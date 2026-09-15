IND vs AFG 2nd T20I: नितीश कुमार चमकला, अर्शदीप सिंगनेही करेक्ट कार्यक्रम केला; अफगाणिस्तानला मोजक्याच धावा करता आल्या

Afghanistan vs India 2nd T20I Marathi Update: नितीश कुमार रेड्डी आणि अर्शदीप सिंग यांनी उल्लेखनीय मारा करताना अफगाणिस्तानला जेरीस पकडले. श्रेयस अय्यरचा प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय सार्थ ठरवताना अफगाणिस्तानला कमी धावसंख्येवर रोखले. श्रेयस अय्यरने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला आणि वर्ल्ड रेकॉर्ड नोंदवला. कर्णधार म्हणून पहिल्या १२ आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२० सामन्यात सर्वाधिक ११ टॉस जिंकण्याचा विक्रम श्रेयसने नावावर केला..जसप्रीत बुमराहने पहिले षटक निर्धाव टाकले. त्यामुळे दडपण निर्माण झालेल्या रहमनुल्लाह गुरबाजने दुसऱ्या षटकात मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न केला, पण अर्शदीप सिंगने चेंडूची गती थोडी संथ ठेवली अन् गुरबाज भोपळ्यावर झेलबाद झाला. सलग दुसऱ्या सामन्यात गुरबाज शू्न्यावर बाद झाला..इब्राहिम झाद्रानने पुढील षटकात जस्सीला सलग दोन चौकार खेचून दडपण किंचितसे कमी केले. पण, जस्सीनेही सुरेख पुनरागमन करताना यॉर्करचा मारा केला. इब्राहिमने पुन्हा सलग दोन चौकार खेचले, परंतु यावेळी समोर अर्शदीप होता. दोन्ही प्रमुख गोलंदाजाची दोन-दोन षटक पूर्ण करून पाचव्या षटकात अक्षर पटेलला गोलंदाजीला आणले. पाचव्या चेंडूवर अक्षरने टाकलेला चेंडू यष्टींच्या थोडाच वरून गेला. त्यामुळे झाद्रान सावध झाला. ( 'Toss' चा 'BOSS'! श्रेयस अय्यरने नोंदवला वर्ल्ड रेकॉर्ड; वरूण चक्रवर्तीला नेमकं काय झालं? BCCI म्हणते...).नितीश कुमार रेड्डीने भारताला महत्त्वाची विकेट मिळवून देताना इब्राहिमला ( ३७) माघारी पाठवले, रवी बिश्नोईने सीमारेषेवर सुरेख झेल टिपला. त्यानंतर अफगाणिस्तानला भागीदारी करता आली नाही. सेदीकुल्लाह अटल ( १२) व गुलबदीन नैब ( १०) यांना अनुक्रमे रवी बिश्नोई व नितीशने माघारी पाठवले. आझमतुल्लाह ओमारझाईला ( ११) अक्षर पटेलने माघारी पाठवून अफगाणिस्तानचा निम्मा संघ तंबूत पाठवला. दारविश रसूलीची ( २६) विकेट घेऊन अर्शदीपने महत्त्वाची विकेट मिळवून दिली..Team India : अजित आगरकरची शेवटची मिटींग अन् रोहित शर्माच्या भविष्याचा फैसला; नेमकं काय शिजतंय? उद्याचा दिवस महत्त्वाचा.मोहम्मद नबी ( २० ) व राशिद खान, ही अनुभवी जोडी मैदानावर उभी राहिली आणि शेवटच्या काही षटकांत सुरेख फटकेबाजी करून संघाला सन्मानजनक धावसंख्या उभारून दिल्या. या दोघांनी सातव्या विकेटसाठी २८ चेंडूंत ४८ धावांची भागीदारी केली. राशिदही १६ चेंडूंत २८ धावांवर बाद झाला आणि नितीशच्या गोलंदाजीवर अक्षर पटेलने अफलातून झेल टिपला. नितीशने ३-२४ अशी स्पेल संपवली. अफगाणिस्तानने ८ बाद १५९ धावा केल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.