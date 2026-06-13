IND vs AFG 1st ODI: पाऊस थांबायचं नाव घेत नाही...षटकांची संख्या कमी होत चाललीय, आता ट्वेंटी-२० मॅच; जाणून घ्या कट ऑफ टाईम

IND vs AFG cut off time for 20 over match: दुपारी १:३० वाजता सुरू होणारा सामना, आता साडेतीन वाजले तरी सुरू झालेला नाही. भारत-अफगाणिस्तान यांच्यातल्या पहिल्या वन डे सामन्यात पावसाने धुमाकूळ घातला आहे. त्यामुळे अजून नाणेफेकही झालेली नाही आणि आता पावसामुळे हा वन डे सामना २०-२० मध्ये खेळवला जाऊ शकतो. हाती आलेल्या वृत्तानुसार दोन तास पाऊस सतत पडल्याने षटकांची संख्या कमी होत चालली आहे आणि हे असेच सुरू राहिल्यास हा सामना ट्वेंटी-२० फॉरमॅटमध्ये होईल. त्यासाठीचा कट ऑफ टाईम हाती आला आहे..२०२७ चा वन डे वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या तयारीसाठी भारत आणि अफगाणिस्तान यांच्यातील मालिका महत्त्वाची आहे. पण, पहिल्या वन डे सामन्यावर पावसाचे संकट कायम आहे. धर्मशाला येथे सतत सुरू असलेल्या पावसामुळे खेळ सुरू होऊ शकलेला नाही आणि त्याचा थेट परिणाम सामन्याच्या षटकांवर होत आहे. वेळ जसजसा पुढे सरकत आहे, तसतशी षटकांची संख्या कमी होत आहे..पोलिसांनी गळा पकडला, मारहाण अन् शिवीगाळ केली! आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटपटूसोबत भयानक घडलं; बोर्डाची चौकशीची मागणी.सामनाधिकारी आणि आयोजक परिस्थितीवर सातत्याने लक्ष ठेवून आहेत. मैदान खेळासाठी तयार होताच सामना सुरू करण्याचा प्रयत्न केला जाईल. उपलब्ध माहितीनुसार, २० षटकांचा सामना खेळवण्यासाठी कट-ऑफ वेळ सायंकाळी ६:३२ अशी निश्चित करण्यात आली आहे. जर त्यानंतरही खेळ सुरू होऊ शकला नाही, तर सामन्याचा निकाल काढणे कठीण होऊ शकते..IND VS AFG 1ST ODI: विराटच्या जागेवर कोण खेळणार? टीम इंडियाच्या प्रशिक्षकाने दिले संकेत; यष्टिरक्षकही बदलणार... नेमकं काय होणार? .भारत आणि अफगाणिस्तान या दोन्ही संघांचे खेळाडू ड्रेसिंग रूममध्ये प्रतीक्षा करत असून, हजारो चाहतेही पावसाने विश्रांती घ्यावी याची वाट पाहत आहेत. हवामानाच्या अंदाजानुसार दुपारी दीड वाजता पावसाची शक्यता ६४ टक्के आहे, हीच शक्यता साडेचारवाजेपर्यंत तशीच आहे. त्यानंतर हळुहळू पावसाचा जोर कमी होईल. साहेसहानंतर पावसाची शक्यता ३६ टक्केच वर्तवली जात आहे. या परिस्थितीत षटकांची संख्या कमी होण्याचा अंदाज आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.