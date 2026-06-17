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IND vs AFG 2nd ODI: नितीश कुमार रेड्डीची निवड का केली नाही? BCCI चे चिंता वाढवणारे अपडेट्स; नवा ओपनर दुसऱ्या षटकात OUT

BCCI update on Nitish Kumar Reddy injury: भारत आणि अफगाणिस्तान यांच्यातील दुसऱ्या वन डे सामन्यापूर्वी टीम इंडियासाठी एक चिंताजनक बातमी समोर आली आहे. युवा अष्टपैलू नितीश कुमार रेड्डीची प्लेइंग इलेव्हनमध्ये निवड न झाल्याने अनेक प्रश्न उपस्थित झाले होते. आता बीसीसीआयने यामागचे कारण स्पष्ट केले आहेत.
Why was Nitish Kumar Reddy not selected for 2nd ODI against Afghanistan

Why was Nitish Kumar Reddy not selected for 2nd ODI against Afghanistan

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

India vs Afghanistan, 2nd ODI Marathi Update: भारत-अफगाणिस्तान यांच्यातल्या दुसऱ्या वन डे सामन्यात यजमान भारत फलंदाजीला आला. यशस्वी जैस्वालच्या समावेशामुळे तो कोणत्या क्रमांकावर फलंदाजी करेल, हा सर्वांना पडलेला प्रश्न होता. कारण शुभमन गिल हा नियमित सलामीवीर संघात होता आणि रोहित शर्मासह तोच सलामीला येणे अपेक्षित होते. पण, मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर याने डावपेच बदलले व यशस्वी-रोहित ही जोडी सलामीला पाठवली. भारतीय संघ प्लेइंग इलेव्हनमध्ये तीन बदलांसह मैदानावर उतरला आणि नितीश कुमार रेड्डीची अनुपस्थिती सर्वांना खटकली. BCCI ने नितीशच्या न खेळण्यामागचं कारण नंतर स्पष्ट केले.

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