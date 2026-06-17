IND vs AFG 2nd ODI: रोहित शर्माच्या खेळण्यावर अनिश्चितता? शुभमनसोबर ओपनर कोण? जाणून घ्या प्लेईंग इलेव्हन

IND vs AFG 2nd ODI: भारत आणि अफगाणिस्तान (IND vs AFG) यांच्यात ३ एकदिवसीय सामन्यांची मालिका सुरू आहे. या मालिकेतील दुसरा एकदिवसीय सामना आज लखनऊच्या एकना मैदानावर खेळवला जाणार आहे. पहिल्या सामन्यात विजय मिळवत भारतीय संघाने मालिकेत १-० अशी आघाडी घेतली आहे. त्यामुळे आजचा सामना जिंकून मालिका आपल्या नावावर करण्याच्या उद्देशाने भारतीय संघ मैदानात उतरणार आहे. त्याचबरोबर आगामी २०२७ च्या एकदिवसीय विश्वचषकाच्या तयारीच्या दृष्टीनेही हा सामना भारतीय संघासाठी महत्त्वाचा मानला जात आहे..२०२७ मध्ये दक्षिण आफ्रिका, नामिबिया आणि झिम्बाब्वे येथे एकदिवसीय विश्वचषक खेळवला जाणार आहे. त्यापूर्वी भारतीय संघ विविध खेळाडू आणि संयोजनांची चाचपणी करत आहे. त्यामुळे अफगाणिस्तानविरुद्धची ही मालिका संघ व्यवस्थापनासाठी महत्त्वाची ठरत आहे. पहिल्या सामन्यात भारताने सहज विजय मिळवला होता. मात्र, दुसऱ्या सामन्यात प्लेइंग इलेव्हनमध्ये काही बदल होणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे..IND vs AFG 1st ODI : यशस्वी जैस्वालला संधी नाहीच! पहिल्या वन डे साठी भारताची प्लेइंग इलेव्हन; हार्दिकच्या जागी कोण? रोहितसोबत सलामीला... .विशेषतः भारताचा माजी कर्णधार आणि सलामीवीर रोहित शर्मा खेळणार की नाही, याबाबत काहीशी अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. पहिल्या सामन्यात यशस्वी जयस्वालला संधी मिळाली नव्हती. त्यामुळे आजच्या सामन्यात शुभमन गिलसोबत सलामीला रोहित शर्मा उतरणार की यशस्वी जयस्वालला संधी दिली जाणार, याची उत्सुकता क्रिकेट चाहत्यांना लागली आहे..पहिल्या सामन्यात रोहित शर्माची कामगिरी फारशी प्रभावी ठरली नव्हती. मात्र, सामन्यापूर्वी झालेल्या ९० मिनिटांच्या सराव सत्रात रोहितने शुभमन गिलसोबत बराच वेळ फलंदाजीचा सराव केला. त्याने प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर ब्रार, अर्शदीप सिंग, प्रिन्स यादव आणि कुलदीप यादव यांच्या गोलंदाजीचा सामना करत स्वतःला तयार केले..विराट कोहलीच्या स्थानावर या मालिकेसाठी यशस्वी जयस्वालला संघात स्थान देण्यात आले आहे. मात्र, पहिल्या सामन्यात त्याला प्लेइंग इलेव्हनमध्ये संधी मिळाली नव्हती. त्यामुळे आजच्या सामन्यात त्याला संधी मिळते का आणि रोहित शर्मा खेळतो की नाही, याकडे सर्वांचे लक्ष असणार आहे. शुभमन गिलसोबत सलामीला नेमका कोण उतरणार, याचे उत्तर आजच्या सामन्यात मिळणार आहे..IND vs AFG 2nd ODI: वर्ल्ड कपच्या तयारीसाठी गिलचा 'मास्टर प्लॅन'; दुसऱ्या सामन्याच्या प्लेइंग ११ मध्ये होणार २ मोठे बदल.दुसऱ्या सामन्यासाठी भारताचा संघशुभमन गिल (कर्णधार), रोहित शर्मा, यशस्वी जयस्वाल, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, हार्दिक पंड्या, नितीश कुमार रेड्डी, वॉशिंग्टन सुंदर, कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंग, हर्ष दुबे, इशान किशन, गुरनूर ब्रार, प्रिन्स यादव..दुसऱ्या सामन्यासाठी अफगाणिस्तानचा संघहशमतुल्ला शाहिदी (कर्णधार), सेदीकुल्लाह अटल, रहमानुल्ला गुरबाज (यष्टिरक्षक), इक्रम अलीखिल (यष्टिरक्षक), अजमतुल्ला उमरझाई, बिलाल सामी, नांगेयालिया खरोती, फरीद अहमद मलिक, एएम गझनफर, मोहम्मद नबी, रशीद खान, दरविश शरीफ, दरविश रहमान आणि इब्राहिम झद्रान..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.