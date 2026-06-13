Cricket

IND vs AFG 1st ODI: पाऊस थांबायचं नाव घेत नाही...षटकांची संख्या कमी होत चाललीय, आता ट्वेंटी-२० मॅच; जाणून घ्या कट ऑफ टाईम

India vs Afghanistan ODI reduced overs due to rain: भारत आणि अफगाणिस्तान यांच्यातील पहिल्या वन डे सामन्यावर पावसाचे संकट कायम आहे. धर्मशाला येथे सतत सुरू असलेल्या पावसामुळे खेळ सुरू होऊ शकलेला नाही आणि त्याचा थेट परिणाम सामन्याच्या षटकांवर होत आहे.
India vs Afghanistan ODI reduced overs due to rain

India vs Afghanistan ODI reduced overs due to rain

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

IND vs AFG cut off time for 20 over match: दुपारी १:३० वाजता सुरू होणारा सामना, आता साडेतीन वाजले तरी सुरू झालेला नाही. भारत-अफगाणिस्तान यांच्यातल्या पहिल्या वन डे सामन्यात पावसाने धुमाकूळ घातला आहे. त्यामुळे अजून नाणेफेकही झालेली नाही आणि आता पावसामुळे हा वन डे सामना २०-२० मध्ये खेळवला जाऊ शकतो. हाती आलेल्या वृत्तानुसार दोन तास पाऊस सतत पडल्याने षटकांची संख्या कमी होत चालली आहे आणि हे असेच सुरू राहिल्यास हा सामना ट्वेंटी-२० फॉरमॅटमध्ये होईल. त्यासाठीचा कट ऑफ टाईम हाती आला आहे.

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