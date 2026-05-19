IND VS AFG 2026 Squad: रिषभ पंतचा करेक्ट कार्यक्रम! उप कर्णधारपदावरून उचलबांगडी; ३ वर्षानंतर 'या' खेळाडूकडे पुन्हा जबाबदारी

IND vs AFG 2026 squad selection news: भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने (BCCI) अफगाणिस्तानविरुद्धच्या आगामी एकमेव कसोटी सामन्यासाठी १५ सदस्यीय संघाची घोषणा केली आहे. हा कसोटी सामना ६ जून रोजी न्यू चंदीगडमधील मुल्लानपूर येथे सुरू होईल. शुभमन गिल भारतीय संघाचे नेतृत्व करणार आहे, परंतु उपकर्णधारपदी बदल झाला आहे. रिषभ पंतकडून ही जबाबदारी काढून घेतील गेली आहे. .परंतु, गुवाहाटी येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत बीसीसीआयचे मुख्य निवडकर्ता अजित आगरकर यांच्या उपस्थितीत BCCIचे सचिव देवजित सैकिया यांनी जाहीर केलेल्या संघानुसार, केएल राहुलने ( KL Rahul ) त्या भूमिकेत त्याची जागा घेतली आहे..India Squad vs Afghanistan: नव्या दमाचा कसोटी संघ; वन डे संघातही प्रयोग, रोहित शर्मा, हार्दिक यांचा.....राहुलची भारतीय कसोटी संघाच्या उपकर्णधारपदी पुन्हा नियुक्ती करण्यात आली आहे. रोहित शर्माच्या नेतृत्वाखाली तो उपकर्णधार होता; मात्र २०२३ मध्ये त्याला या पदावरून हटवण्यात आले होते. विशेष म्हणजे, जेव्हा पंत दुखापतग्रस्त झाला होता आणि राहुल संघात उपस्थित होता,तेव्हा वेस्ट इंडिज मालिकेसाठी उपकर्णधारपदाची जबाबदारी रवींद्र जडेजाकडे सोपवण्यात आली होती. पण, जडेजाला अफगाणिस्तानविरुद्धच्या एकमेव कसोटी सामन्यातून विश्रांती दिली गेली आहे. त्याचा वन डे संघातही समावेश केला गेलेला नाही..आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे अक्षर पटेलचा या दोन्ही संघात समावेश नाही. रिषभ पंतने भारतासाठी ४९ कसोटी सामन्यात ३४७६ धावा करताना ८ शतकं व १८ अर्धशतकं झळकावली आहेत. त्याशिवाय त्याने १६० झेल व १६ स्टम्पिंगही केले आहेत. त्याने भारतासाठी शेवटचा कसोटी सामना नोव्हेंबर २०२५ मध्ये दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध खेळला होता. तेच राहुलने ६७ कसोटीत ४०५३ धावा केल्या आहेत आणि त्यात ११ शतकं व २० अर्धशतकांचा समावेश आहे. तोही गुवाहाटी ( वि. आफ्रिका) कसोटीत भारतीय संघाचा सदस्य होता. .India Test Squad: शुभमन गिल ( कर्णधार), यशस्वी जैस्वाल, लोकेश राहुल ( उप कर्णधार), साई सुदर्शन, रिषभ पंत, देवदत्त पडिक्कल, नितीश कुमार रेड्डी, वॉशिंग्टन सुंदर, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, मानव सुथार, गुरनूर ब्रार, हर्ष दुबे, ध्रुव जुरेलIndia ODI Squad: शुभमन गिल, रोहित शर्मा*, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (VC), लोकेश राहुल, इशान किशन, हार्दिक पांड्या*, नितीश कुमार रेड्डी, वॉशिंग्टन सुंदर, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंग, प्रसिद्ध कृष्णा, प्रिंस यादव, गुरनूर ब्रार, हर्ष दुबे.