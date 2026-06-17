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IND vs AFG 2nd ODI: रोहित शर्माच्या खेळण्यावर अनिश्चितता? शुभमनसोबर ओपनर कोण? जाणून घ्या प्लेईंग इलेव्हन

Possible Changes in India's Playing XI Ind vs Afg : भारत-अफगाणिस्तान दुसऱ्या वनडेपूर्वी रोहित शर्मा खेळणार की नाही याबाबत उत्सुकता वाढली आहे. शुभमन गिलसोबत सलामीला कोण उतरणार? जाणून घ्या संभाव्य प्लेइंग इलेव्हन.
IND vs AFG 2nd ODI

IND vs AFG 2nd ODI

esakal

Varsha Balhe
Updated on

IND vs AFG 2nd ODI: भारत आणि अफगाणिस्तान (IND vs AFG) यांच्यात ३ एकदिवसीय सामन्यांची मालिका सुरू आहे. या मालिकेतील दुसरा एकदिवसीय सामना आज लखनऊच्या एकना मैदानावर खेळवला जाणार आहे. पहिल्या सामन्यात विजय मिळवत भारतीय संघाने मालिकेत १-० अशी आघाडी घेतली आहे.

त्यामुळे आजचा सामना जिंकून मालिका आपल्या नावावर करण्याच्या उद्देशाने भारतीय संघ मैदानात उतरणार आहे. त्याचबरोबर आगामी २०२७ च्या एकदिवसीय विश्वचषकाच्या तयारीच्या दृष्टीनेही हा सामना भारतीय संघासाठी महत्त्वाचा मानला जात आहे.

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