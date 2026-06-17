IND vs AFG 2nd ODI: यशस्वी जैस्वालचे पुनरागमन, मग रोहित शर्मा संघाबाहेर झाला का? टीम इंडियात ३ बदल, प्रिन्स यादवचे पदार्पण

India vs Afghanistan, 2nd ODI Marathi Update: भारत-अफगाणिस्तान यांच्यातला दुसरा वन डे सामना लखनौच्या एकाना स्टेडियमवर खेळवला जातोय. भारताने पहिला सामना जिंकून मालिकेत १-० अशी आघाडी घेतली आहे आणि आजचा सामना जिंकून विजयी आघाडी घेण्याचा यजमानांचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे प्लेइंग इलेव्हनमध्ये प्रयोग होण्याची शक्यता फार कमी होती. २०२७ च्या वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या तयारीसाठी ही मालिका महत्त्वाची आहे आणि रोहित शर्माच्या कामगिरीवर सर्वांचे लक्ष लागून आहे. अफगाणिस्तानने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला. .अफगाणिस्तान वन डे क्रिकेटमध्ये भारतासमोर पाच वेळा आमनेसामने आले असून, २०१८ च्या आशिया कपमध्ये दुबई येथे झालेला सामना हा त्यांचा सर्वोत्तम बरोबरीचा निकाल आहे. श्रेयस अय्यरच्या ३००० वन डे धावा पूर्ण व्हायला ११ धावा कमी आहेत, गुरबाजच्या २००० धावांसाठी १० धावांची, तर इशान किशनला १००० धावा पूर्ण करण्यासाठी ३३ धावांची गरज आहे..IND A vs AFG A: दोन जीवदान मिळूनही वैभव सूर्यवंशी अपयशी ठरला; अफगाणिस्तानच्या गोलंदाजाने त्याला कसा बाद केला? Video Viral.अफगाणिस्तानने लखनौमध्ये चार एकदिवसीय सामने खेळले आहेत. नोव्हेंबर २०१९ मध्ये त्यांना वेस्ट इंडिजविरुद्ध ०-३ असा पराभव पत्करावा लागला होता, तर २०२३ च्या वर्ल्ड कपदरम्यान त्यांनी नेदरलँड्सचा सात गडी राखून पराभव केला होता. भारताने एकाना स्टेडियमवर दोन वन डे सामने खेळले आहेत: २०२२ मध्ये त्यांना दक्षिण आफ्रिकेकडून नऊ धावांनी पराभव स्वीकारावा लागला होता, तर २०२३ च्या वर्ल्ड कपदरम्यान त्यांनी इंग्लंडचा १०० धावांनी पराभव केला होता..अफगाणिस्तानने टॉस जिंकून भारताला प्रथम फलंदाजीसाठी बोलावले. अफगाणिस्तानने प्लेइंग इलेव्हनमध्ये तीन बदल केले आहेत. मोहम्मद नबी आजारी पडला आहे आणि अझमत सराव सत्रात दुखापत झाला आहे. बिलाल व रसूली यांचे पदार्पण होत आहे. भारताच्या संघातही तीन बदल झाले आहेत आणि प्रिन्स यादव आज पदार्पण करतोय, तर कुलदीप यादव व यशस्वी जैस्वाल यांचे पुनरागमन होत आहे. त्यामुळे आजच्या सामन्यात रोहितसह यशस्वी सलामीला दिसेल... .Fifa World Cup 2026 : लिओनेल मेस्सीची हॅटट्रिक, वर्ल्ड रेकॉर्डशी बरोबरी अन् अश्रू अनावर; अर्जेंटिनाचा अल्जेरियावर दणदणीत विजय.Afghanistan (Playing XI): रहमनुल्लाह गुरबाज, इब्राहिम झाद्रान, सेदिकुल्लाह अटल, रहमत शाह, हशमतुल्लाह शाहिदी, दार्विश रसूली, राशिद खान, नांगेयालिया खारोटी, अल्लाह गझनफर, मोहम्मद सलीम सफी, बिलाल समीIndia (Playing XI): यशस्वी जैस्वाल, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, इशान किशन, श्रेयस अय्यर, लोकेश राहुल, वॉशिंग्टन सुंदर, कुलदीप यादव, गुरनूर ब्रार, अर्शदीप सिंग, प्रिन्स यादव.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.