IND VS AFG 2026 SQUAD: "त्याची चर्चाच झाली नाही..."; मोहम्मद शमीला वगळण्यावर अजित आगरकरचं स्फोटक वक्तव्य

Ajit Agarkar on Mohammed Shami exclusion: इंडियन प्रीमिअर लीगनंतर होणाऱ्या अफगाणिस्तानविरुद्धच्या आगामी कसोटी आणि वन डे मालिकेसाठी भारतीय संघांची घोषणा मंगळवारी करण्यात आली. या मालिकेची सुरुवात ६ जून रोजी एकाच कसोटी सामन्याने होणार आहे. निवड समितीने आगामी मालिकेसाठी काही महत्त्वाचे निर्णय जाहीर केले करताना पुन्हा एकदा मोहम्मद शमीकडे काणाडोळा केला. अजित आगरकर यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने पुन्हा एकदा वेगवान गोलंदाजाकडे दुर्लक्ष केले आणि त्याला दोन्ही संघांमध्ये स्थान देऊ शकली नाही..रणजी करंडक स्पर्धेतील उत्कृष्ट कामगिरीनंतर मोहम्मद शमीला भारतीय संघात परतण्याची आशा होती. या स्पर्धेत त्याने ७ सामन्यांमध्ये १६.७२ च्या प्रभावी सरासरीने ३७ बळी घेत हंगामातील सहावा सर्वाधिक बळी घेणारा गोलंदाज म्हणून स्थान मिळवले होते. मात्र, LSGच्या या वेगवान गोलंदाजाची प्रतीक्षा अधिकच लांबत चालली आहे. फेब्रुवारीमध्ये झालेल्या रणजी ट्रॉफीच्या उपांत्य सामन्यात, जम्मू आणि काश्मीरविरुद्ध पराभव पत्करावा लागला असला तरी, शमीने ११४ धावांत ९ बळी घेत आश्चर्यकारक कामगिरी नोंदवली..IND VS AFG 2026 Squad: रिषभ पंतचा करेक्ट कार्यक्रम! उप कर्णधारपदावरून उचलबांगडी; ३ वर्षानंतर 'या' खेळाडूकडे पुन्हा जबाबदारी.मोहम्मद शमीच्या अनुपस्थितीबद्दल विचारले असता निवड समिती प्रमुखांनी सांगितले की, सध्या त्यांच्याकडे असलेल्या माहितीनुसार, हा वेगवान गोलंदाज फक्त ट्वेंटी-२० आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेळत आहे आणि म्हणूनच आगामी स्पर्धेसाठी त्याच्यावर कोणतीही चर्चा झाली नाही. आम्हाला सांगण्यात आले आहे की, सध्या तो ट्वेंटी-२० क्रिकेटसाठीच तयार आहे, त्यामुळे मोहम्मद शमीबद्दल कोणतीही चर्चा झाली नाही..शमीचा शेवटचा वन डे सामना दुबईमध्ये २०२५ च्या चॅम्पियन्स ट्रॉफीच्या अंतिम सामन्यात न्यूझीलंडविरुद्ध खेळला होता. भारताने तो जिंकला होता. भारतासाठी त्याचा शेवटचा कसोटी सामना २०२३ मध्ये ओव्हल येथे झालेल्या जागतिक कसोटी चॅम्पियनशिपच्या अंतिम सामन्यात ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध होता. २०२५ मध्ये, त्याने मुंबईत इंग्लंडविरुद्ध भारतासाठी आपला शेवटचा ट्वेंटी-२० आंतरराष्ट्रीय सामना खेळला..India Squad vs Afghanistan: नव्या दमाचा कसोटी संघ; वन डे संघातही प्रयोग, रोहित शर्मा, हार्दिक यांचा.....आयपीएल २०२६ च्या सध्या सुरू असलेल्या हंगामात त्याने चांगली सुरुवात केली, पण अखेरीस तो तितकी प्रभावी कामगिरी करू शकला नाही. सध्या त्याच्या नावावर १२ सामन्यांमध्ये १० बळी आहेत.