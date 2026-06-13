IND vs AFG 1st ODI: धर्मशालेतून वाईट बातमी! पहिला सामना वेळेत सुरू होण्याची शक्यता कमी, चाहत्यांच्या आनंदावर विरजण

Dharamsala weather update for IND vs AFG ODI: भारत-अफगाणिस्तान, यांच्यातल्या वन डे मालिकेला आजपासून सुरूवात होत आहे. २०२७ च्या वन डे वर्ल्ड कप स्पर्धेची तयारी या मालिकेतून सुरू होणार आहे आणि त्यामुळेच दोन्ही संघांसाठी ती महत्त्वाची आहे. भारतीय संघ विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, आदी सीनियर खेळाडूंच्या अनुपस्थिती या मालिकेत मैदानावर उतरणार आहे. त्यामुळेच नव्या दमाच्या खेळाडूंच्या तयारीची चाचपणी करण्याची हीच योग्य वेळ आहे. असे असले तरी धर्मशाला येथे होणारा पहिल्या सामन्यावर अनिश्चिततेचे सावट तयार झाले आहे..२०१० पासून भारताविरुद्ध खेळलेल्या वन डे मालिकेत अफगाणिस्तानला एकही विजय मिळवता आलेला नाही. पण, २०२७ चा वर्ल्ड कप डोळ्यासमोर ठेवून अफगाणिस्तानचा संघही या मालिकेत पलटवार करण्याच्या तयारीनेच आहेत. भारताला मागील पाचपैकी तीन वन डे सामन्यांत हार पत्करावी लागली आहे. त्यात घरच्या मैदानावर न्यूझीलंडविरुद्ध झालेल्या मालिका पराभवाचा समावेश आहे. तेच अफगाणिस्ताननी त्यांचे मागील चार वन डे सामने जिंकले आहेत..IND vs AFG: उद्यापासून वन-डेचा थरार! टीव्ही अन् मोबाईलवर LIVE मॅच कधी, कुठे पाहायची? जाणून घ्या वेळ.भारत आणि अफगाणिस्तान यांच्यातील ही पहिली द्विपक्षीय वन डे मालिका असेल. या फॉरमॅटमध्ये हे दोन संघ आतापर्यंत केवळ वर्ल्ड कप आणि आशिया चषक स्पर्धांमध्येच आमनेसामने आले आहेत. त्यांच्यातील चार वन डे सामन्यांपैकी भारताने तीन जिंकले असून, एक सामना बरोबरीत सुटला आहे. रशीद खानने भारताविरुद्धच्या तीन वन डे सामन्यांमध्ये पाच बळी घेतले आहेत. आयपीएलमधील प्रभावी कामगिरीनंतर तो ही मालिका खेळणार असून अफगाणिस्तानसाठी तो महत्त्वपूर्ण ठरेल. भारताचा श्रेयस अय्यर ३००० वन डे धावा पूर्ण करण्यापासून २३ धावा दूर आहे, तर शुभमन गिलला हा टप्पा गाठण्यासाठी ४७ धावांची गरज आहे..हवामान खात्याच्या अंदाजानुसार सामन्यादरम्यान पावसाची शक्यता असल्याने सामना वेळेत सुरू होईल की नाही, याबाबत साशंकता निर्माण झाली आहे. सकाळपासूनच धर्मशाला परिसरात ढगाळ वातावरण असून अधूनमधून पावसाच्या सरी कोसळण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. खेळपट्टी आणि मैदानावरील परिस्थितीवरही हवामानाचा परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे सामना अधिकाऱ्यांनाही परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवावे लागणार आहे..IND vs AFG 1st ODI : यशस्वी जैस्वालला संधी नाहीच! पहिल्या वन डे साठी भारताची प्लेइंग इलेव्हन; हार्दिकच्या जागी कोण? रोहितसोबत सलामीला... .हवामानाच्या अंदाजानुसार दुपारी दीड वाजता पावसाची शक्यता ६४ टक्के आहे, हीच शक्यता साडेचारवाजेपर्यंत तशीच आहे. त्यानंतर हळुहळू पावसाचा जोर कमी होईल. साहेसहानंतर पावसाची शक्यता ३६ टक्केच वर्तवली जात आहे. या परिस्थितीत षटकांची संख्या कमी होण्याचा अंदाज आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.