IND vs AFG 2nd ODI: वर्ल्ड कपच्या तयारीसाठी गिलचा 'मास्टर प्लॅन'; दुसऱ्या सामन्याच्या प्लेइंग ११ मध्ये होणार २ मोठे बदल

IND vs AFG 2nd ODI: भारत आणि अफगाणिस्तान(IND vs AFG) यांच्यात सध्या एकदिवसीय मालिका सुरू आहे. या मालिकेतील पहिला सामना धर्मशाळा येथे खेळवण्यात आला होता. या सामन्यात भारताने अफगाणिस्तानचा ७ गडी राखून पराभव करत मालिकेत १-० अशी आघाडी घेतली आहे. पहिल्या सामन्यात भारतीय कर्णधार शुभमन गिलने शानदार खेळी करत संघाला विजय मिळवून दिला. शनिवारी झालेल्या या सामन्यात भारताने सहज विजय मिळवत मालिकेची दमदार सुरुवात केली..भारत आणि अफगाणिस्तान यांच्यातील तीन सामन्यांच्या एकदिवसीय (ODI) मालिकेतील दुसरा सामना उद्या, १७ जून २०२६ रोजी खेळवला जाणार आहे. हा सामना लखनऊ येथील भारतरत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियमवर दुपारी १:३० वाजता सुरू होईल.उद्याचा सामना जिंकून मालिका आपल्या नावावर करण्याचा टीम इंडियाचा प्रयत्न असेल. .IND vs AFG: सिराज आणि केएल राहुल भिडणार इतक्यात... मानव सुतारच्या पहिल्या विकेटवेळी मैदानात नेमकं काय घडलं? पाहा Video.मात्र, आता दुसऱ्या सामन्यात विजय मिळवून मालिका जिंकण्याइतकेच भारतीय संघाचे लक्ष आगामी एकदिवसीय विश्वचषकाच्या तयारीवर देखील असणार आहे. सामन्यापूर्वी भारतीय कर्णधार शुभमन गिलने संघाच्या तयारीबाबत मोठे वक्तव्य केले आहे. गिल म्हणाला की, आगामी विश्वचषक डोळ्यासमोर ठेवून संघ व्यवस्थापन सध्या वेगवेगळ्या खेळाडूंना संधी देत विविध कॉम्बिनेशनची चाचपणी करत आहे. "संघासाठी नेमकं काय सर्वोत्तम ठरतंय, हे समजून घेण्यावर आमचा फोकस आहे," असे गिलने सांगितले..या खेळाडूंना मिळू शकते संधीअफगाणिस्तानविरुद्धच्या दुसऱ्या एकदिवसीय सामन्यात भारतीय संघात काही बदल पाहायला मिळू शकतात. अनुभवी फिरकीपटू कुलदीप यादवला संघात स्थान मिळण्याची शक्यता आहे. अलीकडच्या काळात त्याचा फॉर्म फारसा चांगला नसला तरी मधल्या षटकांमध्ये सामन्यावर नियंत्रण ठेवण्याची त्याची क्षमता लक्षात घेता त्याला संधी दिली जाऊ शकते. कुलदीपच्या आगमनामुळे हर्ष दुबेला संघाबाहेर बसावे लागू शकते..दुसरीकडे, युवा सलामीवीर यशस्वी जयस्वाललाही भारताच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये संधी मिळण्याची शक्यता आहे. जर जयस्वालला संधी मिळाली तर इशान किशनला संघाबाहेर बसावे लागू शकते..प्रिन्स यादवला अजून करावी लागणार प्रतीक्षावेगवान गोलंदाजी विभागात पदार्पण करणाऱ्या गुरनूर ब्रारने पहिल्या सामन्यात शानदार कामगिरी केली होती. त्याने २७ धावांत ३ विकेट्स घेत भारतीय विजयात महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. त्यामुळे त्याचे स्थान कायम राहण्याची शक्यता असून आयपीएलमध्ये चमकदार कामगिरी करणाऱ्या प्रिन्स यादवला अजून काही काळ आपल्या संधीची वाट पाहावी लागू शकते..दरम्यान, अफगाणिस्तानकडून पहिल्या सामन्यात रहमानुल्ला गुरबाजने शानदार शतक झळकावले होते. मात्र, त्याला इतर फलंदाजांची साथ मिळाली नाही. त्यामुळे मालिकेत पुनरागमन करण्यासाठी अफगाणिस्तानच्या फलंदाजांना सामूहिकरीत्या चांगली कामगिरी करावी लागणार आहे..Darwish Rasooli: अफगाणिस्तानचा खेळाडू तातडीने मायदेशी परतला; वन डे मालिकेला सुरूवात होण्यापूर्वी त्याच्यावर कोसळला दुःखाचा .संघ खालीलप्रमाणे आहेत भारत: शुभमन गिल (कर्णधार), रोहित शर्मा, यशस्वी जयस्वाल, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, हार्दिक पंड्या, नितीश कुमार रेड्डी, वॉशिंग्टन सुंदर, कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंग, हर्ष दुबे, इशान किशन, गुरनूर ब्रार, प्रिन्स यादव.अफगाणिस्तान: हशमतुल्ला शाहिदी (कर्णधार), सेदीकुल्लाह अटल, रहमानुल्ला गुरबाज (यष्टिरक्षक), इक्रम अलीखिल (यष्टिरक्षक), अजमतुल्ला उमरझाई, बिलाल सामी, नांगेयालिया खरोती, फरीद अहमद मलिक, एएम गझनफर, मोहम्मद नबी, रशीद खान, दरविश शरीफ, दरविश रहमान आणि इब्राहिम झद्रान..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.