श्रेयस अय्यर, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, वॉशिंग्टन सुंदर, हर्ष दुबे, इशान किशन, अर्शदीप सिंग, गुरनूर ब्रार, प्रिन्स यादव..IND vs AFG, ODI : रोहित शर्मा अफगाणिस्तानविरुद्ध खेळणार की नाही? त्या Viral Video मुळे मिळालं स्पष्ट उत्तर.अफगाणिस्तानहशमतुल्लाह शाहिदी (कर्णधार), सेदिकुल्लाह अटल, रहमानुल्लाह गुरबाज (यष्टिरक्षक), इक्रम अलीखिल (यष्टिरक्षक), अझमतुल्लाह ओमरझाई, बिलाल सामी, नांगेलिया खरोती, फरीद अहमद मलिक, एएम गझनफर, मोहम्मद नबी, रशीद खान, दरविश रसूली, इब्राहिम उर रहमान, शरीफुल्लाह आणि इब्राहिम झद्रान..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.