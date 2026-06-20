IND VS AFG 3RD ODI: हर्षित राणा IN, 2 खेळाडू OUT! भारताच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये बदल, प्रशिक्षकाने दिले अपडेट्स; रोहितचा ओपनिंग पार्टनर कोण?

India probable playing XI for 3rd ODI against Afghanistan : भारत-अफगाणिस्तान यांच्यातला तिसरा व शेवटचा वन डे सामना चेन्नईत खेळवला जाणार आहे. शुभमन गिलच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संघाने मालिकेत आधीच २-० अशी विजयी आघाडी घेतली आहे. २०२७ च्या वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या तयारीसाठी ही मालिका महत्त्वाची आहे आणि त्यामुळेच टीम इंडियात प्रयोगांची मालिकाही कायम आहे. आजच्या लढतीतही काही प्रयोग झालेले पाहायला मिळण्याचे संकेत सहाय्यक प्रशिक्षक रायन टेन डोशेट यांनी दिले आहेत..तिसऱ्या वन डेपूर्वी भारतीय संघात हर्षित राणाची एन्ट्री झाली... दुखापतीतून पूर्णपणे सावरून तो संघात दाखल झाला आहे आणि आजच्या सामन्यात त्याला अर्शदीप सिंगच्या जागी संधी मिळण्याची शक्यता आहे. दुखापतीमुळे दुसऱ्या सामन्याला मुकलेला नितीश कुमार रेड्डी, याचेही प्लेइंग इलेव्हनमध्ये पुनरागमन होण्याचे संकेत डोशेट यांनी काल दिले. डोशेट यांच्या मते, २३ वर्षीय नितीश प्लेइंग इलेव्हनमध्ये खेळण्याइतका पूर्णपणे बरा झाला आहे..आताची मोठी बातमी: Rishabh Pant लखनौ सुपर जायंट्सची साथ सोडली? कमी पैशात नव्या संघात होणार दाखल... वाचा पडद्यामागची गोष्ट.धर्मशाला येथे झालेल्या पहिल्या वन डेत नितीशने दोन विकेट्स घेतल्या होत्या, परंतु दुसऱ्या समान्यात त्याला दुखापतीमुळे खेळता आले नव्हते. "नितीश कदाचित मागचा सामनाही खेळू शकला असता. पण, तो उद्याच्या सामन्यासाठी सज्ज आहे. आम्ही पहिल्या दोन सामन्यांच्या तुलनेत चेन्नईतील सामन्यातही काही बदल करणार आहोत. ही मालिका सुरू होण्यापूर्वी आम्हाला काही वेगवेगळे संयोजन आजमावून पाहायचे होते आणि प्रत्येकाला खेळायला समान संधी द्यायची होती. जर अर्शदीप सिंगने पहिल्या दोन सामन्यांत चांगली कामगिरी केली, तर तो आज विश्रांती घेऊ शकतो. हिच गोष्ट फलंदाजालाही लागू होते.".रोहितचा ओपनिंग पार्टनर...डोशेट यांनी तिसऱ्या वन डेतही रोहित शर्मा व यशस्वी जैस्वाल ही जोडी सलामीला येईल, हे स्पष्ट केले. त्याचवेळी लोकेश राहुल खालच्या क्रमांकावर फलंदाजीला येईल, हेही सांगितले. त्यामुळे पाच फलंदाज, एक जलदगती अष्टपैलू नितीश अन् वॉशिंग्टन, अशी प्लेइंग इलेव्हन मला दिसतेय. मागील सामन्यातील आघाडीच्या तीन फलंदाजांमध्ये आम्ही बदल करणार नाही..Fifa World Cup 2026 : ब्राझीलचा वर्ल्ड रेकॉर्ड! स्पर्धा इतिहासातील सर्वाधिक गोल; हैतीवर दणदणीत विजय, पण C गटातील चुरस वाढली .India’s likely playing XI for 3rd ODI against Afghanistan : रोहित शर्मा, यशस्वी जैस्वाल, शुभमन गिल, इशान किशन/श्रेयस अय्यर, लोकेश राहुल, नितीश कुमार रेड्डी, वॉशिंग्टन सुंदर, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, गूरनूर ब्रार, प्रिंस यादव.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.