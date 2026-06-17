IND vs AFG 2nd ODI: नितीश कुमार रेड्डीची निवड का केली नाही? BCCI चे चिंता वाढवणारे अपडेट्स; नवा ओपनर दुसऱ्या षटकात OUT

India vs Afghanistan, 2nd ODI Marathi Update: भारत-अफगाणिस्तान यांच्यातल्या दुसऱ्या वन डे सामन्यात यजमान भारत फलंदाजीला आला. यशस्वी जैस्वालच्या समावेशामुळे तो कोणत्या क्रमांकावर फलंदाजी करेल, हा सर्वांना पडलेला प्रश्न होता. कारण शुभमन गिल हा नियमित सलामीवीर संघात होता आणि रोहित शर्मासह तोच सलामीला येणे अपेक्षित होते. पण, मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर याने डावपेच बदलले व यशस्वी-रोहित ही जोडी सलामीला पाठवली. भारतीय संघ प्लेइंग इलेव्हनमध्ये तीन बदलांसह मैदानावर उतरला आणि नितीश कुमार रेड्डीची अनुपस्थिती सर्वांना खटकली. BCCI ने नितीशच्या न खेळण्यामागचं कारण नंतर स्पष्ट केले..भारतीय संघाने पहिल्या वन डेत विजय मिळवून मालिकेत १-० अशी आघाडी घेतली होती आणि आजचा सामना जिंकून विजयी आघाडी घेण्याचा प्रयत्न आहे. पण, २०२७ च्या वन डे वर्ल्ड कप स्पर्धेसाठी संघबांधणीच्या दृष्टीने ही मालिका भारतासाठी महत्त्वाची आहे. विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज यांच्या गैरहजेरीत युवा खेळाडूंची चाचपणी करण्याची हीच संधी आहे. त्यामुळेच आजच्या सामन्यातून प्रिन्स यादवने पदार्पण केले. नितीश रेड्डी, हर्ष दुबे व प्रसिद्ध कृष्णा यांच्या जागेवर आज कुलदीप यादव, प्रिन्स व यशस्वी यांना प्लेइंग इलेव्हनमध्ये संधी दिली गेली..IND vs AFG 2nd ODI: यशस्वी जैस्वालचे पुनरागमन, मग रोहित शर्मा संघाबाहेर झाला का? टीम इंडियात ३ बदल, प्रिन्स यादवचे पदार्पण.रोहितसह सलामीला आलेल्या यशस्वीला दुसऱ्या षटकात पॉइंटवर झेलबाद होऊन माघारी परतावे लागले. मोहम्मद सालीमने भारताच्या सलामीवीराला ४ धावांवर बाद केले आणि भारताला ९ धावांवर पहिला धक्का बसला. दरम्यान, पहिल्या वन डेत दोन विकेट्स घेणारा नितीश रेड्डी डाव्या मांडीच्या दुखण्यामुळे या सामन्यासाठी तो उपलब्ध नसल्याचे बीसीसीआयने स्पष्ट केले..Afghanistan (Playing XI): रहमनुल्लाह गुरबाज, इब्राहिम झाद्रान, सेदिकुल्लाह अटल, रहमत शाह, हशमतुल्लाह शाहिदी, दार्विश रसूली, राशिद खान, नांगेयालिया खारोटी, अल्लाह गझनफर, मोहम्मद सलीम सफी, बिलाल समीIndia (Playing XI): यशस्वी जैस्वाल, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, इशान किशन, श्रेयस अय्यर, लोकेश राहुल, वॉशिंग्टन सुंदर, कुलदीप यादव, गुरनूर ब्रार, अर्शदीप सिंग, प्रिन्स यादव.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.