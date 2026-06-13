Cricket

IND vs AFG 1st ODI: धर्मशालेतून वाईट बातमी! पहिला सामना वेळेत सुरू होण्याची शक्यता कमी, चाहत्यांच्या आनंदावर विरजण

India vs Afghanistan 1st ODI rain forecast Dharamsala: भारत आणि अफगाणिस्तान यांच्यातील पहिल्या वन डे सामन्यापूर्वी धर्मशालेतून चाहत्यांसाठी निराशाजनक बातमी समोर आली आहे. हवामान खात्याच्या अंदाजानुसार सामन्यादरम्यान पावसाची शक्यता असल्याने सामना वेळेत सुरू होईल की नाही, याबाबत साशंकता निर्माण झाली आहे.
Will rain affect India vs Afghanistan match today

Will rain affect India vs Afghanistan match today

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Dharamsala weather update for IND vs AFG ODI: भारत-अफगाणिस्तान, यांच्यातल्या वन डे मालिकेला आजपासून सुरूवात होत आहे. २०२७ च्या वन डे वर्ल्ड कप स्पर्धेची तयारी या मालिकेतून सुरू होणार आहे आणि त्यामुळेच दोन्ही संघांसाठी ती महत्त्वाची आहे. भारतीय संघ विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, आदी सीनियर खेळाडूंच्या अनुपस्थिती या मालिकेत मैदानावर उतरणार आहे. त्यामुळेच नव्या दमाच्या खेळाडूंच्या तयारीची चाचपणी करण्याची हीच योग्य वेळ आहे. असे असले तरी धर्मशाला येथे होणारा पहिल्या सामन्यावर अनिश्चिततेचे सावट तयार झाले आहे.

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